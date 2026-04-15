iPhone 18 Pro: जल्द होगा लॉन्च, लीक ने खोला बड़ा राज, अब Android भी कॉपी करने को तैयार ये फीचर

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom iPhone 18 Pro डीप रेड रंग में आ सकता है, ब्लैक रंग नहीं होगा।

डिज़ाइन में बड़ा बदलाव, अंडर-डिस्प्ले Face ID, छोटा पंच-होल कैमरा।

कैमरा में मैकेनिकल आइरिस, तीन-लेयर स्टैक्ड सेंसर से क्वालिटी बेहतर।

A20 Pro चिप, बड़ी बैटरी, बेहतर कनेक्टिविटी के साथ आएगा।

iPhone 18 Pro: स्मार्टफोन खरीदते समय ज्यादातर लोग प्रोसेसर, कैमरा और परफॉर्मेंस जैसी चीजों पर ध्यान देते हैं जबकि रंग (कलर) को अक्सर उतनी अहमियत नहीं दी जाती. लेकिन iPhone के मामले में कहानी थोड़ी अलग होती है. Apple हर बार अपने नए iPhone के साथ रंगों को लेकर भी चर्चा में रहता है और इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है.

डीप रेड कलर बना चर्चा का विषय

लीक्स के मुताबिक, Apple इस बार iPhone 18 Pro और Pro Max के लिए एक खास डीप रेड फिनिश पर काम कर रहा है. बताया जा रहा है कि कंपनी इस रंग के साथ एक्सपेरिमेंट कर रही है ताकि डिवाइस को एक अलग और प्रीमियम लुक दिया जा सके. दिलचस्प बात यह है कि कुछ Android ब्रांड्स भी इस कलर को अपनाने की तैयारी में हैं. माना जा रहा है कि वे पहले से ही इस ट्रेंड को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अगर iPhone में यह रंग आता है तो वे पीछे न रहें.

क्या इस बार ब्लैक कलर गायब होगा?

एक और बड़ी खबर यह है कि iPhone 18 Pro सीरीज में शायद ब्लैक कलर देखने को न मिले. अगर ऐसा होता है तो यह लगातार दूसरा साल होगा जब Apple अपने Pro मॉडल्स में इस क्लासिक कलर को नजरअंदाज करेगा. यह बदलाव यूजर्स के लिए काफी चौंकाने वाला हो सकता है.

डिजाइन में बड़ा बदलाव संभव

iPhone 18 Pro में इस बार फ्रंट डिजाइन में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी अंडर-डिस्प्ले Face ID टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है. इससे Dynamic Island छोटा हो सकता है या पूरी तरह हट भी सकता है और उसकी जगह एक छोटा पंच-होल कैमरा दिया जा सकता है.

कैमरा होगा पहले से ज्यादा एडवांस

कैमरा सेगमेंट में भी बड़ा अपग्रेड देखने को मिल सकता है. iPhone 18 Pro में मैकेनिकल आइरिस दिया जा सकता है जो फोटो क्वालिटी को बेहतर बनाएगा. इसके साथ ही एक नया तीन-लेयर स्टैक्ड सेंसर आने की उम्मीद है जिससे लो-लाइट फोटोग्राफी, डायनामिक रेंज और प्रोसेसिंग स्पीड में सुधार होगा.

A20 Pro चिप से मिलेगी जबरदस्त परफॉर्मेंस

नए iPhones में Apple A20 Pro chip दिया जा सकता है जो 2nm टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा. यह चिप न सिर्फ तेज परफॉर्मेंस देगी बल्कि पावर एफिशिएंसी भी बेहतर करेगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसमें करीब 15% तक परफॉर्मेंस बढ़ोतरी और 30% तक बेहतर एफिशिएंसी मिल सकती है.

बैटरी और कनेक्टिविटी में भी सुधार

iPhone 18 Pro Max में इस बार बड़ी बैटरी देखने को मिल सकती है जो लगभग 5100mAh तक हो सकती है. हालांकि इससे फोन थोड़ा भारी और मोटा हो सकता है. कनेक्टिविटी के लिए कंपनी नया C2 मॉडेम ला सकती है जिससे नेटवर्क स्पीड और स्टेबिलिटी बेहतर होगी. कुछ मार्केट्स में mmWave 5G की वापसी भी हो सकती है.

लॉन्च टाइमलाइन और कीमत

iPhone 18 Pro और Pro Max के सितंबर 2026 में लॉन्च होने की उम्मीद है जैसा कि Apple हर साल अपने इवेंट में करता है. वहीं, स्टैंडर्ड iPhone 18 मॉडल थोड़ा देर से, शायद 2027 में आ सकता है. कीमत की बात करें तो कंपनी इसे iPhone 17 सीरीज के आसपास ही रखने की कोशिश कर सकती है. हालांकि नई टेक्नोलॉजी और बढ़ती लागत के कारण हल्का-फुल्का प्राइस बढ़ना मुमकिन है.

Samsung Galaxy Z Fold 8

Samsung अपने फोल्डेबल स्मार्टफोन्स के जरिए लगातार नई तकनीक को आगे बढ़ा रहा है और अब Galaxy Z Fold 8 को लेकर काफी चर्चा है. माना जा रहा है कि यह डिवाइस अपने पिछले मॉडल की तरह ही प्रीमियम डिजाइन को बरकरार रखेगा लेकिन यूजर एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने के लिए इसमें कई अहम अपग्रेड देखने को मिल सकते हैं.

इस बार कंपनी स्क्रीन साइज में ज्यादा बदलाव नहीं करेगी. फोन में वही बड़ा 8-इंच का मेन डिस्प्ले और लगभग 6.5-इंच का कवर डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है. हालांकि, पैनल क्वालिटी और विजुअल एक्सपीरियंस को पहले से ज्यादा स्मूथ और शार्प बनाया जा सकता है जिससे गेमिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग और मल्टीटास्किंग का अनुभव और शानदार हो जाएगा.

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