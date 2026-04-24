Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom चिंता न करें, तस्वीरें जल्द ही अपने असली रंगों में वापस आ जाएंगी.

Instagram Tips: अगर आपके Instagram फीड में अचानक रंगीन तस्वीरें काले-सफेद रूप में दिखने लगी हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है. यह आपके फोन या कैमरे की समस्या नहीं बल्कि एक तकनीकी गड़बड़ी थी जिसे प्लेटफॉर्म ने खुद स्वीकार किया है.

क्यों हो रही थी यह दिक्कत?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह समस्या खासतौर पर HDR इमेजेस को प्रभावित कर रही थी. यानी जिन तस्वीरों में ज्यादा कलर और डिटेल होती है वे सही तरीके से लोड नहीं हो पा रही थीं और ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाई दे रही थीं. इस वजह से कई यूजर्स को लगा कि उनके फोन या अकाउंट में कोई गड़बड़ है जबकि असल में यह ऐप की अंदरूनी तकनीकी समस्या थी.

किन यूजर्स पर पड़ा असर?

कंपनी के अनुसार, यह समस्या हर किसी को प्रभावित नहीं कर रही थी बल्कि सिर्फ कुछ चुनिंदा अकाउंट्स पर ही इसका असर देखा गया. हालांकि, सोशल मीडिया पर मिली शिकायतों से यह पता चला कि यह गड़बड़ी कई दिनों से चल रही थी और 18–19 अप्रैल के आसपास ज्यादा लोगों को इसका सामना करना पड़ा.

क्या अब ठीक हो गई है समस्या?

अच्छी खबर यह है कि Instagram ने इस बग को ठीक करने का दावा किया है. कंपनी के अनुसार, जिन तस्वीरों पर असर पड़ा था वे धीरे-धीरे अपने असली रंगों में वापस आ जाएंगी. इसके लिए यूजर्स को कुछ खास करने की जरूरत नहीं है सिस्टम अपने आप सब ठीक कर देगा.

अगर अभी भी समस्या दिख रही है तो क्या करें?

अगर आपके फोन में अभी भी फोटो ब्लैक एंड व्हाइट दिख रही हैं तो कुछ आसान उपाय आजमा सकते हैं. सबसे पहले, थोड़ा इंतजार करें क्योंकि कई मामलों में यह समस्या खुद ही ठीक हो जाती है. इसके अलावा, आप ऐप को अपडेट करके देख सकते हैं ताकि लेटेस्ट वर्जन का इस्तेमाल हो.

एक और तरीका यह है कि ऐप को पूरी तरह बंद करके दोबारा खोलें जिससे कई बार छोटे-मोटे ग्लिच ठीक हो जाते हैं. इस पूरे मामले में सबसे जरूरी बात यह है कि यह समस्या आपके डिवाइस या अकाउंट से जुड़ी नहीं थी. यह सिर्फ एक अस्थायी तकनीकी खराबी थी जिसे अब ठीक किया जा चुका है. इसलिए अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो चिंता करने की जरूरत नहीं आपकी तस्वीरें जल्द ही अपने असली रंगों में वापस दिखने लगेंगी.

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