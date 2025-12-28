हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजी1 लाख से भी सस्ता हो गया iPhone 16 Pro Max! यहां मिल रही इस डील ने मचा दी हलचल, जानिए कैसे उठाएं मौके का फायदा

1 लाख से भी सस्ता हो गया iPhone 16 Pro Max! यहां मिल रही इस डील ने मचा दी हलचल, जानिए कैसे उठाएं मौके का फायदा

iPhone 16 Pro Max: Flipkart की साल के अंत की सेल में iPhone खरीदने वालों के लिए एक शानदार मौका सामने आया है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 28 Dec 2025 04:08 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

iPhone 16 Pro Max: Flipkart की साल के अंत की सेल में iPhone खरीदने वालों के लिए एक शानदार मौका सामने आया है. Apple का प्रीमियम स्मार्टफोन iPhone 16 Pro Max अब सही ऑफर्स के साथ 1 लाख रुपये से कम कीमत में मिल सकता है. बैंक डिस्काउंट और एक्सचेंज ऑफर को जोड़ने के बाद यह डील 2025 की शुरुआत से पहले भारतीय ग्राहकों के लिए काफी आकर्षक बन गई है.

कैसे 1 लाख रुपये से नीचे आ रही है कीमत?

Flipkart पर iPhone 16 Pro Max (256GB) की लिस्टेड कीमत 1,34,900 रुपये रखी गई है. अगर ग्राहक Flipkart Axis Bank क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो उन्हें तुरंत 4,000 रुपये की छूट मिल जाती है. इसके अलावा, प्लेटफॉर्म पुराने स्मार्टफोन के बदले एक्सचेंज ऑफर भी दे रहा है, जिसकी वैल्यू फोन की कंडीशन, मॉडल और लोकेशन के हिसाब से 68,000 रुपये से ज्यादा तक जा सकती है.

इन दोनों फायदों को मिलाकर देखें तो iPhone 16 Pro Max की प्रभावी कीमत 1 लाख रुपये के नीचे पहुंच जाती है जो अब तक के सबसे किफायती Apple फ्लैगशिप ऑफर्स में से एक मानी जा रही है.

2025 में भी क्यों दमदार है iPhone 16 Pro Max?

भले ही यह Apple का सबसे नया मॉडल न हो लेकिन iPhone 16 Pro Max आज भी प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट में मजबूती से खड़ा है. इसका हाई-एंड परफॉर्मेंस, शानदार बिल्ड क्वालिटी और लंबे समय तक मिलने वाला iOS अपडेट इसे भविष्य के लिए तैयार डिवाइस बनाते हैं. जो यूजर्स लॉन्च प्राइस नहीं देना चाहते, उनके लिए यह फोन अब ज्यादा समझदारी भरा विकल्प बन गया है.

परफॉर्मेंस और डिस्प्ले में कोई समझौता नहीं

इस फोन में Apple का A18 Pro चिपसेट दिया गया है जो गेमिंग, मल्टीटास्किंग और AI फीचर्स को बेहद स्मूद तरीके से हैंडल करता है. 6.9 इंच की Super Retina XDR OLED डिस्प्ले 120Hz ProMotion सपोर्ट के साथ आती है जिससे स्क्रॉलिंग और वीडियो देखने का अनुभव काफी शानदार हो जाता है. टाइटेनियम फ्रेम और Ceramic Shield इसे मजबूती भी देता है.

कैमरा और बाकी प्रीमियम फीचर्स

iPhone 16 Pro Max में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें 48MP का मेन कैमरा, 48MP अल्ट्रा-वाइड लेंस और 12MP का 5x टेलीफोटो कैमरा शामिल है. ProRAW, ProRes वीडियो, नाइट मोड और एडवांस कम्प्यूटेशनल फोटोग्राफी जैसे फीचर्स इसे कैमरा लवर्स के लिए खास बनाते हैं. इसके अलावा Face ID, 5G, Wi-Fi 7, IP68 रेटिंग और सैटेलाइट के जरिए Emergency SOS जैसी सेफ्टी सुविधाएं भी मिलती हैं.

Samsung Galaxy M56 5G पर भारी छूट

ई-कॉमर्स साइट Amazon पर Samsung Galaxy M56 5G पर भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है. दरअसल, इस फोन के 8+256जीबी वेरिएंट की असल कीमत 33,999 रुपये है लेकिन अमेजन पर ये फोन डिस्काउंट के बाद 24,999 रुपये में लिस्टेड है. इसके अलावा इस फोन को आप 1200 रुपये की आसान किस्तों पर भी अपने नाम कर सकते हैं.

इतना ही नहीं फोन पर 23,400 रुपये का एक्सचेंज ऑफर भी दिया जा रहा है. हालांकि ये आपके पुराने फोन के मॉडल और कंडिशन पर निर्भर करता है कि आपको इतनी छूट मिलेगी या नहीं. इन सभी ऑफर्स के बाद आप इस फोन को बेहद ही कम कीमत में खरीद सकते हैं.

यह भी पढ़ें:

सिर्फ 5 स्मार्ट Android ट्रिक्स जो आपके फोन की बैटरी को घंटों तक जिंदा रख देंगी, चार्जर भूल जाएंगे

Published at : 28 Dec 2025 04:07 PM (IST)
Tags :
IPhone 16 Pro Max TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Watch: 'तूने ऐसा कहा कैसे', सऊदी में एयरपोर्ट पर भिड़ीं PIA की दो एयर होस्टेज, वायरल वीडियो ने कराई पाकिस्तान की फजीहत
'तूने ऐसा कहा कैसे', एयरपोर्ट पर भिड़ीं PIA की दो एयर होस्टेज, वायरल VIDEO ने कराई PAK की फजीहत
महाराष्ट्र
'राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी...', दिग्विजय सिंह के BJP-RSS वाले बयान पर क्या बोले नितेश राणे?
'राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी...', दिग्विजय सिंह के BJP-RSS वाले बयान पर क्या बोले नितेश राणे?
बॉलीवुड
‘ताऊ, कंट्रोल में रहो’, लाइव शो में हुई बदतमीजी तो भड़की हरियाणवी स्टार प्रांजल दहिया
‘ताऊ, कंट्रोल में रहो’, लाइव शो में हुई बदतमीजी तो भड़की हरियाणवी स्टार प्रांजल दहिया
इंडिया
दिग्विजय सिंह के RSS वाले बयान पर दो गुटों में बंटी कांग्रेस! जानें शशि थरूर समेत किसने क्या कहा
दिग्विजय सिंह के RSS वाले बयान पर दो गुटों में बंटी कांग्रेस! जानें शशि थरूर समेत किसने क्या कहा
Advertisement

वीडियोज

Christmas 2025: जरूर देखने लायक फिल्म्स! 'मेरी क्रिसमस', 'होम अलोन' और अन्य पसंदीदा फिल्म्स
Bareilly Breaking: धर्म के नाम पर गुंडागर्दी! हिन्दू संगठनों ने मचाया उत्पात | ABP News | UP
Top News: इस घंटे की बड़ी खबरें | UP SIR | Digvijaya Singh | Maharashtra | Unnao Case |Aravali Hills
Congress Foundation Day: RSS पर Congress सांसद का बड़ा विवादित बयान|
Unnao Case: उन्नाव केस में जंतर-मंतर पर जमकर हंगामा... 'दुष्कर्म पर राजनीति बंद करो के लगे नारे
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Watch: 'तूने ऐसा कहा कैसे', सऊदी में एयरपोर्ट पर भिड़ीं PIA की दो एयर होस्टेज, वायरल वीडियो ने कराई पाकिस्तान की फजीहत
'तूने ऐसा कहा कैसे', एयरपोर्ट पर भिड़ीं PIA की दो एयर होस्टेज, वायरल VIDEO ने कराई PAK की फजीहत
महाराष्ट्र
'राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी...', दिग्विजय सिंह के BJP-RSS वाले बयान पर क्या बोले नितेश राणे?
'राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी...', दिग्विजय सिंह के BJP-RSS वाले बयान पर क्या बोले नितेश राणे?
बॉलीवुड
‘ताऊ, कंट्रोल में रहो’, लाइव शो में हुई बदतमीजी तो भड़की हरियाणवी स्टार प्रांजल दहिया
‘ताऊ, कंट्रोल में रहो’, लाइव शो में हुई बदतमीजी तो भड़की हरियाणवी स्टार प्रांजल दहिया
इंडिया
दिग्विजय सिंह के RSS वाले बयान पर दो गुटों में बंटी कांग्रेस! जानें शशि थरूर समेत किसने क्या कहा
दिग्विजय सिंह के RSS वाले बयान पर दो गुटों में बंटी कांग्रेस! जानें शशि थरूर समेत किसने क्या कहा
क्रिकेट
Year Ender 2025: इस साल इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 7 बल्लेबाज, अभिषेक शर्मा नंबर-1 नहीं
इस साल इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 7 बल्लेबाज, अभिषेक शर्मा नंबर-1 नहीं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यूपी में न ठाकुरवाद, न ब्राह्मणवाद', BJP के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर केशव प्रसाद मौर्य की दो टूक
'यूपी में न ठाकुरवाद, न ब्राह्मणवाद', BJP के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर केशव प्रसाद मौर्य की दो टूक
इंडिया
RSS की तारीफ पर दिग्विजय सिंह ने दी सफाई, जानें कांग्रेस की संगठनात्मक क्षमता के सवाल पर क्या कहा
RSS की तारीफ पर दिग्विजय सिंह ने दी सफाई, जानें कांग्रेस की संगठनात्मक क्षमता के सवाल पर क्या कहा
ट्रेंडिंग
शख्स ने खेला रियल लाइफ GTA! प्लेन से रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंचा, फिर यूं किया टेकऑफ- वीडियो वायरल
शख्स ने खेला रियल लाइफ GTA! प्लेन से रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंचा, फिर यूं किया टेकऑफ- वीडियो वायरल
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Paisa LIVE
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Embed widget