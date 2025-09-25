भारतीय बल्लेबाज अभिषेक शर्मा एशिया कप में ताबड़तोड़ रन बरसा रहे हैं. पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में उन्होंने गेंदबाजों की ऐसी धुनाई की कि मैच एकतरफा हो गया. पाकिस्तान को अभिषेक की धुआंधार बल्लेबाजी के कारण हार का सामना करना पड़ा था. इससे बौखलाए पाकिस्तानियों ने उनका सोशल मीडिया अकाउंट रिपोर्ट करना शुरू कर दिया. लगातार रिपोर्ट होने के कारण अभिषेक का एक्स प्रोफाइल सस्पेंड हो गया है. मीडिया रिपोर्ट्सके अनुसार, पाकिस्तानी फैंस लगातार उनकी एक्स प्रोफाइल को रिपोर्ट कर रहे हैं. इसके चलते अब अभिषेक का अकाउंट सस्पेंड हो गया है. एक्स पर उनका प्रोफाइल सर्च करने पर 'अकाउंट सस्पेंडेड' लिखा आ रहा है.

हाई-वोल्टेज रहा था मैच

दुबई में हुए सुपर-4 मुकाबले में भारत और पाकिस्तान के बीच हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला था. मैच शुरू होते ही दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच काफी तल्खी देखने को मिली. भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस के बाद पाकिस्तानी कप्तान से हाथ नहीं मिलाया था. जब भारत की बल्लेबाजी आई तो अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने टीम को तेज शुरुआत दी. इससे बौखलाकर पाकिस्तानी गेंदबाज बार-बार भारतीय ओपनर्स के पास आ रहे थे. मैच के बाद शर्मा ने कहा कि उन्होंने गेंदबाजों को बैट से जवाब दिया है.

एशिया कप में टॉप स्कोरर हैं अभिषेक



अभिषेक शर्मा एशिया कप के टॉप स्कोरर हैं. उन्होंने कुल 4 पारियों में 43.25 की एवरेज से कुल 173 रन बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट 208 का है. पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने महज 39 गेंदों में 74 रन बनाए थे. बीती रात बांग्लादेश के विरुद्ध हुए मैच में भी उनका रंग देखने को मिला और उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 37 गेंदों में 75 रनों की पारी खेली.

ये भी पढ़ें-

Elon Musk की यह कंपनी कर रही हायरिंग, माइक्रोसॉफ्ट को टक्कर देने का है इरादा



