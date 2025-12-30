ChatGPT याद रखता है आपकी सारी बातें, ये ट्रिक्स अपनाएंगे तो आपके बारे में नहीं जान पाएगा ज्यादा

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

ChatGPT दुनिया का सबसे ज्यादा यूज होने वाला चैटबॉट है और रोजाना करोड़ों लोग इसे यूज करते हैं. अगर आपने भी इसे यूज किया है तो बता दें कि यह आपका डेटा कलेक्ट करता है. इसी डेटा की मदद से यह फ्यूचर रिस्पॉन्स को पर्सनलाइज करता है. यह भी ध्यान रखें कि आपके डेटा को एआई मॉडल की ट्रेनिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है. अगर आप अपने डेटा को प्राइवेट रखना चाहते हैं तो कुछ ट्रिक्स आपके काम आ सकती हैं और आप चैटबॉट को अपने बारे में कम से कम जानकारी देकर अपना काम पूरा करवा सकते हैं.

बिना अकाउंट यूज करें

आप बेसिक सर्च या क्वेरी के लिए बिना अकाउंट बनाए चैटजीपीटी को यूज कर सकते हैं. इससे चैटबॉट के कुछ फीचर्स लिमिट हो जाते हैं, लेकिन आपका बेसिक टास्क पूरा हो जाएगा और आपका डेटा भी चैटजीपीटी के हाथ नहीं लगेगा.

टेंपरेरी चैट भी है अच्छा ऑप्शन

अगर आपने चैटजीपीटी पर अकाउंट बना लिया है तो यह आपकी सारी बातचीत की हिस्ट्री स्टोर रखता है. अगर आप चाहते हैं कि यह आपकी बाकी बातचीत को रिकॉर्ड न करें तो टेंपरेरी चैट का ऑप्शन यूज किया जा सकता है. चैटबॉट के अंदर टेंपरेरी चैट के आइकन पर टैप कर इसे एक्सेस किया जा सकता है.

मॉडल ट्रेनिंग को कर दें डिसेबल

चैटजीपीटी आपकी बातचीत को मॉडल की ट्रेनिंग के लिए यूज कर सकती है. अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो पर्सनल इंफोर्मेशन को शेयर होने से रोक सकते हैं. इसके लिए अपने अकाउंट सेटिंग में जाकर डेटा कंट्रोल पर जाएं. यहां इम्प्रूव द मॉडल फॉर एवरीवन ऑप्शन को डिसेबल कर दें.

मेमोरी को करें टर्न ऑफ

अगर आप चाहते हैं कि यह चैटबॉट आपकी पर्सनल डिटेल्स याद न रखें तो आप मेमोरी फीचर को टर्न ऑफ कर सकते हैं. इसके लिए सेटिंग में जाकर पर्सनलाइजेशन पर जाएं और स्क्रॉल डाउन कर मेमोरी सेक्शन पर आएं. यहां आप इस फीचर को बंद कर सकते हैं.

