Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom स्प्लिट स्क्रीन से एक साथ चलाएं दो ऐप फोन पर.

Smartphone Features: आज के स्मार्टफोन फीचर्स से भरे हुए होते हैं लेकिन उनमें से कई ऐसे होते हैं जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं चलता. खासकर माता-पिता के लिए, पहली बार स्मार्टफोन इस्तेमाल करना थोड़ा मुश्किल लग सकता है कॉल, मैसेज और जटिल इंटरफेस के कारण. लेकिन सही फीचर्स का इस्तेमाल उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में काफी राहत दे सकता है.

वॉइस असिस्टेंट

Google Assistant जैसे वॉइस असिस्टेंट का इस्तेमाल करके माता-पिता बिना फोन छुए भी कई काम कर सकते हैं. वे सिर्फ बोलकर सवाल पूछ सकते हैं, गाने पहचान सकते हैं या किसी भाषा का अनुवाद कर सकते हैं. यह फीचर खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिन्हें टाइपिंग में परेशानी होती है.

Do Not Disturb

फोन पर आने वाले अनचाहे कॉल और नोटिफिकेशन अक्सर नींद या आराम में खलल डालते हैं. ऐसे में Do Not Disturb फीचर बहुत काम आता है. यह फोन को कुछ समय के लिए साइलेंट कर देता है जिससे माता-पिता आराम या पूजा के दौरान बिना किसी डिस्टर्बेंस के समय बिता सकते हैं.

Google Lens

Google Lens एक ऐसा फीचर है जो कैमरे की मदद से किसी भी चीज़ को पहचान सकता है. चाहे कोई फल-सब्जी हो, कोई टेक्स्ट या कोई वस्तु बस कैमरा उस पर फोकस करें और तुरंत जानकारी मिल जाती है. यह फीचर रोजमर्रा की चीजों को समझने में बहुत मददगार है.

Split Screen

Split Screen फीचर की मदद से एक ही समय में दो ऐप्स का इस्तेमाल किया जा सकता है. उदाहरण के लिए माता-पिता वीडियो देखते हुए साथ में मैसेज का जवाब भी दे सकते हैं. इससे बार-बार ऐप बदलने की जरूरत नहीं पड़ती और काम आसान हो जाता है.

Screen Timeout

Screen Timeout एक छोटा लेकिन उपयोगी फीचर है. इसमें आप समय सेट कर सकते हैं कि फोन कितनी देर तक बिना इस्तेमाल के चालू रहेगा. अगर फोन कुछ समय तक इस्तेमाल नहीं होता तो स्क्रीन अपने आप बंद हो जाती है. इससे बैटरी बचती है और फोन सुरक्षित भी रहता है. इन आसान लेकिन छिपे हुए फीचर्स का सही इस्तेमाल करके माता-पिता के लिए स्मार्टफोन चलाना काफी सरल और सुविधाजनक बनाया जा सकता है.

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