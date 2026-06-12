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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीiPhone 17 Pro Max पर आ गया सबसे धाकड़ डिस्काउंट, यहां से उठाएं महाबचत का फायदा

iPhone 17 Pro Max पर आ गया सबसे धाकड़ डिस्काउंट, यहां से उठाएं महाबचत का फायदा

iPhone 17 Pro Max Discount: ऐप्पल के फ्लैगशिप iPhone 17 Pro Max पर हजारों की बचत का मौका मिल रहा है. रिलायंस डिजिटल से यह फोन 11,000 रुपये की बचत के साथ खरीदा जा सकता है.

By : प्रमोद कुमार | Updated at : 12 Jun 2026 10:51 AM (IST)
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  • ऐप्पल iPhone 17 Pro Max पर अब बंपर छूट।
  • रिलायंस डिजिटल पर कुल ₹11,508 की बचत पाएं।
  • SBI क्रेडिट कार्डधारकों को अतिरिक्त ₹6,600 का लाभ।
  • इसमें A19 प्रो प्रोसेसर, 6.9 इंच डिस्प्ले मौजूद।

iPhone 17 Pro Max Discount: ऐप्पल के सबसे धाकड़ मॉडल iPhone 17 Pro Max को सस्ते में खरीदने का मौका आ गया है. इस फ्लैगशिप आईफोन पर धांसू छूट मिल रही है, जिसका फायदा उठाकर आप हजारों रुपये की बचत कर सकते हैं. बता दें कि पिछले साल सितंबर में लॉन्च हुआ यह आईफोन जबरदस्त फीचर्स से लैस है और अब इसे डिस्काउंट के साथ खरीदकर आप इस डील को और भी धमाकेदार बना सकते हैं. आइए एक नजर डालते हैं कि इस आईफोन में क्या-क्या मिलता है और आप इसे कहां से सस्ता खरीद सकते हैं.

iPhone 17 Pro Max में नहीं है फीचर्स की कमी

इस आईफोन में 6.9 इंच का ProMotion डिस्प्ले मिलता है, जो एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग के साथ आता है. ऐप्पल ने इसमें अपना लेटेस्ट A19 Pro प्रोसेसर दिया है, जो शानदार परफॉर्मेंस देता है. बैटरी की बात करें तो इसमें ऐप्पल की सबसे बड़ी बैटरी मिलती है, जिसके बारे में कंपनी का दावा है कि यह 39 घंटे का वीडियो प्लेबैक दे सकती है. कैमरा के मामले में आईफोन हमेशा आगे रहे हैं. 17 Pro Max के रियर में 48MP+ 48MP+ 48MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप और सेल्फी के लिए फ्रंट में 18MP का सेंटर स्टेज कैमरा दिया गया है. इस आईफोन की खूब डिमांड रहती है और कई सेलिब्रिटीज के हाथ में यह फोन देखा जा चुका है.

रिलायंस डिजिटल पर मिल रहा बचत का मौका

भारत में iPhone 17 Pro Max को 1,49,900 रुपये की शुरुआती कीमत के साथ लॉन्च किया गया था. अब रिलायंस डिजिटल पर यह फोन डिस्काउंट के बाद 1,44,990 रुपये में लिस्टेड है. करीब 5,000 रुपये के डिस्काउंट के बाद SBI क्रेडिट कार्ड होल्डर को लगभग 6,600 रुपये का एडिशनल डिस्काउंट भी ऑफर किया जा रहा है. दोनों डिस्काउंट को मिलाने के बाद 17 Pro Max की कीमत 1,38,392 रुपये रह जाती है. इसका मतलब है कि ग्राहक इस आईफोन को लॉन्च प्राइस की तुलना में 11,508 रुपये सस्ता खरीद सकते हैं.

Google Pixel पर भी मिल रहा धमाकेदार ऑफर

iPhone 17 Pro Max की तरह गूगल के Pixel 10 पर भी इस समय धमाकेदार डिस्काउंट ऑफर चल रहा है. 79,999 रुपये की कीमत पर लॉन्च हुआ पिक्सल 10 इस समय अमेजन पर 5,000 रुपये से ज्यादा के डिस्काउंट के साथ लिस्टेड है. अमेजन पर Pixel 10 के Obsidian, 12GB+256GB वेरिएंट को 64,750 रुपये में लिस्ट किया गया है. इस पर 1942 रुपये का कैशबैक ऑफर भी मिल रहा है. अगर डिस्काउंट और कैशबैक को मिला लिए जाए तो फोन की कीमत 63,000 रुपये से भी कम रह जाती है.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 12 Jun 2026 10:50 AM (IST)
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