iOS 27 से आपका आईफोन बन जाएगा 'हेल्थ कोच', स्मार्ट सिरी समेत मिलेंगे ये धाकड़ फीचर्स

ऐप्पल अगले साल iOS 27 को रोलआउट करेगी. इसमें स्मार्ट सिरी मिलने की उम्मीद है. साथ ही इसमें हेल्थ प्लस नाम से एक नया हेल्थ मैनेजमेंट एजेंट आएगा, जो आईफोन को हेल्थ कोच बना देगा.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 12 Nov 2025 06:48 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

ऐप्पल अपनी अब तक की सबसे बड़ी AI-फोकस्ड सॉफ्टवेयर अपडेट लाने की तैयारी में है. एक ताजा रिपोर्ट में पता चला है कि iOS 27 में 3 बड़े ऐप्पल इंटेलीजेंस फीचर्स आने वाले हैं. इनमें स्मार्टर सिरी, एआई-पावर्ड वेब सर्च टूल और हेल्थ प्लस सर्विस में नए हेल्थ मैनेजमेंट एजेंट को इंटीग्रेट किया जाएगा. कंपनी धीरे-धीरे ऐप्पल इंटेलीजेंस को अपने इकोसिस्टम का कोर एक्सपीरियंस बनाना चाहती है और नए फीचर उसी का हिस्सा है. आईफोन के अलावा आईपैड और मैक के लिए ऐप्पल इंटेलीजेंस वाले फीचर्स रोल आउट किए जाएंगे.

जून में दिखेगी iOS 27 की झलक

iOS 27 की पहली झलक अगले साल जून में देखने को मिल सकती है, लेकिन उससे पहले मार्च या अप्रैल तक ऐप्पल 26.4 अपडेट में सिरी को नया लुक दे सकती है. इसमें सबसे बड़ा बदलाव विजुअल डिजाइन को लेकर होगा. ऐप्पल अपने असिस्टेंट के इंटरफेस और इससे इंटरेक्शन को अधिक डायनामिक बनाने जा रहे हैं. इसके अलावा सिरी कॉन्टेक्स्ट समझ सकेगा और इसे नैचुरल फॉलो-अप कैपेबिलिटी से भी लैस किया जाएगा. साथ ही ऐप्पल यूजर्स को सिस्टम ऐप्स में भी इसका डीप इंटीग्रेशन देखने को मिल सकता है.

एआई-पावर्ड वेब सर्च टूल

अगली बड़ी अपडेट में ऐप्पल एआई-पावर्ड सर्च टूल को भी शामिल करने वाली है. यह ChatGPT जैसे कन्वर्सेशनल सर्च इंजन का मुकाबला करेगा. अभी तक सर्च के मामले में ऐप्पल गूगल पर निर्भर है, लेकिन नया फीचर लाकर कंपनी अपने यूजर्स को प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए नया सर्च एक्सपीरियंस दे सकती है.

हेल्थ मैनेजमेंट एजेंट 

इस अपडेट में Health+ नाम से एक हेल्थ मैनेजमेंट एजेंट देखने को मिल सकता है. हेल्थ ऐप में आना वाला यह फीचर यूजर्स को अपनी वेल-बीइंग गोल्स को मैनेज करने में मदद करेगा. यह डेटा ट्रेंड को ट्रैक कर हर यूजर को उसकी जरूरत के हिसाब से रिकमंडेशन दे सकेगा. इस फीचर की मदद से आईफोन एक एआई पावर्ड हेल्थ कोच में बदल जाएगा. 

जहरीली हवा से बचना है तो एयर प्यूरिफायर समेत ये डिवाइस आएंगे काम, चैन की सांस ले सकेंगे आप

Published at : 12 Nov 2025 06:48 AM (IST)
Apple TECH NEWS IOS 27
