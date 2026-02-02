Instagram ला रहा है नया कंट्रोल फीचर! Close Friends से खुद को हटाने का मिलेगा ऑप्शन

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Instagram New Feature: Instagram अपने यूजर्स को ज्यादा कंट्रोल और प्राइवेसी देने के लिए लगातार नए फीचर्स पर काम कर रहा है. अब खबर है कि Meta के स्वामित्व वाला यह प्लेटफॉर्म एक ऐसे फीचर की टेस्टिंग कर रहा है जिससे आप खुद को किसी दूसरे यूजर की Close Friends लिस्ट से हटा सकेंगे. फिलहाल यह फीचर शुरुआती स्टेज में है और अभी आम यूजर्स के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया है.

Close Friends फीचर क्या है और इसमें क्या बदलेगा?

साल 2018 में लॉन्च हुआ Close Friends फीचर यूजर्स को यह सुविधा देता है कि वे अपनी Stories और Reels सिर्फ चुनिंदा लोगों के साथ शेयर कर सकें. अभी तक अगर कोई आपको अपनी Close Friends लिस्ट में जोड़ता है तो आपके पास खुद को हटाने का कोई विकल्प नहीं होता. लेकिन नए अपडेट के बाद आप चाहें तो खुद ही उस लिस्ट से बाहर निकल सकेंगे. ऐसा करने पर उस यूजर की प्राइवेट Stories और Reels आपको तब तक दिखाई नहीं देंगी जब तक वह दोबारा आपको ऐड न करे.

प्रीमियम फीचर्स की भी झलक, सब्सक्रिप्शन की तैयारी?

इस आने वाले फीचर की जानकारी रिवर्स इंजीनियर Alessandro Paluzzi ने दी है. उन्होंने यह भी देखा कि Instagram कुछ नए सब्सक्रिप्शन आधारित टूल्स पर काम कर रहा है. इनमें अनलिमिटेड ऑडियंस लिस्ट बनाने की सुविधा, यह देखने का विकल्प कि कौन आपको फॉलो बैक नहीं कर रहा और बिना सामने वाले को पता चले Stories देखने जैसे फीचर्स शामिल हो सकते हैं. दिलचस्प बात यह है कि Snapchat पहले से ही ऐसा फीचर देता है जहां यूजर्स खुद को किसी की प्राइवेट स्टोरी से हटा सकते हैं. अब Instagram भी इसी दिशा में कदम बढ़ाता दिख रहा है.

Instagram, Facebook और WhatsApp के लिए आ सकता है पेड प्लान

हाल ही में Meta ने संकेत दिए हैं कि वह Instagram, Facebook और WhatsApp के लिए नए सब्सक्रिप्शन प्लान्स की टेस्टिंग कर सकता है. हालांकि कंपनी ने अभी पूरी जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि इन प्रीमियम प्लान्स के जरिए यूजर्स को ज्यादा एडवांस कंट्रोल और एक्सक्लूसिव फीचर्स मिलेंगे. अच्छी बात यह है कि Instagram के बेसिक और जरूरी फीचर्स पहले की तरह फ्री ही रहेंगे.

अपने Instagram अकाउंट को सुरक्षित कैसे रखें?

अगर आप Instagram का इस्तेमाल करते हैं तो अकाउंट की सुरक्षा पर ध्यान देना बेहद जरूरी है. इसके लिए सबसे पहले एक मजबूत और यूनिक पासवर्ड बनाएं, जिसमें अक्षर, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर शामिल हों. टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन करना भी जरूरी है ताकि लॉगिन के समय अतिरिक्त सुरक्षा मिल सके.

अनजान लिंक पर क्लिक करने या DM और ईमेल में अपनी लॉगिन डिटेल्स शेयर करने से बचें. समय-समय पर यह चेक करते रहें कि आपका अकाउंट किन-किन डिवाइसेज़ में लॉगिन है और किसी अनजान डिवाइस को तुरंत हटा दें. साथ ही जिन थर्ड-पार्टी ऐप्स का आप इस्तेमाल नहीं करते उन्हें अकाउंट से रिमूव करना भी सुरक्षा के लिहाज से फायदेमंद होता है. Instagram के आने वाले ये बदलाव साफ संकेत देते हैं कि प्लेटफॉर्म अब यूजर्स को ज्यादा प्राइवेसी, कंट्रोल और सेफ्टी देने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है.

