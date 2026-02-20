iPhone 17 Pro Max के साथ अजब कहानी, पसंद आने के बाद भी बेच रहे हैं लोग, ऐप्पल को हुई चिंता

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







ऐप्पल ने बीते सितंबर में iPhone 17 Pro Max को लॉन्च किया था और 2025 के खत्म होते-होते यह साल का चौथा सबसे अधिक बिकने वाला स्मार्टफोन बन गया था. इसके फीचर देखते हुए लोगों ने इसे हाथों-हाथ लिया था, लेकिन अब लोग इसे बेचना शुरू कर चुके हैं. पिछले कुछ दिनों से रीसेल मार्केट में एकदम नई कंडीशन वाले iPhone 17 Pro Max के मॉडल्स की संख्या बढ़ी है और इसने ऐप्पल को भी चिंता में डाल दिया है. आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है.

पसंद आने के बावजूद बेच क्यों रहे हैं लोग?

फोनएरिना की एक रिपोर्ट के मुताबिक, लोग इस पॉपुलर आईफोन को बेचने से खुद को नहीं रोक पा रहे हैं. दरअसल, इसकी वजह यह है कि लॉन्च के इतने दिनों के बाद भी इस आईफोन की वैल्यू हाई बनी हुई है. यानी लोग सैंकड हैंड iPhone 17 Pro Max खरीदने के लिए भी ज्यादा रकम देने को तैयार हैं.

रीसेल वैल्यू सबसे बड़ा फैक्टर

iPhone 16 Pro Max की लॉन्चिंग के 145 दिन बाद इसकी ऑरिजनल वैल्यू 32.5 प्रतिशत कम हो गई थी. इसकी तुलना में 17 Pro Max की वैल्यू में केवल 25.4 पर्सेंट गिरावट आई है. इसका मतलब है कि 17 Pro Max को इतने दिनों बाद भी 16 Pro Max की तुलना में ज्यादा पैसों पर रीसेल किया जा सकता है. कई लोग ऐसा कर भी रहे हैं और यही कारण है कि रीसेल मार्केट में इस आईफोन की बाढ़-सी आई हुई है. ऐसा माना जा रहा है कि लोग 17 Pro Max को बेचकर आईफोन 17 सीरीज के दूसरे मॉडल्स या एंड्रॉयड स्मार्टफोन की तरफ जा रहे हैं.

ऐप्पल की बढ़ सकती है चिंता

ऐप्पल इस साल सितंबर में आईफोन 18 सीरीज के केवल प्रो मॉडल्स लॉन्च करेगी और स्टैंडर्ड वेरिएंट को अगले साल लॉन्च किया जाएगा. अगर आईफोन 18 प्रो मॉडल्स के साथ भी यही स्थिति बनती है तो ऐप्पल के लिए यह चिंता का कारण बन सकता है.

