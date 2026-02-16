भारत में ChatGPT के वीकली एक्टिव यूजर्स 10 करोड़ से पार, जानें जेमिनी समेत बाकी चैटबॉट्स के कितने यूजर्स
भारत दुनिया की सबसे बड़ी एआई मार्केट्स में से एक बनी हुई है. ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने बताया है कि उनक चैटबॉट चैटजीपीटी के वीकली एक्टिव यूजर्स 10 करोड़ से ज्यादा हो गए हैं.
भारत तेजी से दुनिया की सबसे बड़ी एआई मार्केट्स में एक बनकर उभर रहा है. चैटबॉट डाउनलोड की बात करें तो अमेरिका के बाद भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर है. एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, कुल चैटबॉट डाउनलोड में से लगभग 29 प्रतिशत अमेरिका और 20 प्रतिशत भारत में होते हैं. अगर यूजर के हिसाब से देखें तो सबसे पॉपुलर चैटबॉट चैटजीपीटी के वीकली एक्टिव यूजर्स की संख्या भारत में 10 करोड़ से पार हो गई है.
खुद ऑल्टमैन ने दी जानकारी
चैटजीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने बताया कि उनका चैटबॉट भारत में तेजी से आगे बढ़ रहा है. ऑल्टमैन के मुताबिक, भारत में चैटजीपीटी के वीकली एक्टिव यूजर्स 10 करोड़ से ज्यादा है और यह कंपनी के लिए अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी मार्केट बन गई है. बता दें कि ओपनएआई भारत में करोड़ों लोगों को अपने चैटजीपीटी गो का फ्री सब्सक्रिप्शन दे रही है.
भारत में किस चैटबॉट के कितने यूजर्स?
गूगल जेमिनी- गूगल का जेमिनी चैटबॉट तेजी से आगे बढ़ते हुए चैटजीपीटी को कड़ी टक्कर दे रहा है. भारत की बात करें तो यह दूसरा सबसे ज्यादा यूज होने वाला चैटबॉट है. भारत में जेमिनी के मंथली एक्टिव यूजर्स की संख्या 10.5 करोड़ है. गूगल सर्विसेस में डीप इंटीग्रेशन के कारण इसके यूजर्स तेजी से बढ़ रहे हैं.
परप्लेक्सिटी एआई- चैटजीपीटी और जेमिनी के बाद तीसरे नंबर पर परप्लेक्सिटी एआई है. भारत में इसके मंथली एक्टिव यूजर्स की संख्या लगभग 2 करोड़ है. इसे रिसर्च और स्टडी आदि से जुड़े काम में ज्यादा यूज किया जा रहा है. कुछ समय पहले एयरटेल अपने यूजर्स को इसका प्रो सब्सक्रिप्शन फ्री दे रही थी, लेकिन अब यह ऑफर बंद हो गया है.
ग्रोक- एलन मस्क कंपनी xAI का चैटबॉट ग्रोक पिछले दिनों खूब विवादों में रहा था. एक्स प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेटेड होने के बावजूद इसके यूजर्स की संख्या दूसरे चैटबॉट के मुकाबले कम है. इसके मंथली यूजर्स लगभग 50 लाख हैं.
डीपसीक- एक समय पर तहलका मचा देने वाले चाइनीज चैटबॉट डीपसीक के यूजर्स अब काफी कम हो गए हैं. भारत में इसके मंथली एक्टिव यूजर्स की संख्या 50 लाख से भी कम है.
ये भी पढ़ें-
चीन ने कर दिया कमाल! गलियों में उतारे टर्मिनेटर जैसे रोबोट, ट्रैफिक भी संभाल रहे
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL