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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीNEET री-टेस्ट तक Telegram पर लगा बैन! जानिए कैसे एक झटके में पूरा ऐप हो जाता है बंद

NEET री-टेस्ट तक Telegram पर लगा बैन! जानिए कैसे एक झटके में पूरा ऐप हो जाता है बंद

Telegram Ban in India: जब किसी ऐप पर अवैध एक्टिविटी, राष्ट्रीय सुरक्षा, फर्जीवाड़े या बड़े स्तर पर नियमों के उल्लंघन के आरोप लगते हैं तब संबंधित सरकारी एजेंसियां जांच शुरू करती हैं.

Reported By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 16 Jun 2026 11:40 AM (IST)
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  • NEET पेपर लीक मामले में Telegram पर प्रतिबंध लगा।
  • सरकारी एजेंसियां अवैध गतिविधियों पर ऐप ब्लॉक करवाती हैं।
  • लाखों उपयोगकर्ता प्रभावित, VPN से बचने की कोशिश करते हैं।
  • उपयोगकर्ताओं को आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा, डेटा बैकअप करना चाहिए।

Telegram Ban in India: हाल ही में NEET परीक्षा से जुड़े कथित चीटिंग रैकेट और पेपर लीक की चर्चाओं के बीच Telegram का नाम भी सुर्खियों में आ गया. कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि कुछ टेलीग्राम चैनलों और ग्रुप्स का इस्तेमाल परीक्षा से जुड़ी गोपनीय जानकारी साझा करने के लिए किया जा रहा था. इसके बाद Telegram पर आज भारत सरकार ने बैन लगा दिया है.

हालांकि किसी भी देश में किसी ऐप को पूरी तरह बंद करना आसान नहीं होता लेकिन सरकारें जरूरत पड़ने पर कानूनी और तकनीकी तरीकों का इस्तेमाल करके बड़े प्लेटफॉर्म्स तक की पहुंच रोक सकती हैं.

आखिर किसी ऐप को कैसे किया जाता है बैन?

जब किसी ऐप पर अवैध एक्टिविटी, राष्ट्रीय सुरक्षा, फर्जीवाड़े या बड़े स्तर पर नियमों के उल्लंघन के आरोप लगते हैं तब संबंधित सरकारी एजेंसियां जांच शुरू करती हैं. यदि आरोप गंभीर पाए जाते हैं तो इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (ISPs) और मोबाइल नेटवर्क कंपनियों को उस ऐप की सेवाएं ब्लॉक करने का आदेश दिया जा सकता है.

इसके बाद यूजर्स के लिए ऐप के सर्वर तक पहुंचना मुश्किल या असंभव हो जाता है. कई मामलों में ऐप स्टोर और प्ले स्टोर से भी उस ऐप को हटाया जा सकता है ताकि नए यूजर उसे डाउनलोड न कर सकें.

एक झटके में लाखों यूजर्स क्यों हो जाते हैं प्रभावित?

आज Telegram जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करोड़ों लोग पढ़ाई, बिजनेस, न्यूज और निजी बातचीत के लिए करते हैं. ऐसे में यदि किसी देश में ऐप पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो लाखों यूजर्स अचानक अपनी चैट, ग्रुप्स और चैनलों तक पहुंच खो सकते हैं.

सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ता है जो अपने कामकाज या पढ़ाई के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म पर निर्भर रहते हैं. कई बार महत्वपूर्ण सूचनाओं का आदान-प्रदान भी बाधित हो जाता है.

क्या VPN से बैन को बायपास किया जा सकता है?

कई यूजर्स ऐप बैन होने के बाद VPN का सहारा लेते हैं जिससे वे दूसरे देशों के सर्वर के जरिए इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकें. हालांकि कई देशों में VPN के इस्तेमाल पर भी नियम लागू हो सकते हैं. इसके अलावा VPN का इस्तेमाल हमेशा सुरक्षित या कानूनी हो यह जरूरी नहीं है.

यूजर्स को क्या करना चाहिए?

यदि किसी ऐप पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो घबराने के बजाय आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करना चाहिए. फर्जी खबरों और अफवाहों से बचना जरूरी है. साथ ही अपने महत्वपूर्ण डेटा का बैकअप रखना और वैकल्पिक प्लेटफॉर्म की जानकारी रखना भी समझदारी भरा कदम है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 16 Jun 2026 11:40 AM (IST)
Tags :
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