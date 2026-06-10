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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीiPhone 13 में आई बड़ी समस्या, यूजर्स के पास बचा है बस यही एक ऑप्शन

iPhone 13 में आई बड़ी समस्या, यूजर्स के पास बचा है बस यही एक ऑप्शन

iPhone 13 Battery Problem: 2022 में लॉन्च हुआ आईफोन 13 अब पुराना होने लगा है. यूजर्स का कहना है कि इसमें बैटरी से जुड़े इश्यू आने लगे हैं और लेटेस्ट अपडेट के बाद फोन ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा.

By : प्रमोद कुमार | Updated at : 10 Jun 2026 03:16 PM (IST)
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  • आईफोन 13 के यूजर्स बैटरी में लगातार दिक्कतें बता रहे हैं।
  • लॉन्च के बाद बैटरी की क्षमता में गिरावट स्वाभाविक प्रक्रिया है।
  • गूगल सर्च में भी आईफोन 13 बैटरी समस्याओं की बढ़ोतरी हुई।
  • बैटरी बदलने से बेहतर फोन अपग्रेड का सुझाव दिया जा रहा है।

iPhone 13 Battery Problem: अगर आपके पास आईफोन 13 है और इसमें बैटरी से जुड़ी दिक्कत का सामना कर रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं. इंटरनेट पर अलग-अलग फोरम पर यूजर शिकायत कर रहे हैं कि आईफोन 13 पर अब पुराने होने का असर दिखने लगा है. इससे न सिर्फ यूजर परेशान हैं बल्कि कई फोन अपग्रेड करने तक की बात कर रहे हैं. आइए सबसे पहले जानते हैं कि आईफोन 13 की बैटरी की लेकर क्या इश्यू आ रहा है और क्या अब फोन को अपग्रेड करना ही एकमात्र विकल्प बचा है.

iPhone 13 की बैटरी में आने लगी ये दिक्कत

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यूजर आईफोन 13 सीरीज की बैटरी में इश्यू आने की बात कर रहे हैं. बता दें कि आईफोन 13 सीरीज को 2022 में लॉन्च किया गया था. यानी लॉन्चिंग को चार साल से अधिक का समय बीत चुका है. ऐप्पल ने इसकी बैटरी को 500 कंप्लीट चार्ज साइकिल के बाद 80 प्रतिशत तक रिटेन करने के हिसाब से डिजाइन किया था. यानी बैटरी लगभग दो साल तक रोजाना चार्ज की जा सकती है और इसके बाद इसकी लाइफ कम होना शुरू हो जाएगी. इस हिसाब से चार साल का समय काफी होता है.

गूगल सर्च में भी इजाफा

गूगल सर्च पर भी इस आईफोन में आई दिक्कत का असर दिख रहा है. पिछले एक साल में "iPhone 13 slow" और "iPhone 13 battery" से जुड़ी सर्च 60 प्रतिशत से बढ़कर 175 प्रतिशत हो गई है. यह दिखाता है कि आईफोन 13 की बैटरी अब पुराने होने लगी है. अब यूजर के पास बैटरी रिप्लेसमेंट या फोन अपग्रेड का ऑप्शन रहता है.

क्या बैटरी रिप्लेसमेंट रहेगा फायदे का सौदा?

ऐप्पल के सपोर्ट पेज के मुताबिक, आईफोन 13 की बैटरी सर्विस का चार्ज 8800 रुपये है. बाकी सर्विसेस के मुकाबले यह काफी किफायती है, लेकिन क्या आपको बैटरी रिप्लेसमेंट के साथ जाना चाहिए? यह सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि आईफोन 13 में इश्यू केवल बैटरी से जुड़ा हुआ नहीं है. कई यूजर्स ने लेटेस्ट iOS अपडेट के बाद इसमें और भी इश्यूज आने की बात कही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, iOS 26.5 अपडेट के बाद कई iPhone 13 यूजर्स परेशान हैं और उनका कहना है कि अपडेट इंस्टॉल करने के बाद उनका आईफोन काम नहीं कर रहा है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि नई ऐप्स और गेम्स को ज्यादा प्रोसेसिंग पावर और इंटरनल मेमोरी की जरूरत पड़ती है, जिस कारण पुराने फोन स्ट्रगल कर रहे हैं. ऐसे में बैटरी रिप्लेसमेंट की जगह फोन को अपग्रेड करना ही ज्यादातर लोगों को फायदे का सौदा लग रहा है.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 10 Jun 2026 02:53 PM (IST)
Tags :
IPhone 13 Apple TECH NEWS
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