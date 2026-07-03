इमोशनल हुई दुनिया की सबसे खूबसूरत क्रिकेटर, टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने पर रो पड़ी

Lauren Bell Emotional: इन दिनों खेले जा रहे 2026 महिला टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड दूसरी फाइनलिस्ट बनी. बीते गुरुवार (02 जुलाई) टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच लंदन के केनिंगटन ओवल में खेला गया. मैच में इंग्लिश टीम ने 40 रन से जीत हासिल की. इस जीत के साथ इंग्लैंड फाइनल में पहुंची और दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला क्रिकेटरों में शुमार लॉरेन बेल इमोशनल हो गईं.

इंग्लिश तेज गेंदबाज लॉरेन बेल के इमोशनल मोमेंट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि लॉरेन टीम के फाइनल में पहुंचने के बाद स्टैंड्स में मौजूद अपने परिवार के साथ खुशी बांटती हैं. इस दौरान उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक आते हैं.

Lauren Bell gets emotional and hugs her family in the stands after the Semi Final win. ❤️pic.twitter.com/X5mmTWsVrF — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) July 3, 2026

इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच सेमीफाइनल का हाल

मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया. पहले बैटिंग के लिए उतरी इंग्लैंड ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 169 रन बनाए. टीम के लिए कप्तान नेट साइवर-ब्रंट ने सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 47 गेंदों में 11 चौके और 1 छक्के की मदद से 75 रन बनाए. इसके अलावा हीथर नाइट ने 58 रनों की पारी खेली.

फिर चेज के लिए मैदान पर उतरी अफ्रीका 20 ओवर में 129 रन पर सिमट गई. टीम के लिए तजमिन ब्रिट्स ने सबसे 51 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली, लेकिन उससे टीम जीत की लाइन पार नहीं कर सकी. इस दौरान इंग्लैंड के लिए लॉरेन बेल और शार्लेट डीन ने सबसे ज्यादा 2-2 विकेट लिए.

कब है फाइनल?

महिला टी20 विश्व कप का फाइनल 05 जुलाई (रविवार) को इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर खेला जाएगा. ऑस्ट्रेलिया की सातवें खिताबा पर नजर होगी. टीम अब तक सबसे ज्यादा 6 ट्रॉफी जीत चुकी है. वहीं इंग्लैंड दूसरा खिताब अपने नाम करना चाहेगी. टीम ने इकलौती ट्रॉफी 2009 के पहले एडीशन में जीती थी. अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार कौन सी टीम बाजी मारती है.

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