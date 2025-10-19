हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीiPhone 18 Pro में आने वाला है अब तक का सबसे बड़ा कैमरा अपग्रेड! अगले साल बदल जाएगा मोबाइल फोटोग्राफी का खेल

iPhone 18 Pro में आने वाला है अब तक का सबसे बड़ा कैमरा अपग्रेड! अगले साल बदल जाएगा मोबाइल फोटोग्राफी का खेल

iPhone 18 Pro: Apple ने इस साल iPhone 17 Pro को नए डिजाइन और अपडेटेड कैमरा सेंसर के साथ लॉन्च किया था जिससे यूज़र्स के बीच काफी उत्साह देखने को मिला.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 19 Oct 2025 09:41 AM (IST)
Preferred Sources

iPhone 18 Pro: Apple ने इस साल iPhone 17 Pro को नए डिजाइन और अपडेटेड कैमरा सेंसर के साथ लॉन्च किया था जिससे यूज़र्स के बीच काफी उत्साह देखने को मिला. लेकिन कंपनी का असली धमाका 2026 के लिए बचा है जब iPhone 18 सीरीज़ खासकर iPhone 18 Pro और 18 Pro Max (या शायद 18 Ultra) लॉन्च की जाएगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह फोन Apple के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा कैमरा अपग्रेड लेकर आने वाला है.

कैमरा इनोवेशन में Apple की बड़ी वापसी

पिछले कुछ सालों से Apple पर यह आरोप लगता रहा है कि उसके कैमरा इनोवेशन की रफ्तार धीमी हो गई है. वहीं, Vivo, Oppo और Xiaomi जैसे ब्रांड्स ने मोबाइल फोटोग्राफी में जबरदस्त तरक्की की है. अब खबर है कि iPhone 18 Pro सीरीज़ में Apple एक बड़ा कैमरा रिवॉल्यूशन लाने की तैयारी में है जो इसे फिर से टॉप पर पहुंचा सकता है.

नया Variable Aperture सिस्टम

दक्षिण कोरिया की ETNews रिपोर्ट के मुताबिक, iPhone 18 Pro मॉडल्स में Apple पहली बार Variable Aperture Camera System पेश करेगा. इस तकनीक से कैमरा अलग-अलग लाइट कंडीशंस में अपने आप अपर्चर बदल सकता है जिससे तस्वीरों की डिटेल और ब्राइटनेस दोनों बेहतर होंगी.

यह वही फीचर है जो हाल ही में Xiaomi और Vivo जैसे फ्लैगशिप फोन्स में देखा गया था लेकिन Apple इसे और ज्यादा एडवांस तरीके से पेश करने की तैयारी में है. यह फीचर खासतौर पर लो-लाइट फोटोग्राफी और डेप्थ इफेक्ट के लिए उपयोगी होगा. रिपोर्ट्स का कहना है कि इस नई कैमरा टेक्नोलॉजी को बनाने में LG Innotech और Foxconn जैसी कंपनियां Apple की मदद करेंगी.

कीमत में भी होगा बड़ा इजाफा

जहां कैमरा में इतना बड़ा अपग्रेड मिलेगा, वहीं इसकी कीमत भी पहले से ज्यादा हो सकती है. उम्मीद है कि iPhone 18 Pro और 18 Pro Max की कीमतें 2026 में और ऊपर जाएंगी. इसके साथ ही, Apple अपने पहले फोल्डेबल iPhone और iPhone Air 2 पर भी काम कर रहा है जिन्हें इसी साल लॉन्च किए जाने की चर्चा है.

फोटोग्राफी का भविष्य बदलने की तैयारी

Apple ने हमेशा अपने कैमरा क्वालिटी और कलर एक्यूरेसी से यूज़र्स को प्रभावित किया है. अब जब कंपनी Variable Aperture System जैसी एडवांस तकनीक लेकर आ रही है तो यह न सिर्फ फोटो क्वालिटी को अगले स्तर पर ले जाएगी बल्कि बाकी ब्रांड्स को भी इसी राह पर चलने के लिए मजबूर कर देगी.

यह भी पढ़ें:

अब बिना चार्जर के भी फुल चार्ज होगा फोन! जानिए 5 जबरदस्त ट्रिक्स जो बैटरी को कर देंगी 100%

Published at : 19 Oct 2025 09:40 AM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI Iphone 18 Pro Apple IPhone 18 Series
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'सब कुछ लुटाकर होश में आए तो...', जम्मू-कश्मीर में PSA कानून हटाने की बात कर रहे उमर अब्दुल्ला पर ओवैसी का तंज
'सब कुछ लुटाकर होश में आए तो...', जम्मू-कश्मीर में PSA कानून हटाने की बात कर रहे उमर अब्दुल्ला पर ओवैसी का तंज
बिहार
तेजस्वी यादव के सहयोगी IP गुप्ता का विवादित बयान- 'अगर यादव लाठी मारे तो उसके गले में...’
तेजस्वी यादव के सहयोगी IP गुप्ता का विवादित बयान- 'अगर यादव लाठी मारे तो उसके गले में दांत फंसा कर मार दो’
क्रिकेट
IND vs AUS 1st ODI, Perth Weather: आज नहीं देख पाएंगे रोहित-कोहली की बल्लेबाजी? बारिश बिगाड़ सकती है भारत-ऑस्ट्रेलिया पहले वनडे का खेल
आज नहीं देख पाएंगे रोहित-कोहली की बल्लेबाजी? बारिश बिगाड़ सकती है IND vs AUS पहले वनडे का खेल
विश्व
वॉशिंगटन से लेकर लंदन डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, 'No Kings' प्रोटेस्ट में सड़कों पर उतरे लोग
वॉशिंगटन से लेकर लंदन ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, 'No Kings' प्रोटेस्ट में सड़कों पर लोग
Advertisement

वीडियोज

BIHAR POLITICS: महागठबंधन में 'महा-लड़ाई'! RJD-Congress आमने-सामने, Chirag Paswan को भी झटका
Sansani: DIG के घर 'धन-वर्षा'! खाकी में छिपा था काले धन का 'कुबेर'? | CBI Crackdown
UP News: युवती का हाईवोल्टेज ड्रामा! मां से नाराज बेटी टावर पर चढ़ी | ABP News
Bihar Election 2025: महागठबंधन में मतभेद की कितनी 'गांठें'? Tejashwi Yadav | Nitish Kumar
Bihar Election 2025: महागठबंधन पर शाह का तंज! | Tejashwi Yadav | Nitish Kumar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 149 / litre 23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 111 / litre 23
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'सब कुछ लुटाकर होश में आए तो...', जम्मू-कश्मीर में PSA कानून हटाने की बात कर रहे उमर अब्दुल्ला पर ओवैसी का तंज
'सब कुछ लुटाकर होश में आए तो...', जम्मू-कश्मीर में PSA कानून हटाने की बात कर रहे उमर अब्दुल्ला पर ओवैसी का तंज
बिहार
तेजस्वी यादव के सहयोगी IP गुप्ता का विवादित बयान- 'अगर यादव लाठी मारे तो उसके गले में...’
तेजस्वी यादव के सहयोगी IP गुप्ता का विवादित बयान- 'अगर यादव लाठी मारे तो उसके गले में दांत फंसा कर मार दो’
क्रिकेट
IND vs AUS 1st ODI, Perth Weather: आज नहीं देख पाएंगे रोहित-कोहली की बल्लेबाजी? बारिश बिगाड़ सकती है भारत-ऑस्ट्रेलिया पहले वनडे का खेल
आज नहीं देख पाएंगे रोहित-कोहली की बल्लेबाजी? बारिश बिगाड़ सकती है IND vs AUS पहले वनडे का खेल
विश्व
वॉशिंगटन से लेकर लंदन डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, 'No Kings' प्रोटेस्ट में सड़कों पर उतरे लोग
वॉशिंगटन से लेकर लंदन ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, 'No Kings' प्रोटेस्ट में सड़कों पर लोग
टेलीविजन
जमाई राजा फेम निया शर्मा ने खरीदी मर्सिडीज, करोड़ों में है कीमत, बोलीं- सारा पैसा चला गया, EMI शुरू
जमाई राजा फेम निया शर्मा ने खरीदी मर्सिडीज, करोड़ों में है कीमत, बोलीं- सारा पैसा चला गया, EMI शुरू
यूटिलिटी
यात्रीगण कृपया ध्यान दें, दिवाली के बाद कैंसिल रहेंगी ये ट्रेनें, चेक कर लें लिस्ट
यात्रीगण कृपया ध्यान दें, दिवाली के बाद कैंसिल रहेंगी ये ट्रेनें, चेक कर लें लिस्ट
ब्यूटी
दिवाली के लिए चावल से घर पर ऐसे तैयार करें DIY फेसपैक, मुड़-मुड़कर देखेंगे लोग
दिवाली के लिए चावल से घर पर ऐसे तैयार करें DIY फेसपैक, मुड़-मुड़कर देखेंगे लोग
विश्व
पाकिस्तान और अफगानिस्तान तुरंत सीजफायर के लिए तैयार, दोहा मीटिंग के बाद कतर में हुआ ऐलान
पाकिस्तान और अफगानिस्तान तुरंत सीजफायर के लिए तैयार, दोहा मीटिंग के बाद कतर में हुआ ऐलान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget