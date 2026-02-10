Instagram या YouTube! जानिए किस प्लेटफॉर्म पर होती है ज्यादा कमाई

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Instagram Vs YouTube: आज के डिजिटल दौर में सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं रह गया है बल्कि यह कमाई का एक मजबूत प्लेटफॉर्म भी बन चुका है. लाखों लोग Instagram और YouTube के जरिए अपनी पहचान बना रहे हैं और अच्छी-खासी इनकम कर रहे हैं. लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन दोनों में से किस प्लेटफॉर्म पर कमाई के मौके ज्यादा हैं और कौन-सा आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है.

Instagram से कमाई कैसे होती है

Instagram पर कमाई का सबसे बड़ा जरिया ब्रांड प्रमोशन और स्पॉन्सर्ड पोस्ट होते हैं. जिन अकाउंट्स के पास अच्छा फॉलोअर्स बेस और मजबूत एंगेजमेंट होता है उन्हें कंपनियां अपने प्रोडक्ट या सर्विस का प्रमोशन करने के लिए पैसे देती हैं. इसके अलावा Instagram Reels ने नए क्रिएटर्स के लिए तेजी से ग्रो करने का रास्ता खोल दिया है. कुछ देशों में बोनस प्रोग्राम भी रहे हैं हालांकि यह सभी के लिए उपलब्ध नहीं होते. कुल मिलाकर Instagram पर कमाई ज्यादातर फॉलोअर्स की संख्या और उनकी एक्टिविटी पर निर्भर करती है.

YouTube की कमाई का सिस्टम

YouTube पर कमाई का मुख्य स्रोत विज्ञापन होते हैं. जब आपका चैनल YouTube के पार्टनर प्रोग्राम में शामिल हो जाता है तो आपके वीडियो पर दिखने वाले ऐड से इनकम शुरू हो जाती है. इसके अलावा चैनल मेंबरशिप, सुपर चैट, ब्रांड डील्स और एफिलिएट लिंक जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं. खास बात यह है कि YouTube पर एक बार अपलोड किया गया वीडियो लंबे समय तक कमाई करता रह सकता है जिससे यह एक स्थायी इनकम सोर्स बन जाता है.

किस प्लेटफॉर्म पर कमाई ज्यादा होती है

अगर कम समय में तेजी से पैसे कमाने की बात करें तो Instagram आगे नजर आता है क्योंकि यहां वायरल कंटेंट जल्दी पहचान दिला देता है और ब्रांड डील्स जल्दी मिल सकती हैं. वहीं YouTube पर शुरुआत में मेहनत ज्यादा होती है, लेकिन एक बार चैनल सेट हो जाए तो कमाई ज्यादा स्थिर और लंबी अवधि की होती है. आमतौर पर देखा गया है कि बराबर मेहनत और सही कंटेंट के साथ YouTube क्रिएटर्स की औसत कमाई Instagram से ज्यादा हो सकती है.

नए क्रिएटर्स के लिए कौन-सा बेहतर

जो लोग कैमरे के सामने बोलना पसंद करते हैं और लंबा कंटेंट बना सकते हैं उनके लिए YouTube बेहतर विकल्प है. वहीं जो लोग शॉर्ट वीडियो, ट्रेंड्स और विजुअल कंटेंट में अच्छे हैं उनके लिए Instagram सही प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है. सबसे समझदारी भरा तरीका यह है कि दोनों प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल साथ-साथ किया जाए.

