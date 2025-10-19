iPhone 18 Pro: Apple ने इस साल iPhone 17 Pro को नए डिजाइन और अपडेटेड कैमरा सेंसर के साथ लॉन्च किया था जिससे यूज़र्स के बीच काफी उत्साह देखने को मिला. लेकिन कंपनी का असली धमाका 2026 के लिए बचा है जब iPhone 18 सीरीज़ खासकर iPhone 18 Pro और 18 Pro Max (या शायद 18 Ultra) लॉन्च की जाएगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह फोन Apple के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा कैमरा अपग्रेड लेकर आने वाला है.

कैमरा इनोवेशन में Apple की बड़ी वापसी

पिछले कुछ सालों से Apple पर यह आरोप लगता रहा है कि उसके कैमरा इनोवेशन की रफ्तार धीमी हो गई है. वहीं, Vivo, Oppo और Xiaomi जैसे ब्रांड्स ने मोबाइल फोटोग्राफी में जबरदस्त तरक्की की है. अब खबर है कि iPhone 18 Pro सीरीज़ में Apple एक बड़ा कैमरा रिवॉल्यूशन लाने की तैयारी में है जो इसे फिर से टॉप पर पहुंचा सकता है.

नया Variable Aperture सिस्टम

दक्षिण कोरिया की ETNews रिपोर्ट के मुताबिक, iPhone 18 Pro मॉडल्स में Apple पहली बार Variable Aperture Camera System पेश करेगा. इस तकनीक से कैमरा अलग-अलग लाइट कंडीशंस में अपने आप अपर्चर बदल सकता है जिससे तस्वीरों की डिटेल और ब्राइटनेस दोनों बेहतर होंगी.

यह वही फीचर है जो हाल ही में Xiaomi और Vivo जैसे फ्लैगशिप फोन्स में देखा गया था लेकिन Apple इसे और ज्यादा एडवांस तरीके से पेश करने की तैयारी में है. यह फीचर खासतौर पर लो-लाइट फोटोग्राफी और डेप्थ इफेक्ट के लिए उपयोगी होगा. रिपोर्ट्स का कहना है कि इस नई कैमरा टेक्नोलॉजी को बनाने में LG Innotech और Foxconn जैसी कंपनियां Apple की मदद करेंगी.

कीमत में भी होगा बड़ा इजाफा

जहां कैमरा में इतना बड़ा अपग्रेड मिलेगा, वहीं इसकी कीमत भी पहले से ज्यादा हो सकती है. उम्मीद है कि iPhone 18 Pro और 18 Pro Max की कीमतें 2026 में और ऊपर जाएंगी. इसके साथ ही, Apple अपने पहले फोल्डेबल iPhone और iPhone Air 2 पर भी काम कर रहा है जिन्हें इसी साल लॉन्च किए जाने की चर्चा है.

फोटोग्राफी का भविष्य बदलने की तैयारी

Apple ने हमेशा अपने कैमरा क्वालिटी और कलर एक्यूरेसी से यूज़र्स को प्रभावित किया है. अब जब कंपनी Variable Aperture System जैसी एडवांस तकनीक लेकर आ रही है तो यह न सिर्फ फोटो क्वालिटी को अगले स्तर पर ले जाएगी बल्कि बाकी ब्रांड्स को भी इसी राह पर चलने के लिए मजबूर कर देगी.

