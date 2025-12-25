हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीiPhone 18 Pro को धाकड़ बनाने में जुटी ऐप्पल, इन नए फीचर्स के साथ कर सकती है लॉन्च

iPhone 18 Pro को धाकड़ बनाने में जुटी ऐप्पल, इन नए फीचर्स के साथ कर सकती है लॉन्च

ऐप्पल 2026 में आईफोन 18 सीरीज लॉन्च करेगी. इसमें प्रो मॉडल्स के साथ फोल्डेबल आईफोन भी होगा. ऐप्पल अपने प्रो मॉडल्स को शानदार अपग्रेड देगी और इन्हें सिर्फ एनुअल अपडेट तक सीमित नहीं रखेगी.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 25 Dec 2025 09:32 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

ऐप्पल अगले साल लॉन्च होने वाले आईफोन 18 प्रो मॉडल्स को धाकड़ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है. कंपनी अगले साल ही अपना पहला फोल्डेबल आईफोन लॉन्च करेगी, लेकिन यह भी ध्यान रख रही है कि इसके आगे प्रो मॉडल्स की चमक फीकी न पड़ जाए. इसलिए कंपनी इन मॉडल्स को एक से बढ़कर एक नए फीचर से अपग्रेड करने की प्लानिंग बना रही है. लीक्स की मानें तो आईफोन 18 प्रो मॉडल्स केवल एनुअल अपडेट नहीं होंगे, बल्कि इनमें शानदार फीचर्स मिलेंगे.

नए लुक में लॉन्च होंगे प्रो मॉडल्स

आईफोन 18 प्रो और 18 प्रो मैक्स में एक बड़ा बदलाव डिजाइन को लेकर होगा. बताया जा रहा है कि ऐप्पल प्रो मॉडल्स के फ्रंट लुक को थोड़ा चेंज कर सकती है. इनमें डायनामिक आईलैंड का साइज छोटा होगा और फेसआईडी सेंसर भी डिस्प्ले के नीचे प्लेस किया जाएगा, जिससे फ्रंट लुक एकदम क्लीन नजर आएगा. इसी तरह रियर से आईफोन 17 प्रो की टू-टोन फिनिशन को हटाकर अपकमिंग मॉडल्स को यूनिफाइड लुक दिया जाएगा.

परफॉर्मेंस भी होगी अपग्रेड

अपकमिंग मॉडल्स की परफॉर्मेंस में भी बड़ी अपग्रेड की उम्मीद है. ऐप्पल 18 प्रो मॉडल्स को 2nm मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पर बने A20 Pro चिपसेट से लैस करेगी, जिसे वाटर-लेवल मल्टी-चिप मॉड्यूल (WMCM) पैकेजिंग से पेयर किया जाएगा. इसकी मदद से नए मॉडल कम पावर की खपत में बेहतर परफॉर्मेंस देंगे. इसके अलावा कनेक्टिविटी के लिए नए मॉडल्स में C2 मॉडम दिया जा सकता है, जो सॉलिड 5G कनेक्टिविटी देगा.

कैमरा अपग्रेड

कैमरा सेटअप को अपग्रेड करते हुए ऐप्पल मेन कैमरा में वेरिएबल अपर्चर दे सकती है. इससे सीन के मुताबिक लाइट एडजस्ट करने का ऑप्शन मिलेगा और कम लाइट में शानदार फोटो ली जा सकेगी. साथ ही कंपनी कैमरा कंट्रोल बटन में भी चेंज करेगी. इसका टच-बेस्ड जेस्चर हटाकर इसे सिंपल किया जा सकता है.

बैटरी

18 प्रो मॉडल्स की बैटरी पर भी ऐप्पल खास ध्यान दे रही है. आईफोन 17 प्रो मॉडल्स में ऐप्पल ने अपनी अब तक की सबसे बड़ी बैटरी दी है. ऐप्पल यहीं रुकने वाली नहीं है और 18 प्रो मैक्स में और बड़ी बैटरी दी जा सकती है, जिससे इका साइज थोड़ा मोटा रहने का भी अनुमान है. 

ये भी पढ़ें-

WhatsApp पर बैन यूजर्स कहीं के नहीं रहेंगे! दूसरी ऐप्स पर भी किए जाएंगे ब्लॉक, जल्द आएगा नियम

Published at : 25 Dec 2025 09:32 AM (IST)
Tags :
Apple TECH NEWS IPhone 18 Series Iphone 18 Pro IPhone 18 Pro Max
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
बांग्लादेश में हिंसा के बीच यूनुस को लगा तगड़ा झटका, उधर रवाना हुए तारिक रहमान, इधर विशेष सहायक का इस्तीफा
बांग्लादेश में हिंसा के बीच यूनुस को लगा तगड़ा झटका, उधर रवाना हुए तारिक रहमान, इधर विशेष सहायक का इस्तीफा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शाहजहांपुर में बड़ा रेल हादसा, एक बाइक पर सवार पांच लोग ट्रेन की चपेट में, सभी की मौके पर मौत
शाहजहांपुर में बड़ा रेल हादसा, एक बाइक पर सवार पांच लोग ट्रेन की चपेट में, सभी की मौके पर मौत
विश्व
भूकंप से कांपी धरती, महसूस किए गए दो झटके, हिलती इमारतों का सामने आया खौफनाक वीडियो
भूकंप से कांपी धरती, महसूस किए गए दो झटके, हिलती इमारतों का सामने आया खौफनाक वीडियो
क्रिकेट
क्रिकेट के इतिहास के वो 11 महारिकॉर्ड जिनका टूटना लगभग नामुमकिन, देखिए लिस्ट
क्रिकेट के इतिहास के वो 11 महारिकॉर्ड जिनका टूटना लगभग नामुमकिन, देखिए लिस्ट
Advertisement

वीडियोज

Top News: 8 बजे की बड़ी खबरें | South India News | PM Modi | Unnao Rape Case | Merry Christmas
BMC Election से पहले फिर गर्माया हिंदी का मुद्दा, पोस्टर में कहा, मराठी का अपमान करोगे तो ....
UP News: एक ऑटो... 24 सवारी... जान पर ना पड़ जाए भारी
Rajasthan के Sikar में वन मंत्री और डीएम के बीच हुई बहस, मंत्री ने फेंक दी फाइल । Rajasthan
Tamilnadu के Kadnoor में हो गया बड़ा सड़क हादसा,कडनूर में बस का टायर फटने से हुई टक्कर
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बांग्लादेश में हिंसा के बीच यूनुस को लगा तगड़ा झटका, उधर रवाना हुए तारिक रहमान, इधर विशेष सहायक का इस्तीफा
बांग्लादेश में हिंसा के बीच यूनुस को लगा तगड़ा झटका, उधर रवाना हुए तारिक रहमान, इधर विशेष सहायक का इस्तीफा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शाहजहांपुर में बड़ा रेल हादसा, एक बाइक पर सवार पांच लोग ट्रेन की चपेट में, सभी की मौके पर मौत
शाहजहांपुर में बड़ा रेल हादसा, एक बाइक पर सवार पांच लोग ट्रेन की चपेट में, सभी की मौके पर मौत
विश्व
भूकंप से कांपी धरती, महसूस किए गए दो झटके, हिलती इमारतों का सामने आया खौफनाक वीडियो
भूकंप से कांपी धरती, महसूस किए गए दो झटके, हिलती इमारतों का सामने आया खौफनाक वीडियो
क्रिकेट
क्रिकेट के इतिहास के वो 11 महारिकॉर्ड जिनका टूटना लगभग नामुमकिन, देखिए लिस्ट
क्रिकेट के इतिहास के वो 11 महारिकॉर्ड जिनका टूटना लगभग नामुमकिन, देखिए लिस्ट
बॉलीवुड
अरबाज खान-शूरा की मैरिज एनिवर्सरी बैश में सलमान का दंबग अंदाज, बॉडीगार्ड शेरा से लिए मजे
अरबाज खान-शूरा की मैरिज एनिवर्सरी बैश में सलमान का दंबग अंदाज, बॉडीगार्ड शेरा से लिए मजे
जनरल नॉलेज
भारत हाथ खींच ले तो भूखा मर जाएगा बांग्लादेश, सिर्फ चावल नहीं इन चीजों की भी रहती है डिमांड
भारत हाथ खींच ले तो भूखा मर जाएगा बांग्लादेश, सिर्फ चावल नहीं इन चीजों की भी रहती है डिमांड
ट्रेंडिंग
"भाई को इंडिया और इटली वाले मिलकर खोज रहे हैं" पनीर और मोमो सॉस के साथ शख्स ने बनाया भटूरा पिज्जा
हेल्थ
किस आटे की रोटी से जल्दी हो सकता है कैंसर? दिक्कत से पहले पहचानें खतरा
किस आटे की रोटी से जल्दी हो सकता है कैंसर? दिक्कत से पहले पहचानें खतरा
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget