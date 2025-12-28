Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







iPhone 16 Pro Max: Flipkart की साल के अंत की सेल में iPhone खरीदने वालों के लिए एक शानदार मौका सामने आया है. Apple का प्रीमियम स्मार्टफोन iPhone 16 Pro Max अब सही ऑफर्स के साथ 1 लाख रुपये से कम कीमत में मिल सकता है. बैंक डिस्काउंट और एक्सचेंज ऑफर को जोड़ने के बाद यह डील 2025 की शुरुआत से पहले भारतीय ग्राहकों के लिए काफी आकर्षक बन गई है.

कैसे 1 लाख रुपये से नीचे आ रही है कीमत?

Flipkart पर iPhone 16 Pro Max (256GB) की लिस्टेड कीमत 1,34,900 रुपये रखी गई है. अगर ग्राहक Flipkart Axis Bank क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो उन्हें तुरंत 4,000 रुपये की छूट मिल जाती है. इसके अलावा, प्लेटफॉर्म पुराने स्मार्टफोन के बदले एक्सचेंज ऑफर भी दे रहा है, जिसकी वैल्यू फोन की कंडीशन, मॉडल और लोकेशन के हिसाब से 68,000 रुपये से ज्यादा तक जा सकती है.

इन दोनों फायदों को मिलाकर देखें तो iPhone 16 Pro Max की प्रभावी कीमत 1 लाख रुपये के नीचे पहुंच जाती है जो अब तक के सबसे किफायती Apple फ्लैगशिप ऑफर्स में से एक मानी जा रही है.

2025 में भी क्यों दमदार है iPhone 16 Pro Max?

भले ही यह Apple का सबसे नया मॉडल न हो लेकिन iPhone 16 Pro Max आज भी प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट में मजबूती से खड़ा है. इसका हाई-एंड परफॉर्मेंस, शानदार बिल्ड क्वालिटी और लंबे समय तक मिलने वाला iOS अपडेट इसे भविष्य के लिए तैयार डिवाइस बनाते हैं. जो यूजर्स लॉन्च प्राइस नहीं देना चाहते, उनके लिए यह फोन अब ज्यादा समझदारी भरा विकल्प बन गया है.

परफॉर्मेंस और डिस्प्ले में कोई समझौता नहीं

इस फोन में Apple का A18 Pro चिपसेट दिया गया है जो गेमिंग, मल्टीटास्किंग और AI फीचर्स को बेहद स्मूद तरीके से हैंडल करता है. 6.9 इंच की Super Retina XDR OLED डिस्प्ले 120Hz ProMotion सपोर्ट के साथ आती है जिससे स्क्रॉलिंग और वीडियो देखने का अनुभव काफी शानदार हो जाता है. टाइटेनियम फ्रेम और Ceramic Shield इसे मजबूती भी देता है.

कैमरा और बाकी प्रीमियम फीचर्स

iPhone 16 Pro Max में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें 48MP का मेन कैमरा, 48MP अल्ट्रा-वाइड लेंस और 12MP का 5x टेलीफोटो कैमरा शामिल है. ProRAW, ProRes वीडियो, नाइट मोड और एडवांस कम्प्यूटेशनल फोटोग्राफी जैसे फीचर्स इसे कैमरा लवर्स के लिए खास बनाते हैं. इसके अलावा Face ID, 5G, Wi-Fi 7, IP68 रेटिंग और सैटेलाइट के जरिए Emergency SOS जैसी सेफ्टी सुविधाएं भी मिलती हैं.

Samsung Galaxy M56 5G पर भारी छूट

ई-कॉमर्स साइट Amazon पर Samsung Galaxy M56 5G पर भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है. दरअसल, इस फोन के 8+256जीबी वेरिएंट की असल कीमत 33,999 रुपये है लेकिन अमेजन पर ये फोन डिस्काउंट के बाद 24,999 रुपये में लिस्टेड है. इसके अलावा इस फोन को आप 1200 रुपये की आसान किस्तों पर भी अपने नाम कर सकते हैं.

इतना ही नहीं फोन पर 23,400 रुपये का एक्सचेंज ऑफर भी दिया जा रहा है. हालांकि ये आपके पुराने फोन के मॉडल और कंडिशन पर निर्भर करता है कि आपको इतनी छूट मिलेगी या नहीं. इन सभी ऑफर्स के बाद आप इस फोन को बेहद ही कम कीमत में खरीद सकते हैं.

