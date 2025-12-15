iPhone 16 Pro की कीमत हो गई धड़ाम, आ गया भारी बचत का मौका, यहां मिल रही है बंपर छूट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







iPhone 16 Pro को अब खरीदना आपके लिए फायदे का सौदा हो सकता है. फ्लिपकार्ट की एंड ऑफ सीजन सेल में यह आईफोन बंपर डिस्काउंट के साथ अवेलेबल है. ऐसे में अगर आप भारी बचत के साथ प्रीमियम फोन खरीदना चाहते हैं तो यह शानदार मौका हो सकता है. पिछले साल लॉन्च हुए इस आईफोन में एक से बढ़कर धांसू फीचर्स हैं. ऐसे में इस डील का फायदा उठाया जा सकता है. आइए इस फोन के फीचर्स और डील के बारे में जानते हैं.

iPhone 16 Pro के स्पेसिफिकेशंस

इस आईफोन में 6.3 इंच का LTPO Super Retina XDR OLED डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है. इसमें ऐप्पल का दमदार A18 Pro चिपसेट मिलता है, जिसे 8GB रैम के साथ पेयर किया गया है. कैमरा सेटअप की बात करें तो इसके रियर में 48MP का प्राइमरी सेंसर, 48MP का अल्ट्रावाइड सेंसर और 12MP का पेरिस्कोप लेंस दिया गया है. वहीं फ्रंट में सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 12MP का कैमरा मिलता है. यह फोन 3582mAh की लिथियम आयन बैटरी के साथ लॉन्च हुआ था.

फ्लिपकार्ट दे रही भारी बचत का मौका

फ्लिपकार्ट की एंड ऑफ सीजन सेल में आप इस फोन की खरीद पर भारी बचत कर सकते हैं. फ्लिपकार्ट पर यह 1,09,900 रुपये की कीमत पर लिस्टेड है. फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से खरीदने पर इंस्टेंट 4,000 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है. इस पर सबसे बड़ी बचत एक्सचेंज बोनस के जरिए की जा सकती है. ग्राहक पुराने फोन के मॉडल और कंडीशन के आधार पर 68,050 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस पा सकते हैं, जिससे इस फोन की कीमत काफी कम रह जाएगी.

Samsung Galaxy S24 Ultra 5G पर भी भारी छूट

iPhone 16 Pro की तरह Galaxy S24 Ultra 5G पर भी फ्लिपकार्ट भारी छूट दे रही है. सैमसंग स्टोर पर यह फोन 97999 रुपये में मिल रहा है, लेकिन फ्लिपकार्ट पर यह 90,900 रुपये में लिस्टेड है और सेलेक्टेड क्रेडिट कार्ड के जरिए इस पर 4,000 रुपये का कैशबैक भी पाया जा सकता है. इस तरह आप काफी कम कीमत पर इस फोन को अपना बना सकते हैं.

