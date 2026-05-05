हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीफोन में छिपे हैं ये कमाल के फीचर्स! माता-पिता की जिंदगी हो बना देते हैं आसान, ज्यादातर लोग आज भी अंजान

फोन में छिपे हैं ये कमाल के फीचर्स! माता-पिता की जिंदगी हो बना देते हैं आसान, ज्यादातर लोग आज भी अंजान

Smartphone Features: फोन पर आने वाले अनचाहे कॉल और नोटिफिकेशन अक्सर नींद या आराम में खलल डालते हैं. ऐसे में Do Not Disturb फीचर बहुत काम आता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 05 May 2026 01:46 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • स्प्लिट स्क्रीन से एक साथ चलाएं दो ऐप फोन पर.

Smartphone Features: आज के स्मार्टफोन फीचर्स से भरे हुए होते हैं लेकिन उनमें से कई ऐसे होते हैं जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं चलता. खासकर माता-पिता के लिए, पहली बार स्मार्टफोन इस्तेमाल करना थोड़ा मुश्किल लग सकता है कॉल, मैसेज और जटिल इंटरफेस के कारण. लेकिन सही फीचर्स का इस्तेमाल उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में काफी राहत दे सकता है.

वॉइस असिस्टेंट

Google Assistant जैसे वॉइस असिस्टेंट का इस्तेमाल करके माता-पिता बिना फोन छुए भी कई काम कर सकते हैं. वे सिर्फ बोलकर सवाल पूछ सकते हैं, गाने पहचान सकते हैं या किसी भाषा का अनुवाद कर सकते हैं. यह फीचर खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिन्हें टाइपिंग में परेशानी होती है.

Do Not Disturb

फोन पर आने वाले अनचाहे कॉल और नोटिफिकेशन अक्सर नींद या आराम में खलल डालते हैं. ऐसे में Do Not Disturb फीचर बहुत काम आता है. यह फोन को कुछ समय के लिए साइलेंट कर देता है जिससे माता-पिता आराम या पूजा के दौरान बिना किसी डिस्टर्बेंस के समय बिता सकते हैं.

Google Lens

Google Lens एक ऐसा फीचर है जो कैमरे की मदद से किसी भी चीज़ को पहचान सकता है. चाहे कोई फल-सब्जी हो, कोई टेक्स्ट या कोई वस्तु बस कैमरा उस पर फोकस करें और तुरंत जानकारी मिल जाती है. यह फीचर रोजमर्रा की चीजों को समझने में बहुत मददगार है.

Split Screen

Split Screen फीचर की मदद से एक ही समय में दो ऐप्स का इस्तेमाल किया जा सकता है. उदाहरण के लिए माता-पिता वीडियो देखते हुए साथ में मैसेज का जवाब भी दे सकते हैं. इससे बार-बार ऐप बदलने की जरूरत नहीं पड़ती और काम आसान हो जाता है.

Screen Timeout

Screen Timeout एक छोटा लेकिन उपयोगी फीचर है. इसमें आप समय सेट कर सकते हैं कि फोन कितनी देर तक बिना इस्तेमाल के चालू रहेगा. अगर फोन कुछ समय तक इस्तेमाल नहीं होता तो स्क्रीन अपने आप बंद हो जाती है. इससे बैटरी बचती है और फोन सुरक्षित भी रहता है. इन आसान लेकिन छिपे हुए फीचर्स का सही इस्तेमाल करके माता-पिता के लिए स्मार्टफोन चलाना काफी सरल और सुविधाजनक बनाया जा सकता है.

यह भी पढ़ें:

Tech Tips: आपके फोन की चार्जिंग केबल कितनी लंबी है? iPhone और Android में छिपा है बड़ा फर्क, जानकर रह जाएंगे हैरान

Published at : 05 May 2026 01:46 PM (IST)
Tags :
Tech Tips Smartphone Tips Smartphone Features TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
फोन में छिपे हैं ये कमाल के फीचर्स! माता-पिता की जिंदगी हो बना देते हैं आसान, ज्यादातर लोग आज भी अंजान
फोन में छिपे हैं ये कमाल के फीचर्स! माता-पिता की जिंदगी हो बना देते हैं आसान, ज्यादातर लोग आज भी अंजान
टेक्नोलॉजी
AI से जनरेट किया जा रहा है हर तीसरा पॉडकास्ट, क्यों है यह चिंता की बात?
AI से जनरेट किया जा रहा है हर तीसरा पॉडकास्ट, क्यों है यह चिंता की बात?
टेक्नोलॉजी
XR, AR, VR या MR? कन्फ्यूज हैं आप भी? जानिए रियलिटी टेक का पूरा खेल जो बदल देगा आपका डिजिटल अनुभव
XR, AR, VR या MR? कन्फ्यूज हैं आप भी? जानिए रियलिटी टेक का पूरा खेल जो बदल देगा आपका डिजिटल अनुभव
टेक्नोलॉजी
Quantum Battery करेगी चमत्कार! पलक झपकते ही हो जाएगी चार्ज, बदल जाएंगे फ्यूचर के डिवाइस
Quantum Battery करेगी चमत्कार! पलक झपकते ही हो जाएगी चार्ज, बदल जाएंगे फ्यूचर के डिवाइस
Advertisement

वीडियोज

West Bengal New CM Update: बंगाल का अगला सीएम कौन?! | Suvendu Adhikari
क्या यूपी-पंजाब में भी BJP करेगी ‘खेल’?
क्या यूपी-पंजाब में भी BJP करेगी ‘खेल’? | UP Election 2027
West Bengal Election Results: BJP का 'नया बंगाल'ऐसा होगा? | TMC VS BJP | Mamata Banerjee
West Bengal New CM Update: बंगाल का अगला सीएम कौन?! | Suvendu Adhikari | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारतीयों पर हमले के बाद गुस्से में पीएम मोदी, होर्मुज पर दे डाला अल्टीमेटम, कहा- 'अटैक मंजूर नहीं...'
भारतीयों पर हमले के बाद गुस्से में पीएम मोदी, होर्मुज पर दे डाला अल्टीमेटम, कहा- 'अटैक मंजूर नहीं...'
पंजाब
पंजाब के विधायकों की दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने ली मीटिंग, कहा- 10 महीने बचे हैं...
पंजाब के विधायकों की दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने ली मीटिंग, कहा- 10 महीने बचे हैं...
विश्व
'धरती के नक्शे से नामोनिशान मिटा दूंगा', होर्मुज में अमेरिकी जहाज पर हमले के बाद ट्रंप की ईरान को चेतावनी, 7वें आसमान पर पहुंचा गुस्सा
'धरती के नक्शे से नामोनिशान मिटा दूंगा', होर्मुज में अमेरिकी जहाज पर हमले के बाद ट्रंप की ईरान को चेतावनी, 7वें आसमान पर पहुंचा गुस्सा
क्रिकेट
'मैं 102 किलो का था... मोटापे की वजह से पिता ने भी...,' पर्ची निकालने वाले रघु शर्मा ने मैच के बाद बताई संघर्ष की कहानी
'मैं 102 किलो का था... मोटापे की वजह से पिता ने भी...,' पर्ची निकालने वाले रघु शर्मा ने मैच के बाद बताई संघर्ष की कहानी
बिजनेस
कौन हैं सुधा रेड्डी? 18000 करोड़ की मालकिन हैं, हैदराबाद की बिजनेस वुमने का मेट गाला लुक चर्चा में
कौन हैं सुधा रेड्डी? 18000 करोड़ की मालकिन हैं, हैदराबाद की बिजनेस वुमने का मेट गाला लुक चर्चा में
बॉलीवुड
Raja Shivaji Box Office Day 5 Live: मंगलवार को भी 'राजा शिवाजी' का भौकाल, दोपहर 1 बजे तक कलेक्शन 39 करोड़ के पार
मंगलवार को भी 'राजा शिवाजी' का भौकाल, दोपहर 1 बजे तक कलेक्शन 39 करोड़ के पार
इंडिया
Kerala Elections: मंजेरी से मलप्पुरम तक... मुस्लिम लीग के उम्मीदवारों ने रचा इतिहास, 27 में से 22 सीटों पर जीते
Kerala Elections: मंजेरी से मलप्पुरम तक... मुस्लिम लीग के उम्मीदवारों ने रचा इतिहास, 27 में से 22 सीटों पर जीते
ऑटो
अब हाइड्रोजन से चलेगा स्कूटर! Toyota ला रही 200Km रेंज वाला नया मॉडल, जानें पूरी डिटेल
अब हाइड्रोजन से चलेगा स्कूटर! Toyota ला रही 200Km रेंज वाला नया मॉडल, जानें पूरी डिटेल
ENT LIVE
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
ENT LIVE
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
ENT LIVE
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
Embed widget