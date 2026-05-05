हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीAI से जनरेट किया जा रहा है हर तीसरा पॉडकास्ट, क्यों है यह चिंता की बात?

AI से जनरेट किया जा रहा है हर तीसरा पॉडकास्ट, क्यों है यह चिंता की बात?

AI Podcasts: इंटरनेट पर एआई जनरेटेड पॉडकास्ट की बाढ़ आई हुई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फीड में आने वाला हर तीसरा पॉडकास्ट एआई जनरेटेड है. हालांकि, इनकी ऑथेंटिसिटी को लेकर सवाल उठ रहे हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 05 May 2026 01:36 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • हर तीसरा पॉडकास्ट अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार हो रहा है।
  • AI जनरेटेड पॉडकास्ट सूचना देने पर केंद्रित, मनोरंजन पर नहीं।
  • ऑथेंटिसिटी, क्वालिटी और ओरिजिनैलिटी को लेकर AI पॉडकास्ट चिंतित।
  • मानवीय स्पर्श की कमी के कारण AI पॉडकास्ट का भविष्य अनिश्चित।

AI Podcasts: पिछले कुछ समय से पॉडकास्ट का चलन बढ़ा है और लोग अब हर टॉपिक को पॉडकास्ट में डिस्कस कर रहे हैं. इसी बीच एक चौंकाने वाली जानकारी भी सामने आई है. नई टेक्नोलॉजी के आ जाने के बाद अब हर तीसरा पॉडकास्ट एआई से तैयार किया जा रहा है. शुरुआत में लोगों ने एक्सपेरिमेंट के तौर पर एआई से पॉडकास्ट बनाने शुरू किए थे, लेकिन अब यह ट्रेंड बनता जा रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब लगभग एक तिहाई पॉडकास्ट एआई से जनरेट किए हुए हैं. आइए जानते हैं कि AI Podcasts को लेकर चिंता क्यों जताई जा रही है.

लगातार बढ़ रहे हैं एआई जनरेटेड पॉडकास्ट

रिपोर्ट्स के मुताबिक, लगभग एक तिहाई पॉडकास्ट फीड एआई जरनेटेड है. एक समय पर यह आंकड़ा लगभग 39 प्रतिशत तक पहुंच गया था, जब एक दिन में एआई से लगभग 39 प्रतिशत पॉडकास्ट क्रिएट किए गए थे. औसतन यह आंकड़ा 35.4 प्रतिशत है, जो यह दिखाता है कि रोजाना एआई से सैकड़ों पॉडकास्ट जनरेट किए जा रहे हैं. पिछले साल एक एआई जनरेटेड पॉडकास्ट ‘The Epstein Files' ने भी खूब धूम मचाई थी. इसके दो एपिसोड आए थे और ये पॉडकास्ट चार्ट पर टॉप पर रहा था. अब एआई सिस्टम के एडवांसमेंट और रिफाइन होने के बाद यह संख्या और बढ़ सकती है, जो इससे जुड़ी चिंताओं को भी बढ़ा रही है.

AI Podcasts किन लोगों को पसंद आ रहे हैं?

अगर ट्रेडिशनल पॉडकास्ट की बात करें तो पर्सनैलिटी और स्टोरीटेलिंग पर इनका फोकस रहता है, लेकिन एआई पॉडकास्ट के मामले में ऐसा नहीं है. एआई पॉडकास्ट से उन लोगों को टारगेट किया जा सकता है, जिन्हें एंटरटेनमेंट की जगह इंफोर्मेशन की जरूरत होती है. यह NotebookLM जैसे टूल की तरह काम करता है, जो क्रिएटिविटी की जगह किसी मुश्किल टॉपिक को आसान बनाने के काम आता है. 

AI Podcasts को लेकर क्या चिंताएं हैं?

एआई पॉडकास्ट को लेकर सबसे बड़ी चिंता ऑथेंटिसिटी की है. इंटरनेट के दौर में जब फर्जी जानकारी का अंबार लगा है, ऐसे में इन पॉडकास्ट के जरिए ऐसी सूचनाओं को एम्प्लिफाई भी किया जा सकता है. इसके अलावा क्वालिटी, ऑरिजनैलिटी और ऑडियंस डिमांड को लेकर भी सवाल बने हुए हैं. अभी एआई पॉडकास्ट की बाढ़ आई हुई है, लेकिन क्या इन्हें सुनने के लिए लोग मिलेंगे, यह भी देखा जाना बाकी है. एआई पॉडकास्ट में सिर्फ मुद्दे की बात हो सकती है, लेकिन इसमें ह्युमन टच की कमी रहती है.

ये भी पढ़ें-

सालों पुराना फोन भी लगेगा एकदम नया, बस करने होंगे चुटकियों में होने वाले ये आसान काम

Published at : 05 May 2026 01:36 PM (IST)
Tags :
Podcast Artificial Intelligence TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
AI से जनरेट किया जा रहा है हर तीसरा पॉडकास्ट, क्यों है यह चिंता की बात?
AI से जनरेट किया जा रहा है हर तीसरा पॉडकास्ट, क्यों है यह चिंता की बात?
टेक्नोलॉजी
XR, AR, VR या MR? कन्फ्यूज हैं आप भी? जानिए रियलिटी टेक का पूरा खेल जो बदल देगा आपका डिजिटल अनुभव
XR, AR, VR या MR? कन्फ्यूज हैं आप भी? जानिए रियलिटी टेक का पूरा खेल जो बदल देगा आपका डिजिटल अनुभव
टेक्नोलॉजी
Quantum Battery करेगी चमत्कार! पलक झपकते ही हो जाएगी चार्ज, बदल जाएंगे फ्यूचर के डिवाइस
Quantum Battery करेगी चमत्कार! पलक झपकते ही हो जाएगी चार्ज, बदल जाएंगे फ्यूचर के डिवाइस
टेक्नोलॉजी
पब्लिक Wi-Fi यूज़ कर रहे हैं? एक क्लिक में खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट और लीक हो सकता है सारा डेटा!
पब्लिक Wi-Fi यूज़ कर रहे हैं? एक क्लिक में खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट और लीक हो सकता है सारा डेटा!
Advertisement

वीडियोज

West Bengal New CM Update: बंगाल का अगला सीएम कौन?! | Suvendu Adhikari
क्या यूपी-पंजाब में भी BJP करेगी ‘खेल’?
क्या यूपी-पंजाब में भी BJP करेगी ‘खेल’? | UP Election 2027
West Bengal Election Results: BJP का 'नया बंगाल'ऐसा होगा? | TMC VS BJP | Mamata Banerjee
West Bengal New CM Update: बंगाल का अगला सीएम कौन?! | Suvendu Adhikari | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'बर्दाश्त नहीं करेंगे...' ईरान के ड्रोन अटैक में तीन भारतीय हुए घायल तो गुस्से में भारत, जारी की चेतावनी
'बर्दाश्त नहीं करेंगे...' ईरान के ड्रोन अटैक में तीन भारतीय हुए घायल तो गुस्से में भारत, जारी की चेतावनी
पंजाब
Punjab Politics: 'अरविंद केजरीवाल को अगला सरप्राइज उम्मीद से जल्दी मिलेगा' कांग्रेस नेता के दावे ने बढ़ाई AAP की टेंशन
'अरविंद केजरीवाल को अगला सरप्राइज उम्मीद से जल्दी मिलेगा' कांग्रेस नेता के दावे ने बढ़ाई AAP की टेंशन
विश्व
'धरती के नक्शे से नामोनिशान मिटा दूंगा', होर्मुज में अमेरिकी जहाज पर हमले के बाद ट्रंप की ईरान को चेतावनी, 7वें आसमान पर पहुंचा गुस्सा
'धरती के नक्शे से नामोनिशान मिटा दूंगा', होर्मुज में अमेरिकी जहाज पर हमले के बाद ट्रंप की ईरान को चेतावनी, 7वें आसमान पर पहुंचा गुस्सा
क्रिकेट
'मैं 102 किलो का था... मोटापे की वजह से पिता ने भी...,' पर्ची निकालने वाले रघु शर्मा ने मैच के बाद बताई संघर्ष की कहानी
'मैं 102 किलो का था... मोटापे की वजह से पिता ने भी...,' पर्ची निकालने वाले रघु शर्मा ने मैच के बाद बताई संघर्ष की कहानी
बिजनेस
कौन हैं सुधा रेड्डी? 18000 करोड़ की मालकिन हैं, हैदराबाद की बिजनेस वुमने का मेट गाला लुक चर्चा में
कौन हैं सुधा रेड्डी? 18000 करोड़ की मालकिन हैं, हैदराबाद की बिजनेस वुमने का मेट गाला लुक चर्चा में
बॉलीवुड
Raja Shivaji Box Office Day 5 Live: मंगलवार को भी 'राजा शिवाजी' का भौकाल, दोपहर 1 बजे तक कलेक्शन 39 करोड़ के पार
मंगलवार को भी 'राजा शिवाजी' का भौकाल, दोपहर 1 बजे तक कलेक्शन 39 करोड़ के पार
इंडिया
Kerala Elections: मंजेरी से मलप्पुरम तक... मुस्लिम लीग के उम्मीदवारों ने रचा इतिहास, 27 में से 22 सीटों पर जीते
Kerala Elections: मंजेरी से मलप्पुरम तक... मुस्लिम लीग के उम्मीदवारों ने रचा इतिहास, 27 में से 22 सीटों पर जीते
हेल्थ
Vitamin D Deficiency: क्या बिना बात रहता है बदन दर्द और खराब मूड, कहीं इस विटामिन की कमी से तो नहीं हो रहा ऐसा?
क्या बिना बात रहता है बदन दर्द और खराब मूड, कहीं इस विटामिन की कमी से तो नहीं हो रहा ऐसा?
ENT LIVE
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
ENT LIVE
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
ENT LIVE
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
Embed widget