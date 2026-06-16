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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीInverter Battery Water Tips: बारिश का पानी इन्वर्टर की बैटरी में डालना चाहिए या नहीं, क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

Inverter Battery Water Tips: बारिश का पानी इन्वर्टर की बैटरी में डालना चाहिए या नहीं, क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

Inverter Battery Water Tips : कई बार बैटरी के जल्दी खराब होने की वजह कोई तकनीकी खराबी नहीं होती, बल्कि हमारी छोटी-छोटी गलतियां होती हैं. इनमें सबसे बड़ी गलती बैटरी में गलत तरह का पानी डालना है.

Reported By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 16 Jun 2026 06:12 PM (IST)
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Inverter Battery Water Tips : इन्वर्टर आज लगभग हर घर की जरूरत बन चुका है. चाहे भीषण गर्मी में बिजली चली जाए या बारिश के मौसम में लंबे पावर कट हों, इन्वर्टर ही घर की लाइट, पंखे और जरूरी डिवाइस को चलाए रखने में मदद करता है, लेकिन कई लोगों की शिकायत रहती है कि उनकी इन्वर्टर बैटरी ज्यादा समय तक नहीं चलती, जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है या कुछ ही सालों में खराब होने लगती है. कई बार बैटरी के जल्दी खराब होने की वजह कोई तकनीकी खराबी नहीं होती, बल्कि हमारी छोटी-छोटी गलतियां होती हैं. इनमें सबसे बड़ी गलती बैटरी में गलत तरह का पानी डालना है.

बारिश के मौसम में अक्सर लोगों के मन में सवाल उठता है कि क्या बारिश का पानी इन्वर्टर की बैटरी में डाला जा सकता है. कई लोगों का मानना है कि बारिश का पानी बिल्कुल साफ और नेचुरल होता है, इसलिए यह बैटरी के लिए भी सुरक्षित होगा. सोशल मीडिया पर भी इस तरह के कई दावे देखने को मिलते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि बारिश का पानी इन्वर्टर की बैटरी में डालना चाहिए या नहीं और इसे लेकर एक्सपर्ट क्या कहते हैं. 

क्यों जल्दी खराब हो जाती है इन्वर्टर की बैटरी?

कई लोग इन्वर्टर खरीदने के बाद उसकी देखभाल पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं.खासतौर पर बैटरी के पानी को लेकर लापरवाही की जाती है. कुछ लोग बारिश का पानी स्टोर करके रख लेते हैं, तो कुछ नल का पानी या आरओ का पानी भी बैटरी में डाल देते हैं, लेकिन गलत पानी का इस्तेमाल बैटरी की काम करने की ताकत को धीरे-धीरे कम करने लगता है. इससे बैटरी जल्दी डिस्चार्ज होने लगती है और उसकी उम्र भी घट जाती है. 

क्या बारिश का पानी बैटरी में डालना चाहिए?

एक्सपर्ट्स के अनुसार, इन्वर्टर की बैटरी में बारिश का पानी बिल्कुल नहीं डालना चाहिए. बारिश का पानी देखने में साफ जरूर लगता है, लेकिन उसमें हवा में मौजूद धूल, मिट्टी, प्रदूषण, गैसें और कई तरह छोटे-छोटे कण मिल सकते हैं. खासकर शहरों में बारिश के पानी में केमिकल तत्वों की मात्रा भी हो सकती है. यह बैटरी के अंदर होने वाली केमिकल प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती हैं, जिससे बैटरी की क्षमता और उम्र दोनों पर बुरा असर पड़ता है. 

बैटरी में कौन-सा पानी डालना चाहिए?

इन्वर्टर की बैटरी में हमेशा डिस्टिल्ड वॉटर (Distilled Water) या डिमिनरलाइज्ड वॉटर (Demineralised Water) का ही इस्तेमाल करना चाहिए. यह खास प्रकार का साफ पानी होता है, जिसमें मिनरल्स, नमक और दूसरी गंदगी नहीं होती हैं. इसी वजह से यह बैटरी के लिए सुरक्षित माना जाता है. ध्यान रखें कि आरओ का पानी भी बैटरी के लिए सही ऑप्शन नहीं माना जाता, क्योंकि उसमें भी कुछ मात्रा में घुले हुए तत्व मौजूद हो सकते हैं. 

बारिश का पानी डालने से क्या नुकसान हो सकता है?

1.  बैटरी जल्दी डिस्चार्ज होने लगती है - गंदगी बैटरी की चार्ज स्टोर करने की क्षमता को कम कर सकती हैं. 

2.  बैटरी की उम्र घट सकती है - गलत पानी के लगातार इस्तेमाल से बैटरी जल्दी खराब हो सकती है. 

3. प्लेटों को नुकसान पहुंच सकता है - गंदगी बैटरी की प्लेटों पर जमकर उनकी कार्यक्षमता कम कर सकती हैं. 

4. जंग लगने का खतरा बढ़ जाता है - केमिकल प्रतिक्रियाओं में गड़बड़ी होने से बैटरी के अंदर जंग लगने की संभावना बढ़ सकती है. 

5.  परफॉर्मेंस कमजोर हो जाती है - बैटरी पहले जितना बैकअप नहीं दे पाती और उसकी क्षमता धीरे-धीरे कम होने लगती है. 

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कितने दिन में बैटरी का पानी चेक करना चाहिए?

बैटरी की अच्छी परफॉर्मेंस के लिए समय-समय पर पानी का स्तर जांचना बेहद जरूरी है. हर 45 से 60 दिन में एक बार पानी जरूर चेक करें. गर्मियों में महीने में एक बार लेवल देखना बेहतर रहता है. अगर इन्वर्टर का इस्तेमाल ज्यादा होता है, तो पानी की जांच जल्दी-जल्दी करनी चाहिए. वहीं कम इस्तेमाल होने पर भी दो महीने से ज्यादा बिना जांच के नहीं छोड़ना चाहिए. 

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Published at : 16 Jun 2026 06:12 PM (IST)
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