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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीInstagram-Youtube और Facebook भूल जाइए, पैसों की बारिश कर रहे ये सोशल मीडिया ऐप्स

Instagram-Youtube और Facebook भूल जाइए, पैसों की बारिश कर रहे ये सोशल मीडिया ऐप्स

Social Media Apps: ये ऐप खासतौर पर भारतीय भाषाओं के लिए बनाया गया है. यहां हिंदी, भोजपुरी, तमिल जैसे कई भाषाओं में कंटेंट बनाकर आप ऑडियंस तक आसानी से पहुंच सकते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 21 Apr 2026 04:50 PM (IST)
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  • सही रणनीति से Instagram, YouTube से ज़्यादा कमाई संभव.

Social Media Apps: सोशल मीडिया का नाम लेते ही सबसे पहले Instagram, YouTube और Facebook दिमाग में आते हैं. लेकिन अब समय बदल रहा है. आज कई नए प्लेटफॉर्म तेजी से उभर रहे हैं, जहां कम मेहनत में ज्यादा कमाई के मौके मिल रहे हैं. खास बात यह है कि इन ऐप्स पर प्रतियोगिता भी कम है जिससे नए क्रिएटर्स को जल्दी पहचान मिल सकती है.

नए जमाने के प्लेटफॉर्म क्यों बन रहे हैं हिट?

बड़े प्लेटफॉर्म्स पर अब भीड़ बहुत ज्यादा हो चुकी है. लाखों क्रिएटर्स के बीच खुद को अलग दिखाना आसान नहीं रहा. यही वजह है कि लोग नए ऐप्स की तरफ बढ़ रहे हैं. ये प्लेटफॉर्म क्रिएटर्स को आकर्षित करने के लिए बेहतर मोनेटाइजेशन, बोनस और रिवार्ड्स ऑफर कर रहे हैं.

ShareChat

ShareChat खासतौर पर भारतीय भाषाओं के लिए बनाया गया है. यहां हिंदी, भोजपुरी, तमिल जैसे कई भाषाओं में कंटेंट बनाकर आप ऑडियंस तक आसानी से पहुंच सकते हैं. प्लेटफॉर्म अपने क्रिएटर्स को रिवॉर्ड प्रोग्राम और ब्रांड प्रमोशन के जरिए कमाई का मौका देता है.

Telegram

Telegram सिर्फ मैसेजिंग ऐप नहीं रह गया है. आजकल लोग इसमें चैनल और ग्रुप बनाकर हजारों-लाखों लोगों तक पहुंच रहे हैं. यहां आप पेड सब्सक्रिप्शन, एफिलिएट मार्केटिंग और प्रमोशन के जरिए अच्छी कमाई कर सकते हैं.

Snapchat

Snapchat का Spotlight फीचर क्रिएटर्स को उनके वायरल कंटेंट के लिए पैसे देता है. अगर आपका वीडियो ट्रेंड करता है तो प्लेटफॉर्म की तरफ से सीधा रिवार्ड मिल सकता है.

Moj और Josh

भारत में बने ये शॉर्ट वीडियो ऐप्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं. Moj और Josh पर वीडियो बनाकर क्रिएटर्स ब्रांड डील्स, लाइव सेशन और इन-ऐप रिवार्ड्स के जरिए पैसे कमा सकते हैं. इन प्लेटफॉर्म्स पर अभी भी नए यूजर्स के लिए अच्छा मौका है क्योंकि यहां ग्रोथ तेजी से होती है.

कमाई के लिए क्या जरूरी है?

इन नए प्लेटफॉर्म्स पर सफलता पाने के लिए आपको यूनिक और लगातार कंटेंट बनाना होगा. ट्रेंड्स को समझना, ऑडियंस से जुड़ना और सही समय पर पोस्ट करना बेहद जरूरी है.

क्या सच में यहां ज्यादा पैसा है?

हकीकत यह है कि कमाई हर प्लेटफॉर्म पर संभव है लेकिन नए ऐप्स पर मौके ज्यादा हैं. यहां प्रतियोगिता कम होने की वजह से जल्दी ग्रोथ मिल सकती है. अगर आप सही रणनीति अपनाते हैं तो ये प्लेटफॉर्म Instagram और YouTube से भी ज्यादा कमाई का रास्ता खोल सकते हैं.

यह भी पढ़ें:

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Published at : 21 Apr 2026 04:50 PM (IST)
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