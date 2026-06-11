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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीGoogle के इस धाकड़ फोन पर मिल रही बंपर छूट, 15,000 से ज्यादा की बचत का मौका

Google के इस धाकड़ फोन पर मिल रही बंपर छूट, 15,000 से ज्यादा की बचत का मौका

Google Pixel 10 Price Cut: मोबाइल फोन की लगातार बढ़ती कीमतों के बीच Google Pixel 10 पर शानदार डिस्काउंट डील आ गई है. इस डील में यह फोन करीब 17,000 रुपये की बचत के साथ खरीदा जा सकता है.

By : प्रमोद कुमार | Updated at : 11 Jun 2026 12:50 PM (IST)
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  • Pixel 10 अमेजन पर 63,000 रुपये में उपलब्ध।
  • इसमें Tensor G5 चिपसेट, 48MP प्राइमरी कैमरा।
  • सात साल तक सॉफ्टवेयर, सुरक्षा अपडेट मिलेंगे।

Google Pixel 10 Price Cut: लगातार महंगे होते मोबाइल के बीच अगर आप डिस्काउंट की राह देख रहे थे तो आपका इंतजार खत्म हो गया है. इस समय अमेजन से गूगल पिक्सल 10 को 15,000 रुपये से अधिक की छूट के साथ खरीदा जा सकता है. एकदम प्रीमियम लुक, क्लीन एंड्रॉयड एक्सपीरियंस और शानदार फीचर वाला यह फोन अपनी असली कीमत से भारी डिस्काउंट के साथ लिस्टेड है. यह डील ऐसे समय में आपकी जेब को झटका लगने से बचा सकती है, जब लगातार फोन की कीमतों में लगातार इजाफा होता जा रहा है. आइए इस फोन के स्पेसिफिकेशंस और अमेजन डील के बारे में डिटेल से जानते हैं.

Google Pixel 10 में क्या-क्या मिलता है?

Google Pixel 10 को पिछले साल अगस्त में 6.3 इंच की OLED स्क्रीन के साथ लॉन्च किया गया था, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करती है. इस पर प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 दिया गया है. यह फोन Google Tensor G5 चिपसेट से लैस है और Android 16 पर ऑपरेट करता है. इसे अगले सात सालों तक सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगी. फोटो और वीडियो के लिए इसके रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप लगा है, जिसमें 48MP का प्राइमरी लेंस, 13MP का अल्ट्रावाइड सेंसर और 10.8MP का टेलीफोटो सेंसर है. फ्रंट की बात करें तो सेल्फी और वीडियो के लिए 10.5MP का लेंस लगा हुआ है. गूगल ने इसे 4970mAh के बैटरी पैक से लैस किया है. 

अमेजन से भारी बचत के साथ खरीदने का मौका

भारत में Pixel 10 को 79,999 कीमत पर लॉन्च किया गया था, लेकिन अभी अमेजन पर यह 15,000 रुपये से ज्यादा के डिस्काउंट के साथ लिस्टेड है. अमेजन पर Pixel 10 के Obsidian, 12GB+256GB वेरिएंट को 64,950 रुपये में लिस्ट किया गया है. इस पर 1948 रुपये का कैशबैक ऑफर भी मिल रहा है. अगर इस मिला लिए जाए तो फोन की कीमत कीमत लगभग 63,000 रुपये रह जाती है. यानी अमेजन से खरीदने पर आप इस फोन पर लगभग 17,000 रुपये बचा सकते हैं.

Nothing Phone (3) पर जबरदस्त छूट का मौका

गूगल पिक्सल 10 की तरह Nothing Phone (3) पर भी बंपर छूट मिल रही है. 79,999 रुपये में लॉन्च हुआ नथिंग का यह फोन दमदार डिस्काउंट के बाद अमेजन पर सिर्फ 42,999 रुपये में लिस्टेड है. यह छूट सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, अमेजन इस पर 1200 रुपये से ज्यादा का कैशबैक और 2149 रुपये का बैंक ऑफर भी दे रही है. सारी छूट को मिलाने के बाद Nothing Phone (3) को 40,000 रुपये से भी कम में खरीदा जा सकता है.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 11 Jun 2026 12:50 PM (IST)
Tags :
TECH NEWS Google Pixel 10 Phone Deal
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