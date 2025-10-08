Instagram का धमाका! अब टॉप क्रिएटर्स को मिलेगा ये अवार्ड, जानिए कौन है इसके लायक

Instagram Rings Awards: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम ने अपने क्रिएटर्स के लिए एक नया अवॉर्ड प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है ‘Rings Award’. यह अवॉर्ड पारंपरिक सेलेब्रिटी इवेंट की तरह नहीं होगा बल्कि इसमें विजेताओं को एक खास फिजिकल इनाम मिलेगा. इस प्रोग्राम के तहत चुने गए 25 क्रिएटर्स को फैशन डिजाइनर Grace Wales Bonner द्वारा डिजाइन की गई असली अंगूठियां दी जाएंगी.

नहीं है कोई कैश प्राइज

हालांकि इस अवॉर्ड के साथ कोई नकद इनाम नहीं दिया जाएगा लेकिन विजेताओं को इसकी एक डिजिटल कॉपी भी मिलेगी जिसे वे अपने Instagram प्रोफाइल और स्टोरीज़ में शोकेस कर सकेंगे. इसके अलावा विजेताओं को एक एक्सक्लूसिव फीचर भी मिलेगा वे अपने प्रोफाइल बैकग्राउंड के रंग को एक यूनिक ग्रेडिएंट स्टाइल में कस्टमाइज़ कर पाएंगे. इंस्टाग्राम ने पहली बार अपने प्लेटफॉर्म पर इस तरह की पर्सनलाइजेशन की सुविधा दी है जो दो दशक पहले Myspace और Friendster जैसे प्लेटफॉर्म पर लोकप्रिय थी.

कैसे होगा चयन?

Rings Award की खास बात यह है कि इसमें किसी तय कैटेगरी में नामांकन नहीं होगा. इसके बजाय इंस्टाग्राम 25 ऐसे क्रिएटर्स का चयन करेगा जो अपने काम में क्रिएटिविटी, यूनिकनेस और इनोवेशन दिखाते हैं. इंस्टाग्राम की डायरेक्टर ईवा चेन ने कहा, “चयन की प्रक्रिया काफी सख्त थी. हम ऐसे लोगों की तलाश में थे जो अपने कंटेंट के ज़रिए नई सोच लाते हैं और दर्शकों से अलग तरह से जुड़ते हैं.”

ज्यूरी और रिजल्ट की तारीख

इस अवॉर्ड की चयन समिति में कई मशहूर हस्तियां शामिल हैं, जैसे कि Grace Wales Bonner, Instagram के हेड Adam Mosseri, टेक यूट्यूबर MKBHD, अभिनेत्री Yara Shahidi, निर्देशक Spike Lee, डिजाइनर Marc Jacobs, आर्टिस्ट Kaws, मेकअप आइकन Pat McGrath, पेस्ट्री शेफ Cedric Grolet, एथलीट Ilona Maher, प्रोड्यूसर Tainy, ट्रैवल फोटोग्राफर Murad Osmann, और Eva Chen खुद. यह ज्यूरी हजारों नामांकनों में से टॉप 25 विजेताओं का चयन करेगी.

कब होगा ऐलान?

इंस्टाग्राम का कहना है कि वह इस अवॉर्ड को हर साल आयोजित करने की योजना बना रहा है. इस साल के विजेताओं की घोषणा 16 अक्टूबर को की जाएगी. चेन ने कहा, “हम उत्सुक हैं यह देखने के लिए कि लोग इसे कैसे स्वीकार करते हैं और विजेताओं को कैसा अनुभव मिलता है जब वे सचमुच ‘Instagram Spotlight’ में होंगे.” यह अवॉर्ड न सिर्फ क्रिएटर्स की क्रिएटिविटी को सम्मान देता है, बल्कि यह दिखाता है कि इंस्टाग्राम अब अपने प्लेटफॉर्म को और ज़्यादा व्यक्तिगत और एक्सक्लूसिव बनाने की दिशा में बढ़ रहा है.

