हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीकमाल की खोज! आ गया पानी में चलने वाला रोबोट, ऐसी टेक्नोलॉजी जिसे देख आपके भी उड़ जाएंगे होश

कमाल की खोज! आ गया पानी में चलने वाला रोबोट, ऐसी टेक्नोलॉजी जिसे देख आपके भी उड़ जाएंगे होश

HydroSpread Robot: वैज्ञानिकों ने एक नई तकनीक विकसित की है जिसका नाम है HydroSpread जो पानी की सतह पर सीधे सॉफ्ट रोबोट बनाने की क्षमता देती है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 06 Oct 2025 10:36 AM (IST)
Preferred Sources

HydroSpread Robot: वैज्ञानिकों ने एक नई तकनीक विकसित की है जिसका नाम है HydroSpread जो पानी की सतह पर सीधे सॉफ्ट रोबोट बनाने की क्षमता देती है. यह खोज रोबोटिक्स, हेल्थकेयर और पर्यावरण निगरानी जैसी कई क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है. ज़रा सोचिए, एक पत्ती जितना छोटा रोबोट जो तालाब की सतह पर बिना डूबे बड़ी सहजता से चल रहा है बिल्कुल पानी पर दौड़ने वाले कीड़े (Water Strider) की तरह. आने वाले समय में ऐसे छोटे रोबोट पानी में प्रदूषण की निगरानी, सैम्पल इक्ठ्ठा करने या बाढ़ग्रस्त इलाकों में सर्वे करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं जहां इंसानों के लिए पहुंचना खतरनाक होता है.

अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में हुई खोज

अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के इंजीनियरिंग और एप्लाइड साइंस स्कूल में प्रोफेसर बाओक्सिंग ज़ू (Baoxing Xu) और उनकी टीम इस सपने को हकीकत में बदलने पर काम कर रही है. उनकी हालिया रिसर्च जो Science Advances जर्नल में प्रकाशित हुई है ने HydroSpread नामक निर्माण तकनीक को पेश किया है एक ऐसा प्रोसेस जो अब तक की पारंपरिक विधियों से बिल्कुल अलग है.

क्या है HydroSpread की खासियत

अब तक सॉफ्ट रोबोट के लिए बेहद पतली और लचीली फिल्में कांच जैसी ठोस सतहों पर तैयार की जाती थीं और बाद में पानी पर ट्रांसफर करनी पड़ती थीं. इस प्रक्रिया में परतें अक्सर फट जाती थीं या खराब हो जाती थीं.

HydroSpread ने इस जटिल प्रक्रिया को आसान बना दिया है. इसमें तरल पदार्थ (लिक्विड) को ही निर्माण सतह के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. पॉलिमर के छोटे-छोटे ड्रॉप्स अपने आप फैलकर बेहद पतली और समान परतें बना लेते हैं. इसके बाद एक लेज़र बीम की मदद से इन फिल्मों को सटीक पैटर्न जैसे सर्कल, स्ट्रिप्स, या यहां तक कि यूनिवर्सिटी का लोगो में काटा जा सकता है.

पानी पर चलने वाले सॉफ्ट रोबोट

शोधकर्ताओं ने इस तकनीक से दो कीट जैसे प्रोटोटाइप बनाए HydroFlexor, जो फिन जैसी हरकतों से पानी की सतह पर आगे बढ़ता है. HydroBuckler, जो पानी पर “टांगों को मोड़ते हुए” चलता है, ठीक पानी के कीटों की तरह. इन रोबोट्स को प्रयोगशाला में इन्फ्रारेड हीटर से ऊर्जा दी गई. जैसे-जैसे फिल्म गर्म हुई उसका ढांचा मुड़ा या झुका, जिससे यह तैरने या चलने लगी.

तापमान को कंट्रोल करके इन रोबोट्स की स्पीड और दिशा बदली जा सकती थी. भविष्य में इन्हें सूरज की रोशनी, मैग्नेटिक फील्ड या माइक्रो हीटर्स से कंट्रोल करने की संभावना है जिससे ये रोबोट पूरी तरह स्वायत्त (Autonomous) बन सकें.

भविष्य की दिशा

प्रोफेसर ज़ू के अनुसार, जब हम फिल्म को सीधे तरल पर बनाते हैं तो हमें एकदम स्मूद और सटीक प्लेटफॉर्म मिलता है. इससे डिवाइस ट्रांसफर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और त्रुटि की संभावना बहुत कम हो जाती है.” यह तकनीक सिर्फ सॉफ्ट रोबोट्स तक सीमित नहीं है. HydroSpread के जरिए भविष्य में वेयरेबल मेडिकल सेंसर, फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स, और पर्यावरण निगरानी उपकरण बनाए जा सकते हैं जो नाजुक, टिकाऊ और हल्के हों, जहां पारंपरिक कठोर सामग्री बेअसर साबित होती है.

यह भी पढ़ें:

EMI पर फोन खरीदा? अब गलती से भी न चूकें किस्त नहीं तो लॉक हो जाएगा आपका डिवाइस, जानिए क्या है ये नया नियम

Published at : 06 Oct 2025 10:33 AM (IST)
Tags :
Artificial Intelligence AI Robot TECH NEWS HINDI Hydrospread Robot
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Pakistan Richest Hindu: पाकिस्तान का सबसे अमीर हिंदू कौन? कितनी है संपत्ति, क्या करते हैं, जानें सब
पाकिस्तान का सबसे अमीर हिंदू कौन? कितनी है संपत्ति, क्या करते हैं, जानें सब
बिहार
बिहार चुनाव: INDIA और NDA कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा? तारीखों के ऐलान से पहले हो गया फाइनल!
बिहार चुनाव: INDIA और NDA कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा? तारीखों के ऐलान से पहले हो गया फाइनल!
विश्व
पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश का गंदा खेल, मोहम्मद यूनुस ने बंगाल की खाड़ी के नजदीक उतारे 17 वॉरशिप; भारत की बढ़ी टेंशन!
PAK के बाद अब बांग्लादेश का गंदा खेल, यूनुस ने बंगाल की खाड़ी के नजदीक उतारे 17 वॉरशिप; भारत की बढ़ी टेंशन!
स्पोर्ट्स
ENG vs AUS Lord Test: 4 घंटे में 27 विकेट! दो दिन में खत्म हो गया टेस्ट मैच, जानिए पूरा किस्सा
4 घंटे में 27 विकेट! दो दिन में खत्म हो गया टेस्ट मैच, जानिए पूरा किस्सा
Advertisement

वीडियोज

Unclaimed Deposits पर सरकार की नयी पहल: अब अपने पैसों को वापस कैसे लें?| Paisa Live
RBI की नई नीति: EMI मिस होने पर Smartphone और laptop हो सकते हैं lock!| Paisa Live
Copper में बंपर तेजी! जानिए क्या है इसके पीछे की बड़ी वजह और कहाँ करें निवेश?| Paisa Live
भारत-अमेरिका रिश्तों में तेल और Gas की deal से नया संतुलन, रूस से तेल की खरीद कम| Paisa Live
MTNL default कर गई! लेकिन क्या आपके पैसे सुरक्षित हैं? जानिए पूरा सच| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Pakistan Richest Hindu: पाकिस्तान का सबसे अमीर हिंदू कौन? कितनी है संपत्ति, क्या करते हैं, जानें सब
पाकिस्तान का सबसे अमीर हिंदू कौन? कितनी है संपत्ति, क्या करते हैं, जानें सब
बिहार
बिहार चुनाव: INDIA और NDA कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा? तारीखों के ऐलान से पहले हो गया फाइनल!
बिहार चुनाव: INDIA और NDA कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा? तारीखों के ऐलान से पहले हो गया फाइनल!
विश्व
पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश का गंदा खेल, मोहम्मद यूनुस ने बंगाल की खाड़ी के नजदीक उतारे 17 वॉरशिप; भारत की बढ़ी टेंशन!
PAK के बाद अब बांग्लादेश का गंदा खेल, यूनुस ने बंगाल की खाड़ी के नजदीक उतारे 17 वॉरशिप; भारत की बढ़ी टेंशन!
स्पोर्ट्स
ENG vs AUS Lord Test: 4 घंटे में 27 विकेट! दो दिन में खत्म हो गया टेस्ट मैच, जानिए पूरा किस्सा
4 घंटे में 27 विकेट! दो दिन में खत्म हो गया टेस्ट मैच, जानिए पूरा किस्सा
बॉलीवुड
बेहद दौलतमंद हैं 'टाइटैनिक' एक्ट्रेस केट विंसलेट, इनकी नेटवर्थ के आगे करीना कपूर-कैटरीना कैफ भी हैं फेल
बेहद दौलतमंद हैं 'टाइटैनिक' एक्ट्रेस केट विंसलेट, नेटवर्थ जान पैरों तले खिसक जाएगी जमीन
हेल्थ
TB Testing Kit: अब देसी किट से कम खर्च में होगी टीबी की जांच, ICMR ने दी मंजूरी
अब देसी किट से कम खर्च में होगी टीबी की जांच, ICMR ने दी मंजूरी
जनरल नॉलेज
परमाणु बम बनाने के लिए किन-किन चीजों की होती है जरूरत, कोई देश कैसे बनाता है यह बम?
परमाणु बम बनाने के लिए किन-किन चीजों की होती है जरूरत, कोई देश कैसे बनाता है यह बम?
बॉलीवुड
रजनीकांत ऋषिकेश में सड़क किनारे पत्तल में खाना खाते दिखे, काम से ब्रेक लेकर आध्यात्मिक जर्नी पर सुपरस्टार
रजनीकांत ऋषिकेश में सड़क किनारे पत्तल में खाना खाते दिखे, काम से ब्रेक लेकर आध्यात्मिक जर्नी पर सुपरस्टार
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
Embed widget