हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीInstagram Vs WhatsApp: Reels स्क्रॉल करने या चैट-वीडियो कॉल करने में कौन सा ऐप उड़ाता है ज्यादा मोबाइल डेटा? यहां जानिए सच्चाई

Instagram Vs WhatsApp: Reels स्क्रॉल करने या चैट-वीडियो कॉल करने में कौन सा ऐप उड़ाता है ज्यादा मोबाइल डेटा? यहां जानिए सच्चाई

Instagram Vs WhatsApp: आज लगभग हर स्मार्टफोन यूज़र Instagram और WhatsApp का इस्तेमाल करता है लेकिन बहुत कम लोग यह सोचते हैं कि इनमें से कौन-सा ऐप मोबाइल डेटा ज़्यादा खपत करता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 10 Feb 2026 09:52 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Instagram Vs WhatsApp: आज लगभग हर स्मार्टफोन यूज़र Instagram और WhatsApp का इस्तेमाल करता है लेकिन बहुत कम लोग यह सोचते हैं कि इनमें से कौन-सा ऐप मोबाइल डेटा ज़्यादा खपत करता है. अगर आप भी रोज़ घंटों Reels देखते हैं, चैट करते हैं या वीडियो कॉल पर रहते हैं तो यह जानना बेहद ज़रूरी है कि आपका डेटा असल में कहां ज़्यादा खर्च हो रहा है.

मोबाइल डेटा क्यों बन गया है अहम मुद्दा

भले ही 5G और अनलिमिटेड पैक की बातें होती हों लेकिन हकीकत यह है कि आज भी कई यूज़र्स सीमित डेटा प्लान पर निर्भर हैं. ऐसे में अगर किसी ऐप की वजह से डेटा जल्दी खत्म हो जाए तो जेब पर सीधा असर पड़ता है. इसलिए यह समझना जरूरी है कि कौन-सा ऐप ज़्यादा डेटा खाता है और क्यों.

Instagram कितना डेटा उड़ाता है?

Instagram पूरी तरह फोटो और वीडियो पर आधारित ऐप है. इसमें स्क्रॉल करते ही लगातार नया कंटेंट लोड होता रहता है जिससे डेटा तेजी से खर्च होता है. सिर्फ फोटो और फीड देखने में भी डेटा लगता है लेकिन जैसे ही आप Reels, Stories या वीडियो देखने लगते हैं, खपत कई गुना बढ़ जाती है. लंबे वीडियो या लाइव स्ट्रीम देखने पर तो कुछ ही समय में आपका डेटा पैक खत्म हो सकता है. साफ शब्दों में कहें तो Instagram पर जितना ज़्यादा वीडियो, उतना ज़्यादा डेटा खर्च.

WhatsApp का डेटा खर्च कितना होता है?

WhatsApp का मुख्य काम मैसेजिंग और कॉलिंग है, इसलिए इसका डेटा इस्तेमाल Instagram के मुकाबले काफी कम होता है. सामान्य टेक्स्ट चैट में नाममात्र का डेटा लगता है. वॉयस कॉल और वीडियो कॉल में जरूर डेटा खर्च होता है लेकिन फिर भी यह लगातार वीडियो देखने जितना भारी नहीं होता.

हालांकि, अगर आपके WhatsApp में ऑटो-डाउनलोड चालू है और आपको रोज़ ढेर सारी फोटो-वीडियो मिलती हैं तो डेटा खपत बढ़ सकती है. फिर भी सामान्य इस्तेमाल में WhatsApp डेटा के मामले में किफायती ही रहता है.

सीधी टक्कर में कौन आगे?

अगर तुलना करें तो Instagram लगभग हर हाल में WhatsApp से ज़्यादा मोबाइल डेटा इस्तेमाल करता है. खासकर तब, जब आप Reels स्क्रॉल करते हैं या Explore सेक्शन में समय बिताते हैं. वहीं WhatsApp पर अगर आप सिर्फ चैट और कभी-कभार कॉल करते हैं तो डेटा खर्च काफी सीमित रहता है.

मोबाइल डेटा बचाने के आसान तरीके

अगर आप चाहते हैं कि डेटा जल्दी खत्म न हो तो दोनों ऐप्स में Data Saver मोड ऑन करना फायदेमंद हो सकता है. Instagram में वीडियो ऑटो-प्ले बंद रखें और भारी कंटेंट के लिए Wi-Fi का इस्तेमाल करें. साथ ही, जरूरत न होने पर बैकग्राउंड डेटा भी ऑफ किया जा सकता है.

समझदारी से इस्तेमाल करें ऐप्स

आखिरकार बात आदतों पर आकर टिक जाती है. अगर आप घंटों Reels देखते हैं तो Instagram आपका डेटा तेजी से खत्म करेगा. वहीं सिर्फ चैट और कॉल के लिए WhatsApp इस्तेमाल करते हैं तो डेटा काफी हद तक बचा रहेगा. सही जानकारी के साथ ऐप्स का इस्तेमाल करेंगे तो डेटा और पैसे दोनों की बचत होगी.

अब Power Button को हल्के में मत लीजिए! ये फीचर्स जान लिए तो फोन चलाने का तरीका बदल जाएगा

Published at : 10 Feb 2026 09:51 AM (IST)
