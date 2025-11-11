जहरीली हवा से बचना है तो एयर प्यूरिफायर समेत ये डिवाइस आएंगे काम, चैन की सांस ले सकेंगे आप

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







हर साल की तरह इस बार भी नवंबर में दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई शहरों की हवा सांस लेने लायक नहीं रह गई है. हवा में प्रदूषक तत्वों का स्तर चिंताजनक स्तर से भी पार चला गया है. इससे बच्चों से लेकर बड़ों तक के फेफड़ों और सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है. ऐसी स्थिति में आप अपने और अपने परिवार को हवा में घुले जहर से बचाने के लिए एयर प्यूरिफायर समेत कुछ डिवाइसेस का सहारा ले सकते हैं.

एयर प्यूरिफायर

वायु प्रदूषण से बचने के लिए यह हर घर की जरूरत बनता जा रहा है. आप कमरे के आकार से हिसाब से एयर प्यूरिफायर चुन सकते हैं. यह खतरनाक PM2.5 पार्टिकल्स, धूल, धुएं और हानिकारक गैसों को फिल्टर कर आपको सांस लेने के लिए साफ हवा देगा. बाजार में अलग-अलग कंपनियों के प्यूरिफायर मिल जाएंगे. आप अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से इनमें से कोई चुन सकते हैं.

वीयरेबल एयर प्यूरिफिकेशन डिवाइस

आपने कुछ लोगों को गले में लॉकेट जैसा कुछ पहने देखा होगा. ये छोटा और पोर्टेबल डिवाइस होता है, जिसे गले में पहना जाता है. यह आपके आसपास की हवा से प्रदूषण हटाकर उसे साफ कर देता है. अगर आपको ज्यादातर समय घर से बाहर रहना पड़ता है तो ये एक काम का डिवाइस हो सकता है.

एंटी-पॉल्यूशन मास्क

जहरीली हवा से बचने के लिए आप N95/N99 मास्क का भी यूज कर सकते हैं. ये वाल्व और एक्टिवेटेट कार्बन लेयर के साथ आते हैं. इनमें एयर फ्लो कंट्रोलर और रिप्लेसेबल फिल्टर भी मिलते हैं. वायु प्रदूषण से बचने के लिए यह एक सस्ता और टिकाऊ ऑप्शन है.

ह्यूमीडिफायर

वायु प्रदूषण के अलावा सूखी हवा से भी बचाव जरूरी है. सर्दियों के दौरान हवा में मॉइश्चराइजर को कंट्रोल करने के लिए ह्यूमीडिफायर का इस्तेमाल किया जा सकता है. यह प्रदूषण से नहीं बचाएगा, लेकिन सर्दियों में हवा में मॉइश्चराइजर कंट्रोल कर आपकी मदद जरूर कर देगा.

