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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीWhatsApp Business पर नया नियम! अब Token के हिसाब से लगेगा चार्ज, Meta ने बदला पूरा प्राइसिंग सिस्टम

WhatsApp Business पर नया नियम! अब Token के हिसाब से लगेगा चार्ज, Meta ने बदला पूरा प्राइसिंग सिस्टम

WhatsApp Business AI: कंपनी का मानना है कि ये नया नियम पहले के मुकाबले ज्यादा ट्रांसपेरेंट है. पहले जहां प्रति मैसेज पैसे लिए जाते हैं.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 03 Jul 2026 02:50 PM (IST)
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  • 1 मिलियन टोकन का शुल्क $2, लागत में कमी आएगी।

WhatsApp Business AI: व्हाट्सऐप आज लोगों के लिए एक बड़ा मैसेजिंग प्लेटफॉर्म बन चुका है. वहीं, व्हाट्सऐप बिजनेस भी लोगों के भी काफी पॉपुलर हो चुका है. ऐसे में मेटा ने अब व्हाट्सऐप बिजनेस एआई सिस्टम के लिए नया प्राइसिंग मॉडल पेश किया है. जानकारी के अनुसार, मेटा बिजनेस एजेंट के लिए अब टोकन-बेस्ड बिलिंग सिस्टम लागू करने का नया नियम आ गया है. बता दें कि अब व्हाट्सऐप बिजनेस में एआई एजेंट के इस्तेमाल को लेकर अब सिर्फ मैसेज पर नहीं बल्कि नए टोकन बेस्ड सिस्टम के जरिए पैसे लिए जाएंगे.

क्यों आया ये नया नियम

अब आपको बताते हैं कि कंपनी ने ये नया नियम क्यों लागू किया है. दरअसल, कंपनी का मानना है कि ये नया नियम पहले के मुकाबले ज्यादा ट्रांसपेरेंट है. पहले जहां प्रति मैसेज पैसे लिए जाते हैं. वहीं, अब आसान सवाल के लिए कम टोकन खर्च होंगे जिससे लोगों को कम पेमेंट भी करना होगा.

इस दिन से लागू होगा नया नियम

Meta के अनुसार, इस नए बिलिंग सिस्टम को 1 अगस्त 2026 से लागू किया जाएगा. बता दें कि ये नियम WhatsApp Business Platform पर Meta Business Agent का इस्तेमाल करने वाले सभी बिजनेस अकाउंट्स के लिए लागू होगा.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहलें जहां लोगों से प्रति मैसेज पेमेंट लिया जाता है. लेकिन अब इस नए सिस्टम में एआई से सवाल पूछने से लेकर जवाब मिलने तक जितने टोकन का इस्तेमाल होगा उस हिसाब से लोगों से पैसे लिए जाएंगे.

क्या होगी कीमत

Meta ने दुनिया भर के लिए एक समान दर तय की है. जानकारी के अनुसार, 10 लाख (1 मिलियन) टोकन पर 2 डॉलर यानी करीब 190 रुपये का शुल्क लिया जाएगा. कंपनी के मुताबिक, एक नॉर्मल AI चैट में लगभग 20,000 से 25,000 टोकन खर्च होते हैं. इसका मतलब है कि एक औसत बातचीत की लागत लगभग 0.04 से 0.05 डॉलर यानी करीब 4 से 5 रुपये के बीच होगी.

कारोबारियों पर क्या होगा असर

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मेटा की इस नई बिलिंग सिस्टम से सीधे कारोबारियों पर असर देखने को मिल सकता है. इस सिस्टम से सीधे वो लोग प्रभावित होंगे जो WhatsApp Business के AI Agent का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं. अब एआई से नॉर्मल बातचीत के लिए ज्यादा पैसे नहीं देने होंगे. पहले के मुकाबले अब बिजनेस अकाउंट्स को छोटे से मैसेज के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि मेटा पहले प्रति मैसेज लोगों से शुल्क वसूलता था.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 03 Jul 2026 02:50 PM (IST)
Tags :
WhatsApp Business TECH NEWS HINDI
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