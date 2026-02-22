Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







भारत में ChatGPT के वीकली एक्टिव यूजर्स 100 मिलियन से पार पहुंच गए हैं और अब यह अमेरिका के बाद कंपनी की दूसरी सबसे बड़ी मार्केट है. कंपनी के नए डेटा के मुताबिक, भारत के लोग कोडिंग, डेटा एनालिसिस, लर्निंग और टास्क-फोक्स्ड कामों के लिए बाकी दुनिया की तुलना में ChatGPT का ज्यादा यूज कर रहे हैं. भारत में लोग एडवांस्ड एआई टूल्स को बाकी देशों के मुकाबले तेजी से अपना रहे हैं.

भारत में किन कामों के लिए ज्यादा यूज होता है ChatGPT?

OpenAI Signals के मुताबिक, भारत ChatGPT के लिए सबसे ज्यादा टेक्नीकली एंगैज्ड मार्केट बनकर उभर रहा है और यहां प्लस और प्रो यूजर्स बाकी दुनिया की तुलना में 4 गुना डेटा एनालिसिस टूल्स का यूज कर रहे हैं. इसी तरह यहां कोडिंग टास्क के लिए कोडेक्ट का यूज भी तीन गुना अधिक है. भारत में लोग दूसरे देशों की तुलना में कोडिंग से रिलेटिड तीन गुना और एजुकेशन और लर्निंग से रिलेटिड दो गुना अधिक सवाल पूछते हैं. कोडिंग की बात करें तो तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे बड़े टेक्नोलॉजी हब से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं.

काम की बात होती है ज्यादा

दुनियाभर में लोगों के लगभग 30 प्रतिशत सवाल काम से जुड़े होते हैं, जबकि भारत में ChatGPT पर लोगों के करीब 35 प्रतिशत मैसेज काम से रिलेटिड होते हैं. इन सवालों में अधिकतर ड्राफ्टिंग, एडिटिंग, टेक्नीकल असिस्टेंस, वर्कफ्लो को बढ़ाने और डीबगिंग से जुड़े होते हैं. काम के अलावा सवालों की बात करें तो लगभग 35 प्रतिशत मैसेज प्रैक्टिल गाइडेंस, 20 प्रतिशत जनरल इंफोर्मेशन और राइटिंग टास्ट से संबंधित होते हैं. यानी लोग इस चैटबॉट को काम के साथ-साथ लर्निंग, डिसीजन मेकिंग और पर्सनल प्रोडक्टिविटी के लिए भी खूब यूज कर रहे हैं.

चैटजीपीटी यूज करने वाले अधिकतर युवा

भारत में ChatGPT को यूज करने वाले अधिकतर यूजर्स की संख्या 18-24 साल है. इस चैटबॉट पर भेजे जाने वाले 80 प्रतिशत कंज्यूमर मैसेज 18-34 साल के लोग भेज रहे हैं.

