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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीभारत का अपना Video AI आया! सिर्फ 48 पैसे प्रति सेकंड में बना देगा प्रोफेशनल वीडियो

भारत का अपना Video AI आया! सिर्फ 48 पैसे प्रति सेकंड में बना देगा प्रोफेशनल वीडियो

AI Video: Varya का आधार Alibaba द्वारा विकसित ओपन-सोर्स वीडियो जनरेशन मॉडल Wan 2.2 है.

By : हिमांशु तिवारी | Updated at : 13 Jun 2026 07:52 PM (IST)
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  • ओपन-वेट मॉडल भारत के AI इकोसिस्टम को सशक्त करेगा।

AI Video: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दौड़ दुनिया भर में तेज होती जा रही है और अब भारत भी इस क्षेत्र में तेजी से अपनी पहचान बना रहा है. इसी दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए Avataar AI ने Varya नाम का नया वीडियो जनरेशन मॉडल लॉन्च किया है. यह मॉडल न केवल वीडियो बनाने की प्रक्रिया को तेज और सस्ता बनाता है बल्कि भारतीय संस्कृति और संदर्भों को भी बेहतर तरीके से समझने के लिए तैयार किया गया है.

वैश्विक तकनीक पर आधारित

Varya का आधार Alibaba द्वारा विकसित ओपन-सोर्स वीडियो जनरेशन मॉडल Wan 2.2 है. हालांकि Avataar AI ने इसे सीधे इस्तेमाल करने के बजाय इसकी क्षमताओं को एक अधिक हल्के और तेज एडिशन में बदल दिया है. इस प्रक्रिया को मॉडल डिस्टिलेशन कहा जाता है जिसमें बड़े AI मॉडल की खूबियों को बनाए रखते हुए उसे कम संसाधनों में काम करने योग्य बनाया जाता है.

कंपनी का दावा है कि इस तकनीक की मदद से Varya पहले की तुलना में कहीं अधिक तेज गति से वीडियो तैयार कर सकता है. जहां Wan 2.2 को वीडियो बनाने के लिए 50 स्टेप्स की आवश्यकता होती है, वहीं Varya केवल 4 स्टेप्स में यह काम पूरा कर लेता है. इससे वीडियो जनरेशन की स्पीड लगभग 10 गुना तक बढ़ जाती है और लागत भी काफी कम हो जाती है.

कुछ ही सेकंड में तैयार होगा वीडियो

Avataar AI के अनुसार, NVIDIA H200 GPU का उपयोग करने पर Varya लगभग 45 सेकंड में 720p रिजॉल्यूशन का 5 सेकंड लंबा वीडियो तैयार कर सकता है. तुलना करें तो इसी काम के लिए Wan 2.2 को करीब 1,230 सेकंड लगते हैं.

कंपनी के आंतरिक परीक्षणों के मुताबिक, Varya की वीडियो जनरेशन लागत लगभग 48 पैसे प्रति सेकंड है. यह इसे कई अंतरराष्ट्रीय वीडियो AI मॉडलों की तुलना में कहीं अधिक किफायती बनाता है.

भारतीय संस्कृति को बेहतर समझने के लिए विशेष ट्रेनिंग

Varya की सबसे बड़ी खासियत इसकी सांस्कृतिक समझ मानी जा रही है. Avataar AI ने इसे विशेष रूप से चुने गए डेटा सेट्स पर प्रशिक्षित किया है ताकि यह भारतीय जीवनशैली और सांस्कृतिक तत्वों को बेहतर तरीके से पहचान सके.

इसमें त्योहारों की झलक, पारंपरिक और क्षेत्रीय परिधान, भारतीय व्यंजन तथा देश की विविध वास्तुकला जैसी चीजों को समझने की क्षमता शामिल है. इससे AI द्वारा बनाए गए वीडियो अधिक वास्तविक और स्थानीय संदर्भों के अनुरूप दिखाई देंगे.

Varya का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है?

इस AI मॉडल को इस्तेमाल में आसान बनाने पर भी जोर दिया गया है. यूजर केवल टेक्स्ट के जरिए अपनी कल्पना लिख सकते हैं या कोई तस्वीर अपलोड कर सकते हैं. इसके बाद Varya उस इनपुट के आधार पर वीडियो क्लिप तैयार कर देता है.

अगर यूजर वीडियो को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वे अतिरिक्त क्लिप जनरेट करके उसी कहानी या दृश्य को लंबा भी कर सकते हैं.

तकनीकी जानकारी भी होगी सार्वजनिक

Avataar AI ने बताया है कि वह जल्द ही Varya की तकनीकी संरचना, मॉडल डिस्टिलेशन प्रक्रिया और प्रदर्शन से जुड़े बेंचमार्क्स पर एक विस्तृत तकनीकी रिपोर्ट जारी करेगी. इससे डेवलपर्स और शोधकर्ताओं को मॉडल का सिस्टम समझने में मदद मिलेगी.

भारत के AI इकोसिस्टम को मिलेगा नया बल

Varya को केवल एक AI प्रोडक्ट के रूप में नहीं देखा जा रहा बल्कि इसे एक ओपन इकोसिस्टम प्रोजेक्ट के रूप में भी विकसित किया जा रहा है. कंपनी की योजना इसे AI Kosh प्लेटफॉर्म के माध्यम से ओपन-वेट मॉडल के रूप में उपलब्ध कराने की है.

इसका मतलब है कि डेवलपर्स इस मॉडल को अपने सर्वर पर होस्ट कर सकेंगे जरूरत के अनुसार इसमें बदलाव कर पाएंगे और इसके आधार पर नए AI एप्लिकेशन भी विकसित कर सकेंगे. यह कदम भारत के तेजी से बढ़ते AI इकोसिस्टम को और मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभा सकता है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 13 Jun 2026 07:51 PM (IST)
Tags :
Artificial Intelligence TECH NEWS HINDI Varya AI
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