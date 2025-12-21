हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीसिर्फ एक मैसेज और आपका अकाउंट खाली! इस खतरनाक ट्रिक से पर्सनल डेटा हो सकता है चोरी, जानिए क्या है बचने का तरीका

सिर्फ एक मैसेज और आपका अकाउंट खाली! इस खतरनाक ट्रिक से पर्सनल डेटा हो सकता है चोरी, जानिए क्या है बचने का तरीका

टेक्नोलॉजी के लिहाज से जितना तरक्की भरा रहा है उतना ही खतरनाक भी साबित हो रहा है. एक तरफ जहां AI तेजी से आगे बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर साइबर अपराधी भी नए-नए तरीकों से लोगों को निशाना बना रहे हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 21 Dec 2025 07:58 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Cyber Fraud: 2025 टेक्नोलॉजी के लिहाज से जितना तरक्की भरा रहा है उतना ही खतरनाक भी साबित हो रहा है. एक तरफ जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेजी से आगे बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर साइबर अपराधी भी नए-नए तरीकों से लोगों को निशाना बना रहे हैं. हाल ही में विंडोज सिस्टम को लेकर एक ऐसा साइबर हमला सामने आया है जो मजबूत से मजबूत सुरक्षा को भी चकमा देने की क्षमता रखता है. इसे इस साल के सबसे खतरनाक डिजिटल हमलों में से एक माना जा रहा है.

क्या है ConsentFix साइबर अटैक?

साइबर सिक्योरिटी कंपनी Push Security ने एक नई फिशिंग तकनीक का खुलासा किया है जिसे उन्होंने ‘ConsentFix’ नाम दिया है. यह तरीका OAuth कंसेंट फिशिंग और पुराने ClickFix अटैक का मिला-जुला रूप है. इस हमले में यूजर को एक ऐसा ब्राउज़र नोटिफिकेशन दिखाया जाता है जो देखने में पूरी तरह असली लगता है और उसी के जरिए अकाउंट तक पहुंच बनाई जाती है.

कैसे फंसते हैं यूजर्स इस जाल में?

Check Point की रिपोर्ट के मुताबिक, इस तकनीक में यूजर को धोखे से एक लिंक कॉपी-पेस्ट करने के लिए कहा जाता है. जैसे ही यूजर ऐसा करता है हैकर्स को उसके Microsoft अकाउंट की सीधी एक्सेस मिल जाती है. सबसे खतरनाक बात यह है कि इस प्रक्रिया में पासवर्ड या मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन जैसी सुरक्षा दीवारें भी बेकार हो जाती हैं.

Microsoft अकाउंट क्यों हैं निशाने पर?

Push Security के अनुसार, यह कैंपेन खासतौर पर Microsoft अकाउंट्स को टारगेट कर रहा है. इसमें Azure CLI OAuth ऐप का गलत इस्तेमाल किया जाता है जिससे हैकर्स बिना किसी अलर्ट के यूजर के अकाउंट में घुस जाते हैं. पूरा अटैक ब्राउज़र के अंदर ही होता है, इसलिए यूजर को शक भी नहीं होता.

नकली अलर्ट से होती है शुरुआत

ज्यादातर मामलों में यह स्कैम खुद को एक सुरक्षा चेतावनी के रूप में पेश करता है. मैसेज में दावा किया जाता है कि आपके Microsoft अकाउंट पर हमला हो रहा है या उसमें संदिग्ध गतिविधि पाई गई है. इसके बाद एक तथाकथित समाधान दिया जाता है जो असल में हैकिंग की शुरुआत होती है. यही तरीका पहले ClickFix अटैक में भी देखा गया था लेकिन ConsentFix उसका और ज्यादा खतरनाक रूप है.

ConsentFix अटैक से कैसे बचें?

अगर किसी भी मैसेज या पॉप-अप में आपसे यह कहा जाए कि सिस्टम खतरे में है और तुरंत कुछ टेक्स्ट या लिंक कॉपी-पेस्ट करने को कहा जाए तो बिल्कुल न करें. ऐसे किसी भी अलर्ट को देखकर सिस्टम को तुरंत बंद करें और दोबारा रीस्टार्ट करें. यही एक छोटी-सी सावधानी आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है. डिजिटल दुनिया में सतर्क रहना ही सबसे बड़ी सुरक्षा है क्योंकि एक छोटी सी गलती आपकी पूरी डिजिटल पहचान को खतरे में डाल सकती है.

यह भी पढ़ें:

Technical Guruji या Carryminati! YouTube से कौन कमाता है ज्यादा पैसे, जानिए कितनी है दोनों की नेट वर्थ

Published at : 21 Dec 2025 07:58 AM (IST)
Tags :
Microsoft Cyber Fraud TECH NEWS HINDI ConsentFix Cyber Attack
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Indian Rupee Vs Foriegn Currency: बाली घूमने का बना रहे प्लान? सिर्फ एक लाख रुपये लेकर जाएं तो इंडोनेशिया में हो जाएंगे करोड़ों, जानें कैसे
बाली घूमने का बना रहे प्लान? सिर्फ एक लाख रुपये लेकर जाएं तो इंडोनेशिया में हो जाएंगे करोड़ों, जानें कैसे
महाराष्ट्र
Live: महाराष्ट्र के 288 नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों के नतीजे आज होंगे घोषित, 10 बजे से वोटों की गिनती
Live: महाराष्ट्र के 288 नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों के नतीजे आज होंगे घोषित, 10 बजे से वोटों की गिनती
बॉलीवुड
VIRAL VIDEO: चीन के कॉन्सर्ट में 'ओपन फायर' गाने पर थिरके रोबोट्स, धमाकेदार डांस देख दर्शक हुए हैरान
चीन के कॉन्सर्ट में 'ओपन फायर' गाने पर थिरके रोबोट्स, धमाकेदार डांस देख दर्शक हुए हैरान
विश्व
पाकिस्तान में आया जोरदार भूकंप, घरों से दौड़े लोग, सिर्फ 8 KM की गहराई में था केंद्र
पाकिस्तान में आया जोरदार भूकंप, घरों से दौड़े लोग, सिर्फ 8 KM की गहाई में था केंद्र
Advertisement

वीडियोज

Top News: 7 बजे की बड़ी खबरें | PM Modi | BJP | Maharashtra News | North- India Pollution |abp News
शादीशुदा महिला का 'खूनी' आशिक, रात में मिलने पहुंची प्रेमिका तो घर वालों ने लगा दिया ठिकाने
Nitish Kumar ने सरेआम उतारा हिजाब तो Nusrat ने ठुकरा दी नौकरी, चर्चा में आ गई Jharkhand सरकार
Pakistan में छिपे खतरनाक आतंकी Syed Salahuddin के खिलाफ NIA कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट
रिश्वत लेने के मामले में CBI ने कर्नल दीपक कुमार को किया गिरफ्तार, 2 करोड़ से ज्यादा कैश भी बरामद
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Indian Rupee Vs Foriegn Currency: बाली घूमने का बना रहे प्लान? सिर्फ एक लाख रुपये लेकर जाएं तो इंडोनेशिया में हो जाएंगे करोड़ों, जानें कैसे
बाली घूमने का बना रहे प्लान? सिर्फ एक लाख रुपये लेकर जाएं तो इंडोनेशिया में हो जाएंगे करोड़ों, जानें कैसे
महाराष्ट्र
Live: महाराष्ट्र के 288 नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों के नतीजे आज होंगे घोषित, 10 बजे से वोटों की गिनती
Live: महाराष्ट्र के 288 नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों के नतीजे आज होंगे घोषित, 10 बजे से वोटों की गिनती
बॉलीवुड
VIRAL VIDEO: चीन के कॉन्सर्ट में 'ओपन फायर' गाने पर थिरके रोबोट्स, धमाकेदार डांस देख दर्शक हुए हैरान
चीन के कॉन्सर्ट में 'ओपन फायर' गाने पर थिरके रोबोट्स, धमाकेदार डांस देख दर्शक हुए हैरान
विश्व
पाकिस्तान में आया जोरदार भूकंप, घरों से दौड़े लोग, सिर्फ 8 KM की गहराई में था केंद्र
पाकिस्तान में आया जोरदार भूकंप, घरों से दौड़े लोग, सिर्फ 8 KM की गहाई में था केंद्र
क्रिकेट
159 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 39 गेंद में दिखा दी अपनी काबिलियत, फिर टी20 वर्ल्ड कप से पहले इस खिलाड़ी के साथ हुआ धोखा
159 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 39 गेंद में दिखा दी अपनी काबिलियत, फिर टी20 वर्ल्ड कप से पहले इस खिलाड़ी के साथ धोखा
इंडिया
क्या भारत को एक से ज्यादा एस जयशंकर की जरूरत? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया ये जवाब
क्या भारत को एक से ज्यादा एस जयशंकर की जरूरत? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया ये जवाब
ब्यूटी
Winter Skin Tips: सर्दियों में त्वचा क्यों हो जाती है रूखी? डॉक्टरों ने बताए बचाव के आसान तरीके
सर्दियों में त्वचा क्यों हो जाती है रूखी? डॉक्टरों ने बताए बचाव के आसान तरीके
जनरल नॉलेज
क्या है ब्लूबर्ड, जिसे अपने बाहुबली रॉकेट से लॉन्च करने जा रहा इसरो, आखिर इसका वजन कितना?
क्या है ब्लूबर्ड, जिसे अपने बाहुबली रॉकेट से लॉन्च करने जा रहा इसरो, आखिर इसका वजन कितना?
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Embed widget