iPhone 18 Pro को धाकड़ बनाने में जुटी ऐप्पल, इन नए फीचर्स के साथ कर सकती है लॉन्च

ऐप्पल अगले साल लॉन्च होने वाले आईफोन 18 प्रो मॉडल्स को धाकड़ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है. कंपनी अगले साल ही अपना पहला फोल्डेबल आईफोन लॉन्च करेगी, लेकिन यह भी ध्यान रख रही है कि इसके आगे प्रो मॉडल्स की चमक फीकी न पड़ जाए. इसलिए कंपनी इन मॉडल्स को एक से बढ़कर एक नए फीचर से अपग्रेड करने की प्लानिंग बना रही है. लीक्स की मानें तो आईफोन 18 प्रो मॉडल्स केवल एनुअल अपडेट नहीं होंगे, बल्कि इनमें शानदार फीचर्स मिलेंगे.

नए लुक में लॉन्च होंगे प्रो मॉडल्स

आईफोन 18 प्रो और 18 प्रो मैक्स में एक बड़ा बदलाव डिजाइन को लेकर होगा. बताया जा रहा है कि ऐप्पल प्रो मॉडल्स के फ्रंट लुक को थोड़ा चेंज कर सकती है. इनमें डायनामिक आईलैंड का साइज छोटा होगा और फेसआईडी सेंसर भी डिस्प्ले के नीचे प्लेस किया जाएगा, जिससे फ्रंट लुक एकदम क्लीन नजर आएगा. इसी तरह रियर से आईफोन 17 प्रो की टू-टोन फिनिशन को हटाकर अपकमिंग मॉडल्स को यूनिफाइड लुक दिया जाएगा.

परफॉर्मेंस भी होगी अपग्रेड

अपकमिंग मॉडल्स की परफॉर्मेंस में भी बड़ी अपग्रेड की उम्मीद है. ऐप्पल 18 प्रो मॉडल्स को 2nm मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पर बने A20 Pro चिपसेट से लैस करेगी, जिसे वाटर-लेवल मल्टी-चिप मॉड्यूल (WMCM) पैकेजिंग से पेयर किया जाएगा. इसकी मदद से नए मॉडल कम पावर की खपत में बेहतर परफॉर्मेंस देंगे. इसके अलावा कनेक्टिविटी के लिए नए मॉडल्स में C2 मॉडम दिया जा सकता है, जो सॉलिड 5G कनेक्टिविटी देगा.

कैमरा अपग्रेड

कैमरा सेटअप को अपग्रेड करते हुए ऐप्पल मेन कैमरा में वेरिएबल अपर्चर दे सकती है. इससे सीन के मुताबिक लाइट एडजस्ट करने का ऑप्शन मिलेगा और कम लाइट में शानदार फोटो ली जा सकेगी. साथ ही कंपनी कैमरा कंट्रोल बटन में भी चेंज करेगी. इसका टच-बेस्ड जेस्चर हटाकर इसे सिंपल किया जा सकता है.

बैटरी

18 प्रो मॉडल्स की बैटरी पर भी ऐप्पल खास ध्यान दे रही है. आईफोन 17 प्रो मॉडल्स में ऐप्पल ने अपनी अब तक की सबसे बड़ी बैटरी दी है. ऐप्पल यहीं रुकने वाली नहीं है और 18 प्रो मैक्स में और बड़ी बैटरी दी जा सकती है, जिससे इका साइज थोड़ा मोटा रहने का भी अनुमान है.

