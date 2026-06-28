हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीApple iPhone के ये 5 पुराने फीचर्स आज भी हैं लोगों की पहली पसंद, दूसरा वाला तो है बेहद कमाल

Apple iPhone के ये 5 पुराने फीचर्स आज भी हैं लोगों की पहली पसंद, दूसरा वाला तो है बेहद कमाल

iPhone Features: पुराने iOS वर्जन में Control Center से सिर्फ एक टैप में ही Bluetooth और Wi-Fi पूरी तरह बंद हो जाता था.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 28 Jun 2026 05:59 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • कंट्रोल सेंटर में ब्लूटूथ-वाईफाई पूर्ण बंद करने की सुविधा हटी।
  • आईफोन 7 ने 3.5mm हेडफोन जैक को हटा दिया।
  • 3D टच और आईट्यून्स ऐप प्रबंधन सुविधाएँ बंद की गईं।
  • टच आईडी फिंगरप्रिंट सुरक्षा को फेस आईडी ने बदल दिया।

iPhone Features: एप्पल आईफोन लोगों को खूब पसंद आते हैं. आज कल ये फोन एक स्टेटस सिंबल बन चुका है. आईफोन हर साल अपना नया मॉडल मार्केट में लॉन्च करती है. ऐसे में कंपनी कई सारे नए फीचर्स भी पेश करती है और पुराने फीचर्स को बंद कर देती है. लेकिन आज भी कई लोगों को आईफोन के पुराने फीचर्स पसंद आते हैं जिन्हें कंपनी बहुत पहले ही बंद कर चुकी है. आइए जानते हैं ऐसे 5 पुराने फीचर्स जिन्हें आज भी लोग पसंद करते हैं और वापस पाना चाहते हैं.

Control Center से Bluetooth बंद

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पुराने iOS वर्जन में Control Center से सिर्फ एक टैप में ही Bluetooth और Wi-Fi पूरी तरह बंद हो जाता था. लेकिन iOS 11 के बाद ये पूरी तरह से बदल गया है. अब इन्हें दबाने पर केवल मौजूदा कनेक्शन डिस्कनेक्ट होता है जबकि Bluetooth और Wi-Fi पूरी तरह बंद नहीं होते हैं. इन्हें पूरी तरह बंद करने के लिए यूजर को Settings में जाना पड़ता है.

हेडफोन जैक

बता दें कि iPhone 7 के साथ Apple ने 3.5mm हेडफोन जैक को हटाकर वायरलेस ऑडियो को पेश किय था. इतना ही नहीं, कंपनी ने इसके साथ AirPods भी पेश किए थे. हालांकि वायरलेस ईयरबड्स काफी फेमश हैं लोगों को पसंद भी आते हैं. लेकिन कुछ लोग आज भी वायर्ड हेडफोन जैक ही पसंद करते हैं और उसे बेहतर मानते हैं.

3D Touch

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2015 में iPhone 6s के साथ 3D Touch फीचर आया था. उस समय इसे एक अनोखे फीचर के रूप में देखा गया था. इस फीचर की मदद से लोग स्क्रीन पर थोड़ा ज्यादा तेज से दबा कर कई सारे काम कर सकते थे. अगर किसी लिंक पर ज्यादा तेजी से दबाया जाता था तो उसका प्रीव्यू पेज खुल जाता था. बता दें कि बाद में Apple ने इसे हटाकर Haptic Touch पेश किया जो लंबे समय तक स्क्रीन दबाने पर काम करता है.

iTunes से ऐप्स मैनेज करने का फीचर

बता दें कि पहले iPhone यूजर्स को कंप्यूटर से कनेक्ट करने iTunes के जरिए Home Screen पर ऐप्स को आसानी से मैनेज करने की सुविधा मिलती थी. पहले इस फीचर की मदद से ऐप्स को ड्रैग-एंड-ड्रॉप करके अलग-अलग पेज पर ले जाना आसान होता था. लेकिन 2017 में Apple ने iTunes से इस फीचर को हटा दिया और बाद में macOS से भी iTunes को पूरी तरह से बंद कर दिया था. अब यूजर्स को सीधे iPhone पर ही ऐप्स को मैनेज करना पड़ता है.

Touch ID

इसके अलावा Home Button वाले iPhone में मिलने वाला Touch ID लंबे समय तक लोगों के बीच एक खास सेफ्टी फीचर के तौर पर पसंद किया जाता था. इस फीचर की मदद से लोग सिर्फ अपनी उंगली रखते ही फोन को अनलॉक कर सकते थे. इतना ही नहीं, इस फीचर की मदद से कई सारे ऐप्स में लॉगइन भी हो जाती थी.

लेकिन iPhone X के बाद Apple ने इस फीचर की जगह पर Face ID को पेश कर दिया जो चेहरे की 3D स्कैनिंग के जरिए यूजर को पहचानता है.

यह भी पढ़ें:

क्या होता है NFC? ज्यादातर लोगों को नहीं पता इसका सही इस्तेमाल

About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
Read More
Published at : 28 Jun 2026 05:59 PM (IST)
Tags :
IPhone IPhone   TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Apple iPhone के ये 5 पुराने फीचर्स आज भी हैं लोगों की पहली पसंद, दूसरा वाला तो है बेहद कमाल
Apple iPhone के ये 5 पुराने फीचर्स आज भी हैं लोगों की पहली पसंद, दूसरा वाला तो है बेहद कमाल
टेक्नोलॉजी
प्लास्टिक से हमेशा बेहतर क्यों होते हैं Tempered Glass? सामने आ गई बड़ी वजह
प्लास्टिक से हमेशा बेहतर क्यों होते हैं Tempered Glass? सामने आ गई बड़ी वजह
टेक्नोलॉजी
भारत को नहीं मिलेगा Mythos का एक्सेस, ट्रंप सरकार के नए आदेश में भी राहत नहीं
भारत को नहीं मिलेगा Mythos का एक्सेस, ट्रंप सरकार के नए आदेश में भी राहत नहीं
टेक्नोलॉजी
5G अब पुरानी बात! वैज्ञानिकों ने बना दिया 256 एंटीना वाला 6G सिस्टम, उड़ जाएंगे होश
5G अब पुरानी बात! वैज्ञानिकों ने बना दिया 256 एंटीना वाला 6G सिस्टम, उड़ जाएंगे होश
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: चर्चा में कृति सेनन और कबीर का रिश्ता, सोशल मीडिया पर उड़ रही हैं धोखे की अफवाहें! (28.06.26)
DR. Aarambhi: Avantika की खौफनाक साजिश! मासूम Vihan को पूल में गिराकर Aarambhi को करेगी कैद
Huma Qureshi बोलीं- दर्शकों का प्यार सबसे बड़ी जीत, Baby Do Die Do से नई शुरुआत
US Iran War: Hormuz पर ईरान की नई खौफनाक चेतावनी ! | Trump | IRGC | Netanyahu | Latest News
Mann Ki Baat 135th Episode : PM Modi की अपील का देश में दिखा बड़ा असर। War Effect
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जंतर-मंतर पर सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल, CJP के अभिजीत दीपके ने दिल्ली पुलिस पर लगाया गंभीर आरोप
जंतर-मंतर पर सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल, CJP के अभिजीत दीपके ने दिल्ली पुलिस पर लगाया गंभीर आरोप
बिहार
अगली सुनवाई के बाद बढ़ सकती है खान सर की मुश्किलें, पुलिस ने तैयार की केस डायरी
अगली सुनवाई के बाद बढ़ सकती है खान सर की मुश्किलें, पुलिस ने तैयार की केस डायरी
ओटीटी
2026 की तमिल की 7 बेस्ट फिल्में, एक ने कमाया था सबसे ज्यादा प्रॉफिट, जानें OTT पर कहां देखें
2026 की तमिल की 7 बेस्ट फिल्में, एक ने कमाया था सबसे ज्यादा प्रॉफिट, जानें OTT पर कहां देखें
इंडिया
'इंदिरा गांधी के बाद सिर्फ PM मोदी ने ही...', शर्मिष्ठा मुखर्जी ने पिता प्रणब मुखर्जी की बातों को किया याद
'इंदिरा गांधी के बाद सिर्फ PM मोदी ने ही...', शर्मिष्ठा मुखर्जी ने पिता प्रणब मुखर्जी की बातों को किया याद
क्रिकेट
एक साथ 3 क्रिकेटर्स ने लिया इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास, आंसुओं के साथ ली विदाई
एक साथ 3 क्रिकेटर्स ने लिया इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास, आंसुओं के साथ ली विदाई
इंडिया
कानपुर एयरपोर्ट पर ट्रेनिंग के दौरान बड़ा हादसा, चलते प्रोपेलर की चपेट में आई ट्रेनी पायलट
कानपुर एयरपोर्ट पर ट्रेनिंग के दौरान बड़ा हादसा, चलते प्रोपेलर की चपेट में आई ट्रेनी पायलट
ट्रैवल
Delhi Chor Bazaar: कौड़ियों के दाम मिलते हैं ब्रांडेड कपड़े व गैजेट्स! जानें दिल्ली में कहां-कब लगता है चोर बाजार?
कौड़ियों के दाम मिलते हैं ब्रांडेड कपड़े व गैजेट्स! जानें दिल्ली में कहां-कब लगता है चोर बाजार?
ट्रेंडिंग
Video: 'कुल्ला भी कर लो दीदी' ट्रेन में कचरा फैलाती और सीट पर ही हाथ धोती महिला को देख भड़के यूजर्स
'कुल्ला भी कर लो दीदी' ट्रेन में कचरा फैलाती और सीट पर ही हाथ धोती महिला को देख भड़के यूजर्स
ENT LIVE
Huma Qureshi ने Yash की तारीफ की, बोलीं- Toxic फैंस के लिए होगी बड़ा सरप्राइज
Huma Qureshi ने Yash की तारीफ की, बोलीं- Toxic फैंस के लिए होगी बड़ा सरप्राइज
ENT LIVE
Huma Qureshi ने इंडस्ट्री सपोर्ट पर तोड़ी चुप्पी, कही बड़ी बात
Huma Qureshi ने इंडस्ट्री सपोर्ट पर तोड़ी चुप्पी, कही बड़ी बात
ABP NEWS
शादी की रस्मों के बीच 'छोटा चोर' बैग लेकर भाग गया।
शादी की रस्मों के बीच 'छोटा चोर' बैग लेकर भाग गया।
ABP NEWS
गेट काफी देर तक बंद रहा, पुलिस इंतज़ार करती रही।
गेट काफी देर तक बंद रहा, पुलिस इंतज़ार करती रही।
ABP NEWS
पुलिस और महिलाओं के बीच हुई झड़प का वीडियो वायरल हो गया है।
पुलिस और महिलाओं के बीच हुई झड़प का वीडियो वायरल हो गया है।
Embed widget