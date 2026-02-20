हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीiPhone 17 Pro Max के साथ अजब कहानी, पसंद आने के बाद भी बेच रहे हैं लोग, ऐप्पल को हुई चिंता

iPhone 17 Pro Max के साथ अजब कहानी, पसंद आने के बाद भी बेच रहे हैं लोग, ऐप्पल को हुई चिंता

iPhone 17 Pro Max के शानदार फीचर्स के बावजूद अब इसे लोग बेचना शुरू कर चुके हैं. रीसेल मार्केट में इस मॉडल की बाढ़-सी आई हुई है, जिससे ऐप्पल को भी चिंता हो सकती है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 20 Feb 2026 07:20 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

ऐप्पल ने बीते सितंबर में iPhone 17 Pro Max को लॉन्च किया था और 2025 के खत्म होते-होते यह साल का चौथा सबसे अधिक बिकने वाला स्मार्टफोन बन गया था. इसके फीचर देखते हुए लोगों ने इसे हाथों-हाथ लिया था, लेकिन अब लोग इसे बेचना शुरू कर चुके हैं. पिछले कुछ दिनों से रीसेल मार्केट में एकदम नई कंडीशन वाले iPhone 17 Pro Max के मॉडल्स की संख्या बढ़ी है और इसने ऐप्पल को भी चिंता में डाल दिया है. आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है.

पसंद आने के बावजूद बेच क्यों रहे हैं लोग?

फोनएरिना की एक रिपोर्ट के मुताबिक, लोग इस पॉपुलर आईफोन को बेचने से खुद को नहीं रोक पा रहे हैं. दरअसल, इसकी वजह यह है कि लॉन्च के इतने दिनों के बाद भी इस आईफोन की वैल्यू हाई बनी हुई है. यानी लोग सैंकड हैंड iPhone 17 Pro Max खरीदने के लिए भी ज्यादा रकम देने को तैयार हैं.

रीसेल वैल्यू सबसे बड़ा फैक्टर

iPhone 16 Pro Max की लॉन्चिंग के 145 दिन बाद इसकी ऑरिजनल वैल्यू 32.5 प्रतिशत कम हो गई थी. इसकी तुलना में 17 Pro Max की वैल्यू में केवल 25.4 पर्सेंट गिरावट आई है. इसका मतलब है कि 17 Pro Max को इतने दिनों बाद भी 16 Pro Max की तुलना में ज्यादा पैसों पर रीसेल किया जा सकता है. कई लोग ऐसा कर भी रहे हैं और यही कारण है कि रीसेल मार्केट में इस आईफोन की बाढ़-सी आई हुई है. ऐसा माना जा रहा है कि लोग 17 Pro Max को बेचकर आईफोन 17 सीरीज के दूसरे मॉडल्स या एंड्रॉयड स्मार्टफोन की तरफ जा रहे हैं.

ऐप्पल की बढ़ सकती है चिंता

ऐप्पल इस साल सितंबर में आईफोन 18 सीरीज के केवल प्रो मॉडल्स लॉन्च करेगी और स्टैंडर्ड वेरिएंट को अगले साल लॉन्च किया जाएगा. अगर आईफोन 18 प्रो मॉडल्स के साथ भी यही स्थिति बनती है तो ऐप्पल के लिए यह चिंता का कारण बन सकता है. 

ये भी पढ़ें-

इन कंपनियों के हेडफोन में मिला खतरनाक केमिकल, बढ़ा सकता है कैंसर का खतरा, रिसर्च में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

Published at : 20 Feb 2026 07:20 AM (IST)
Tags :
Apple TECH NEWS IPhone 17 Pro Max
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
iPhone 17 Pro Max के साथ अजब कहानी, पसंद आने के बाद भी बेच रहे हैं लोग, ऐप्पल को हुई चिंता
iPhone 17 Pro Max के साथ अजब कहानी, पसंद आने के बाद भी बेच रहे हैं लोग, ऐप्पल को हुई चिंता
टेक्नोलॉजी
इन कंपनियों के हेडफोन में मिला खतरनाक केमिकल, बढ़ा सकता है कैंसर का खतरा, रिसर्च में हुआ चौंकाने वाला खुलासा
इन कंपनियों के हेडफोन में मिला खतरनाक केमिकल, बढ़ा सकता है कैंसर का खतरा, रिसर्च में हुआ चौंकाने वाला खुलासा
टेक्नोलॉजी
Google Maps पर बड़ी काम आएंगी ये टिप्स, डेस्टिनेशन पर जल्दी पहुंचाने में करेंगी मदद
Google Maps पर बड़ी काम आएंगी ये टिप्स, डेस्टिनेशन पर जल्दी पहुंचाने में करेंगी मदद
टेक्नोलॉजी
ये ट्रैकिंग अच्छी है! इन चीजों पर रहती है आपके फोन की नजर, फायदे जानकर हो जाएंगे खुश
ये ट्रैकिंग अच्छी है! इन चीजों पर रहती है आपके फोन की नजर, फायदे जानकर हो जाएंगे खुश
Advertisement

वीडियोज

Crime News : गैंगस्टर की 'मीठी छुरी' ! | Sansani
Ghaziabad News: स्कूल के बच्चों को जान की नही है परवाह, एक स्कूटी पर कई छात्र है सवार | Indirapuram
Janhit: 2027 के लिए तय हो गया है 'हिंदुत्व' का नया फॉर्मूला? | CM Yogi Bhagwat Meeting | UP News
Mahadangal: बटुकों का सम्मान, UP में 2027 का घमासान ? | Shankaracharya | Brajesh Pathak
AI Impact Summit 2026: AI के क्षेत्र में कॉन्पटीशन भी बहुत है... | Bharat Mandapam
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Forecast: पाकिस्तान ने बिगाड़ा यूपी का मौसम! पारा हाई, बिहार के लिए भी चेतावनी, दिल्ली में मौसम कैसा? जानें ताजा भविष्यवाणी
पाकिस्तान ने बिगाड़ा यूपी का मौसम! पारा हाई, बिहार के लिए भी चेतावनी, दिल्ली में मौसम कैसा? जानें ताजा भविष्यवाणी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में बीजेपी ने तैयार की 2027 की सियासी पिच, 'बटुक प्रेम' के जरिए बड़ा संदेश देने की कोशिश
UP में बीजेपी ने तैयार की 2027 की सियासी पिच, 'बटुक प्रेम' के जरिए बड़ा संदेश देने की कोशिश
क्रिकेट
इंग्लैंड के पूर्व कप्तान का बड़ा बयान, कहा- 'अभिषेक शर्मा टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 से पहले कमरे में बंद होकर...'
इंग्लैंड के पूर्व कप्तान का बड़ा बयान, कहा- 'अभिषेक शर्मा टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 से पहले कमरे में बंद होकर...'
बॉलीवुड
संजय दत्त की बेटी बन छाई थी ये एक्ट्रेस, अब केरला स्टोरी 2 आएंगी नजर, दिव्यांका त्रिपाठी संग रहा ये कनेक्शन
संजय दत्त की बेटी बन छाई थी ये एक्ट्रेस, अब केरला स्टोरी 2 आएंगी नजर, दिव्यांका त्रिपाठी संग रहा ये कनेक्शन
इंडिया
'आपका देश और मजबूत हुआ', भारत में 114 राफेल फाइटर जेट डील की आलोचना पर फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रों का जवाब
'आपका देश और मजबूत हुआ', भारत में 114 राफेल डील की आलोचना पर फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रों का जवाब
हरियाणा
फरीदाबाद: 'खान साहब' ने पेश की ईमानदारी की मिसाल, कबाड़ में दिया 15 लाख का सोना मालिक को लौटाया
फरीदाबाद: 'खान साहब' ने पेश की ईमानदारी की मिसाल, कबाड़ में दिया 15 लाख का सोना मालिक को लौटाया
शिक्षा
NEET PG 2025: कट-ऑफ घटाने के बाद 95,913 उम्मीदवार हुए एलिजिबल, NBEMS ने दी बड़ी जानकारी
NEET PG 2025: कट-ऑफ घटाने के बाद 95,913 उम्मीदवार हुए एलिजिबल, NBEMS ने दी बड़ी जानकारी
फूड
AI Fruit and Vegetable Testing: सिर्फ 90 सेकेंड में फल-सब्जी की सेहत बताएगा AI, सिर्फ 15 पैसे में हो जाएगा यह काम
सिर्फ 90 सेकेंड में फल-सब्जी की सेहत बताएगा AI, सिर्फ 15 पैसे में हो जाएगा यह काम
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget