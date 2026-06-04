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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीइंस्टाग्राम अकाउंट पर खतरा बरकरार, मेटा की अपडेट के बाद भी हो रहे हैं हैक

इंस्टाग्राम अकाउंट पर खतरा बरकरार, मेटा की अपडेट के बाद भी हो रहे हैं हैक

Instagram Account Hack Risk: पिछले कुछ दिनों से इंस्टाग्राम अकाउंट हाईजैक होने की खबरें आ रही हैं. मेटा के इस इश्यू को फिक्स करने के दावे के बाद भी यह खतरा पूरी तरह टला नहीं है.

By : प्रमोद कुमार | Updated at : 04 Jun 2026 01:58 PM (IST)
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  • इंस्टाग्राम खातों पर हैकिंग का खतरा अभी भी बना हुआ है।
  • हैकर्स मेटा AI, VPN का उपयोग कर खाते हाईजैक कर रहे।
  • मेटा के फिक्स दावों के बावजूद, कई यूजर्स अभी भी परेशान।
  • बचाव के लिए टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मजबूत पासवर्ड रखें।

Instagram Account Hack Risk: अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो अलर्ट रहने की जरूरत है. कुछ दिन पहले खबर आई थी कि सुरक्षा खामी के कारण हैकर्स हाई-प्रोफाइल इंस्टाग्राम अकाउंट्स को हैक कर रहे हैं. इसके बाद मेटा ने इश्यू फिक्स करने की बात कही थी, लेकिन अभी भी यह दिक्कत पूरी तरह दूर नहीं हुई है. कई यूजर्स ने शिकायत की है कि अब यह भी परेशानी बनी हुई है और उनके अकाउंट हाईजैक हो रहे हैं. आइए जानते हैं कि यह पूरा मामला कहां से शुरू हुआ और अब अकाउंट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या तरीके अपनाने चाहिए.

मेटा एआई की मदद ले रहे हैं हैकर्स

इंस्टाग्राम अकाउंट हैक करने के लिए हैकर्स मेटा एआई को यूज कर रहे हैं. हैकर्स VPN के जरिए सबसे पहले सिस्टम को यह दिखाते हैं कि वो उसी जगह से लॉग-इन कर रहे हैं, जहां उनका टारगेटेड अकाउंट है. इसके बाद वो इंस्टाग्राम के लॉग-इन पेज पर जाकर फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, जहां से उन्हें मेटा एआई सपोर्ट फीचर पर रिडायरेक्ट कर दिया जाता है. एआई चैटबॉट के साथ बात करते हुए हैकर्स स्पेशल प्रॉम्प्ट के जरिए अकाउंट में नया ईमेल एड्रेस एड करने की रिक्वेस्ट करते हैं. रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने के बाद इंस्टाग्राम उस अकाउंट पर वेरिफिकेशन कोड भेजती है, जिसे यूज कर हैकर अकाउंट हैक कर रहे हैं.

मेटा ने कही थी इश्यू फिक्स करने की बात

यह इश्यू सामने आने के बाद मेटा ने इसे फिक्स करने का दावा किया था. कंपनी ने कहा कि सुरक्षा खामी को दूर कर लिया गया है और प्रभावित अकाउंट्स को सिक्योर किया जा रहा है. हालांकि, कंपनी ने यह जानकारी नहीं दी थी कि इस इश्यू के कारण कितने अकाउंट प्रभावित हुए थे.

यूजर्स का दावा- दूर नहीं हुई है दिक्कत

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मेटा के भरोसे के बाद भी कई यूजर्स शिकायत कर रहे हैं कि यह दिक्कत पूरी तरह दूर नहीं हुई है. एक यूजर ने दावा किया कि मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल होने के बावजूद उसका सेकेंडरी इंस्टाग्राम अकाउंट हाईजैक हो गया. वहीं प्राइमरी अकाउंट के पासवर्ड को भी बिना ऑथेराइजेशन के बदल दिया गया है. इसी तरह मेटा में ही काम करने वाली प्रोडेक्ट मैनेजमेंट डायरेक्टर Esther Crawford ने भी अपना इंस्टाग्राम अकाउंट कॉम्प्रोमाइज होने की बात कही है.

क्या है बचाव के तरीके?

  • अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल रखें.
  • हमेशा मजबूत और यूनीक पासवर्ड का यूज करें.
  • अलग-अलग अकाउंट और प्लेटफॉर्म्स के लिए एक ही पासवर्ड को यूज करने से बचें.
  • अकाउंट में जुड़ी कोई संदिग्ध एक्टिविटी नजर आने पर तुरंत पासवर्ड बदल लें.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 04 Jun 2026 01:58 PM (IST)
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