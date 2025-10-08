Instagram का नया धमाका! आ गया नया मैप फीचर, जानिए कैसे करेगा काम और क्या है इसमें खास

Instagram Map Feature: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Instagram ने भारत में अपना नया इंटरएक्टिव मैप फीचर शुरू कर दिया है. इस फीचर की मदद से यूज़र्स अब ऐप के अंदर ही लोकेशन आधारित पोस्ट, रील्स, स्टोरीज़ और नोट्स देख व शेयर कर सकेंगे. यानी अब आप किसी जगह से जुड़ी एक्टिविटी, ट्रेंड या इवेंट्स को सीधे मैप पर एक्सप्लोर कर पाएंगे, वो भी अपनी प्राइवेसी बनाए रखते हुए.

क्या है नया इंटरएक्टिव मैप फीचर?

इस फीचर को पहले कुछ चुनिंदा देशों में लॉन्च किया गया था और अब इसे भारतीय यूज़र्स के लिए जारी किया जा रहा है. इसमें यूज़र्स को अपनी लोकेशन शेयरिंग पर पूरा नियंत्रण मिलता है. आप तय कर सकते हैं कि अपनी एक्टिव लोकेशन सिर्फ कुछ खास दोस्तों या ग्रुप्स के साथ शेयर करें या इसे पूरी तरह बंद रखें. इसका उद्देश्य है लोकेशन शेयरिंग को पहले से ज्यादा सुरक्षित और पारदर्शी बनाना.

ऐसे करता है काम यह फीचर

यह फीचर iOS और Android दोनों प्लेटफॉर्म्स पर काम करता है लेकिन इसका अपडेट धीरे-धीरे सभी तक पहुंचेगा. अगर कोई यूज़र अपनी लोकेशन शेयर नहीं करना चाहता तो वह अपने फोन की सेटिंग्स में जाकर लोकेशन परमिशन को पूरी तरह डिसेबल कर सकता है.

इंस्टाग्राम का यह मैप यूज़र्स को यह तय करने देता है कि उनकी लोकेशन कब और किसे दिखे. साथ ही, वे चाहें तो किसी खास जगह की विजिबिलिटी सीमित कर सकते हैं या पूरी तरह हटा सकते हैं. खास बात यह है कि टीनेज यूज़र्स के लिए पैरेंटल कंट्रोल भी जोड़ा गया है. यानी अगर किसी किशोर का अकाउंट सुपरवाइज़्ड है तो उसके पैरेंट्स को लोकेशन फीचर एक्टिव होने पर नोटिफिकेशन मिलेगा और वे इसे मैनेज भी कर सकेंगे.

आसपास की जगहों की पोस्ट करें एक्सप्लोर

लोकेशन शेयरिंग के साथ ही, यह फीचर आसपास की जगहों से जुड़ी पोस्ट्स और रील्स एक्सप्लोर करने का भी मौका देता है. किसी लोकेशन से जुड़ी साझा की गई सामग्री 24 घंटे तक मैप पर दिखाई देती है और इसे यूज़र्स DM इनबॉक्स के आइकन के जरिए आसानी से एक्सेस कर सकते हैं. इससे यूज़र्स अपने आसपास हो रही एक्टिविटी को रियल टाइम में देख पाएंगे.

बेहतर प्राइवेसी और इंटरफेस अपडेट

इंस्टाग्राम ने इंटरफेस में भी कई छोटे लेकिन जरूरी बदलाव किए हैं. अब मैप के ऊपरी हिस्से में एक विज़ुअल इंडिकेटर दिखेगा जिससे पता चलेगा कि लोकेशन शेयरिंग ऑन है या ऑफ. वहीं, यूज़र की प्रोफाइल फोटो के नीचे नोट्स ट्रे में एक छोटा इंडिकेटर यह दर्शाएगा कि लोकेशन शेयरिंग बंद है. इसके अलावा, इंस्टाग्राम ने मैप पर टैग की गई पोस्ट्स से प्रोफाइल फोटो हटाने का फैसला लिया है ताकि यूज़र्स को शेयर की गई कंटेंट और लाइव लोकेशन में भ्रम न हो.

पब्लिश करने से पहले दिखेगा प्रीव्यू

अब जब कोई यूज़र स्टोरी, पोस्ट या रील में लोकेशन टैग करेगा तो उसे पहले यह रिमाइंडर दिखेगा कि उसका कंटेंट मैप पर भी दिखाई देगा. इसके साथ, वह पब्लिश करने से पहले यह देख सकेगा कि उसका पोस्ट मैप पर कैसा दिखेगा. इससे यूज़र्स को अपने कंटेंट और प्राइवेसी पर पहले से अधिक नियंत्रण मिलेगा.

भारत में नई कनेक्टिविटी का अनुभव

इंस्टाग्राम का यह इंटरएक्टिव मैप फीचर भारत में यूज़र्स के लिए नई तरह का डिस्कवरी और प्राइवेसी अनुभव लेकर आया है. अब लोग न सिर्फ आसपास की जगहों के ट्रेंडिंग पोस्ट देख सकेंगे, बल्कि अपनी मौजूदगी को भी पूरी तरह कंट्रोल कर पाएंगे.

