Year Ender 2025: ऐप्पल से लेकर सैमसंग तक, इस साल लॉन्च हुए इन कंपनियों के जबरदस्त टैबलेट्स

Year Ender 2025: ऐप्पल से लेकर सैमसंग तक, इस साल लॉन्च हुए इन कंपनियों के जबरदस्त टैबलेट्स

स्टूडेंट्स से लेकर प्रोफेशनल के लिए टैब्स जरूरी गैजेट है. इसी जरूरत को पूरा करने के लिए इस साल शाओमी से लेकर ऐप्पल तक नए मार्केट में कई नए ऑप्शन लॉन्च किए.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 18 Dec 2025 01:59 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Year Ender 2025: भले ही पिछले कुछ समय से टैबलेट्स की डिमांड कम हुई है, लेकिन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल लोगों के लिए इनकी जरूरत लगातार बनी हुई है. वीडियो स्ट्रीमिंग से लेकर ऑफिस के काम निपटाने तक कई लोग टैब्स का खूब यूज करते हैं. यही वजह से ऐप्पल से लेकर सैमसंग जैसी कंपनियां लगातार नए-नए ऑप्शन बाजार में लॉन्च करती रहती हैं. आज हम आपको इस साल लॉन्च हुई कुछ टैब्स के बारे में बताने जा रहे हैं.

Xiaomi Pad 7

अगर आप किफायती दाम में अच्छी टैबलेट ढूंढ रहे हैं तो यह एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है. इस साल जनवरी में लॉन्च हुई Xiaomi Pad 7 टैब में 11.2 इंच IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है. इसके टॉप वेरिएंट में नैनो टेक्स्चर डिस्प्ले दिया गया है. प्रोसेसर की बात करें तो यह स्नैपड्रेगन 7+ Gen 3 चिपसेट से लैस है. इसके रियर में 13MP कैमरा सेंसर और LED फ्लैश दिया गया है. 8,850mAh बैटरी वाली इस टैब को 25,999 रुपये में खरीदा जा सकता है. 

OnePlus Pad 3

सितंबर में लॉन्च हुई इस टैब में 13.2 इंच का डिस्प्ले है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है. इसमें Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर मिलता है, जिसे Adreno 830 GPU से पेयर किया गया है. यह रियर में 13MP और फ्रंट में 8MP लेंस के साथ लॉन्च हुई थी. 12,140mAh बैटरी पैक वाली इस टैब को 47,999 रुपये में खरीदा जा सकता है.

Galaxy Tab S11 और S11 Ultra

सितंबर में ही सैमसंग ने अपनी Galaxy Tab S11 सीरीज लॉन्च की थी. इसमें दो मॉडल Galaxy Tab S11 और Galaxy Tab S11 Ultra शामिल हैं. S11 में 11 इंच का AMOLED 2X डिस्प्ले मिला है, जबकि Ultra मॉडल 14.6 इंच की स्क्रीन की साथ लॉन्च हुआ है. बेस मॉडल में 8400mAh और अल्ट्रा मॉडल में 11,600mAh की बैटरी है. दोनों मॉडल में MediaTek Dimensity 9400 चिपसेट है, जिसे 12GB रैम से पेयर किया गया है. इस सीरीज की शुरुआती कीमत 74,999 रुपये है. 

iPad Pro 2025 

अक्टूबर में ऐप्पल ने आईपैड प्रो को अपनी सबसे एडवांस M5 चिप से लैस कर लॉन्च किया था. कंपनी का कहना है कि इसमें M4 चिप की तुलना में 3.5 गुना तेज AI परफॉर्मेंस मिलेगी. नए आईपैड के 11 और 13 इंच वेरिएंट को सिल्वर और स्पेस ब्लैक फिनिश में खरीदा जा सकता है. इन मॉडल्स में Ultra Retina XDR डिस्प्ले है, जो 1600 निट्स पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है. इसकी कीमत 99,900 रुपये से शुरू होती है.

सैटेलाइट इंटरनेट से लेकर BSNL 5G तक, अगले साल टेलीकॉम सेक्टर में है इन चीजों की उम्मीद

Published at : 18 Dec 2025 01:59 PM (IST)
TECH NEWS Xiaomi Pad 7 New Year 2026 Year Ender 2025 IPad Pro 2025 Galaxy Tab S11 OnePlus Pad 3
Embed widget