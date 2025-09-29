एंड्रॉयड यूजर्स की हुई मौज, क्रोम पर आ गया गजब का ये फीचर, अब वेब पेज बन जाएगा पॉडकास्ट

गूगल ने एंड्रॉयड यूजर्स की मौज कर दी है. अब क्रोम में एक ऐसा फीचर जोड़ा गया है, जिसकी मदद से यूजर्स किसी भी वेब पेज को पॉडकास्ट की तरह सुन सकेंगे. दरअसल, गूगल ने ऑडियो ओवरव्यूज लाकर क्रोम के रीड अलाउंड फंक्शन को अपडेट किया है, जो वेब पेज के कंटेट को समराइज कर यूजर को सुनाती है. यह पूरा नैरेशन कन्वर्सेशनल तरीके से करती है, जिससे यूजर को यह नहीं लगेगा कि कोई मशीन वेब पेज के कंटेट को पढ़ रही है.

नई अपडेट से क्या बदला?

क्रोम में पहले से रीड अलाउड ऑप्शन है, जो हर आर्टिकल को एक-एक शब्द कर पढ़ता है. अब आया ऑडियो ओवरव्यू फीचर AI की मदद से पूरे कंटेट की प्रमुख बातें ही यूजर के सामने रखता है. यह ऐसे बात करता है, जैसे पॉडकास्ट में दो AI होस्ट बात कर रहे हों. इससे लंबे आर्टिकल को समझना आसान हो जाएगा. यूजर पूरा आर्टिकल पढ़ने की बजाय पॉडकास्ट के स्टाइल में इसे सुन सकेगा. बता दें कि गूगल की NotebookLM ऐप में यह फीचर पहले से मौजूद है, जो गहन जानकारी वाले कंटेट की समरी ऐसे पेश करता है, जैसे दो लोग बात कर रहे हों. अब क्रोम में इसे लाकर कंपनी ने ज्यादा लोगों के लिए इसे एक्सेसिबल बना दिया है.

कैसे करें यूज?

इस फीचर को यूज करने के लिए क्रोम ब्राउजर पर कोई भी पेज ओपन करें. अब टॉप राइट कॉर्नर में दिख रहे थ्री-डॉट मेनू पर टैप करें और लिसन टू दिस पेज को सेलेक्ट करें. अब रीडिंग मोड ओवरले के साथ एक बटन दिखेगी, जिससे प्लेबैक स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है. यह फीचर एंड्रॉयड डिवाइसेस के लिए क्रोम के 140.0.7339.124 वर्जन में उपलब्ध हुआ है. इसका मतलब है कि इसको लेकर एक्सपेरिमेंट पूरे हो गए हैं और अब इसे यूजर्स के लिए रोल आउट किया जा रहा है. कंपनी इसे चरणबद्ध तरीके से रोल आउट कर रही है. इसका फायदा उठाने के लिए क्रोम ऐप को अपडेटेड रखें.

ये भी पढ़ें-

आईफोन 17 सीरीज में अब आ गई एक और प्रॉब्लम, ये फीचर नहीं कर रहा काम, यूजर्स हुए परेशान