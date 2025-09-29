हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीiOS 26 में मिले छोटे-छोटे, लेकिन कई यूजफुल फीचर्स, आईफोन यूजर्स की लाइफ हुई आसान

iOS 26 में मिले छोटे-छोटे, लेकिन कई यूजफुल फीचर्स, आईफोन यूजर्स की लाइफ हुई आसान

ऐप्पल ने आईफोन 17 सीरीज लॉन्च करने के बाद iOS 26 अपडेट को रोल आउट किया था. इससे आईफोन का इंटरफेस एकदम नया हो गया है और इसमें कई शानदार फीचर्स भी आए हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 29 Sep 2025 11:18 AM (IST)
Preferred Sources

ऐप्पल के शौकीन लोगों के लिए सितंबर का महीना खास रहा है. कंपनी ने जहां आईफोन 17 सीरीज को इसी महीने लॉन्च किया है, वहीं अपनी अब तक की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर अपडेट iOS 26 को भी रोल आउट कर दिया है. इससे आईफोन के इंटरफेस को नए लुक के साथ-साथ कई छोटे-छोटे, लेकिन बहुत ही काम के फीचर्स मिले हैं. इनमें रिंगटोन को कस्टमाइज करने से लेकर कैमरा लेंस गंदा होने पर नोटिफिकेशन मिलते समेत कई फीचर शामिल हैं. आइए, इन पर एक नजर डालते हैं.

कस्टमाइज करें रिंगटोन

अब आईफोन पर रिंगटोन को कस्टमाइज किया जा सकता है. अगर आपको कोई रिंगटोन पसंद आई है तो उस फाइल पर लॉन्ग प्रेस करें. इसके बाद शेयर बटन टैप करें और यूज एज रिंगटोन के ऑप्शन को सेलेक्ट करे. ध्यान रहे कि यह फाइल 30 सेकंड से कम की होनी चाहिए.

बैटरी चार्ज टाइम एस्टिमेट

सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद अब आईफोन यह बता देता है कि बैटरी को 80 और 100 प्रतिशत तक चार्ज होने में कितना समय और लगेगा. टाइम विजेट के ऊपर इसकी जानकारी आती रहती है. इसे सेटिंग>बैटरी में जाकर भी देखा जा सकता है. इसकी मदद से यह पता लगाना आसान हो गया है कि फोन को कितनी देर चार्जिंग पर रखने की जरूरत है.

3D Spatial Scenes

iOS 26 में Spatial Scenes का ऑप्शन मिला है, जो फोटो को 3D जैसा व्यू देता है. इसके लिए फोटोज में किसी भी फोटो को ओपन करें और टॉप राइट कॉर्नर में दिख रहे Spatial टॉगल को इनेबल कर दें. इसके बाद फोन को हिलाने पर फोटो के पीछे डेप्थ नजर आती है.

PDF एडिट करना हुआ आसान

अभी तक केवल मैकबुक में मिलने वाली Preview ऐप को अब आईफोन में भी उपलब्ध करवा दिया गया है. यह किसी भी PDF को ओपन करे और उसे एडिट करने की सुविधा देती है. अब इस काम के लिए थर्ड-पार्टी ऐप की जरूरत खत्म हो गई है.

कैमरा लेंस नोटिफिकेशन

अगर कैमरा ऐप को लगता है कि लेंस पूरी तरह साफ नहीं है तो यह यूजर को नोटिफाई कर देती है. यह बहुत बड़ा बदलाव नहीं है, लेकिन कई जरूरी लम्हों को संजोकर रखने में बड़ी मदद कर सकता है. यह फीचर केवल आईफोन 15 के बाद वाले डिवाइस के लिए उपलब्ध है.

Published at : 29 Sep 2025 11:18 AM (IST)
