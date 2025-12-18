सैटेलाइट इंटरनेट से लेकर BSNL 5G तक, अगले साल टेलीकॉम सेक्टर में है इन चीजों की उम्मीद

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







अगले साल टेलीकॉम सेक्टर में कई नई सर्विस शुरू होने की उम्मीदें हैं तो ग्राहकों की जेब पर बोझ बढ़ने के भी कयास लगाए जा रहे हैं. पिछले कुछ समय से भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस का इंतजार किया जा रहा है, जो अगले साल खत्म हो सकता है. वहीं टेलीकॉम कंपनियां भी रिचार्ज प्लान महंगे कर ग्राहकों को झटका देने के लिए तैयार हैं. आइए जानते हैं कि 2026 में टेलीकॉम सेक्टर में क्या-क्या बड़ी चीजें होने की उम्मीद लगाई जा रही है.

टेलीकॉम कंपनियां बढ़ाएंगी टैरिफ

हालिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि टेलीकॉम कंपनियों का रेवेन्यू कम हो गया है. इसके चलते अब जियो और एयरटेल समेत देश की चारों टेलीकॉम कंपनियां अपने रिचार्ज प्लान मंहगे करेंगी. इसके चलते प्रीपेड और पोस्टपेड यूजर्स को भी सर्विसेस के लिए ज्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा. माना जा रहा है कि ये कंपनियां अपने टैरिफ में 20 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी कर सकती हैं.

BSNL 5G

जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया देश में 5G सर्विस शुरू कर चुकी है. इस मामले में BSNL सबसे पीछे चल रही है, लेकिन अब 4G रोलआउट कंप्लीट होने के बाद माना जा रहा है कि कंपनी 5G सर्विस जल्द शुरू कर सकती है. टेलीकॉम मंत्री भी इसके संकेत दे चुके हैं.

5G डेटा नहीं रहेगा फ्री

अभी तक टेलीकॉम कंपनियां अपने रिचार्ज प्लान के साथ अनलिमिटेड 5G डेटा फ्री में दे रही हैं, लेकिन अगले साल यह बंद हो सकता है. पहले से ही कंपनियों ने 5G एक्सेस के लिए पैसा लेना शुरू कर दिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगले साल ग्राहकों को 5G डेटा के लिए अलग से पैसा देना होगा.

सैटेलाइट इंटरनेट का इंतजार हो सकता है खत्म

भारत में स्टारलिंक और जियो समेत कई कंपनियों को सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेस के लिए लाइसेंस मिल गया है. नियामकीय मंजूरी मिलते ही देश में सैटेलाइट इंटरनेट की सर्विसेस लॉन्च कर दी जाएगी. माना जा रहा है कि अगले साल के शुरुआती महीनों में भारत में यह सर्विस शुरू हो सकती है.

ये भी पढ़ें-

बिना ट्रूकॉलर दिखेगा कॉल करने वाले का नाम, जियो समेत इन कंपनियों ने शुरू कर दी यह सर्विस