पावर बैंक में दिख रहे ये 5 संकेत तो समझिए बन चुका है टाइम बम! देर हुई तो हो सकता है बड़ा हादसा

Powerbank: आज के समय में पावर बैंक हमारी रोजमर्रा की ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. मोबाइल चार्जिंग की टेंशन दूर करने वाला ये छोटा गैजेट कई बार बड़ा खतरा साबित हो सकता है. अगर आप भी लंबे समय से एक ही पावर बैंक इस्तेमाल कर रहे हैं या उसमें कुछ अजीब बदलाव देखने को मिल रहे हैं तो सावधान हो जाइए. क्योंकि ये छोटे-छोटे संकेत आपके लिए बड़े खतरे की घंटी बन सकते हैं.

बैटरी फूलना

अगर आपके पावर बैंक का बॉडी हिस्सा हल्का फूल गया है या बीच में उभार दिख रहा है तो समझ लीजिए अंदर की बैटरी डैमेज हो चुकी है. ऐसे में गैस बनना शुरू हो जाता है और ओवरहीटिंग की वजह से विस्फोट का खतरा बढ़ जाता है.

चार्जिंग के दौरान ज्यादा गर्म होना

चार्जिंग के वक्त अगर पावर बैंक असामान्य रूप से गर्म हो जाता है तो ये भी खतरे की निशानी है. सामान्य स्थिति में थोड़ा गरम होना सामान्य है लेकिन अगर हाथ लगाना मुश्किल हो जाए तो तुरंत चार्जर निकाल दें.

आउटपुट में दिक्कत या अचानक बंद होना

अगर पावर बैंक फोन को चार्ज करते वक्त बार-बार कनेक्शन काट रहा है या चार्जिंग रुक-रुक कर हो रही है तो ये संकेत है कि इसकी सर्किटरी खराब हो चुकी है. खराब सर्किट स्पार्क और ओवरलोडिंग का कारण बन सकती है.

बदबू या धुआं निकलना

अगर पावर बैंक से जलने जैसी गंध या हल्का धुआं निकलता दिखे तो तुरंत उसका इस्तेमाल बंद कर दें. ये स्थिति बताती है कि अंदर शॉर्ट सर्किट या ओवरहीटिंग हो रही है जो किसी भी वक्त विस्फोट का रूप ले सकती है. अगर चार्जिंग के दौरान लाइट्स जलती-बुझती हैं, फ्लिकर करती हैं या बिल्कुल काम नहीं कर रहीं तो ये पावर बैंक के सर्किट में खराबी का संकेत है.

क्या करें अगर पावर बैंक में दिखे ये संकेत

ऐसे किसी भी पावर बैंक को तुरंत बंद कर दें और चार्जिंग से अलग कर दें. उसे ठंडे और सूखे स्थान पर रखें और किसी भी हालत में छेद या झटका न दें. बेहतर होगा कि उसे ई-वेस्ट सेंटर में जाकर सुरक्षित तरीके से डिस्पोज़ कर दें. पावर बैंक एक उपयोगी गैजेट जरूर है, लेकिन ज़रा-सी लापरवाही इसे टाइम बम बना सकती है.

