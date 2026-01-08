हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीघरों में काम करते दिखेंगे रोबोट, CES 2026 में नजर आए हैरान कर देने वाले ये रोबोट, फीचर कर देंगे दंग

आने वाला समय रोबोट और स्मार्ट मशीन का है और इसे देखते हुए एलजी समेत कई कंपनियों ने ऐसे रोबोट बनाने शुरू कर दिए है, जो खाने बनाने जैसे घर के कई काम कर सकते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 08 Jan 2026 12:13 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

अब इस बात में कोई शंका नहीं रह गई है कि आने वाला समय रोबोट और स्मार्ट मशीन का है. टेक कंपनियां भी इसे भांपते हुए रोबोट तैयार करने में लग गई है. टेक इंडस्ट्री के सबसे बड़े सालाना इवेंट्स में से एक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो (CES) 2026 में कई कंपनियों ने अपने रोबोट पेश किए हैं, जो घर के कई काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं. आइए CES में नजर आए ऐसे ही कुछ रोबोट्स और उनकी कैपेबिलिटीज के बारे में जानते हैं.

LG CLOiD - लॉन्ड्री करने से लेकर खाने बनाने तक यह रोबोट सब कुछ कर सकता है. आर्टिफिशियल इंंटेलीजेंस और विजन-बेस्ड टेक का यूज कर यह रोबोट घर के कई काम आसानी से निपटा देता है. इसमें चेहरे की जगह एक बड़ी स्क्रीन लगी है, जिसमें यह बात करते समय अपने एक्सप्रेशन दे सकता है. इसे तैयार करने वाली कंपनी एलजी का कहना है कि आप इससे बोलकर बातचीत कर सकते हैं. इसमें लगे व्हील्स की मदद से पूरे घर में घूमने के अलावा टेढ़ा भी हो सकता है.

Switchbot Onero H1- एलजी के रोबोट की तरह ही CES 2026 में Switchbot ने अपने Onero H1 रोबोट को पेश किया था. इसमें स्क्रीन की जगह असल चेहरे की नकल वाले एक मॉड्यूल को फिट किया गया है. विजन-लैंग्वेज एक्शन का यूज करने वाले इस रोबोट का बेस फिक्स है, लेकिन हैंड्स फंक्शनल हैं. यह भी घर के साधारण काम आसानी से निपटा सकता है. यह खाने बनाने के साथ-साथ कपड़े समेटने जैसे काम भी कर सकता है. 

Boston Dynamics Atlas- अमेरिकी कंपनी बॉस्टन डायनामिक्स ने इस टेक शो में अपने ह्यूमनॉयड एटलस के प्रोटोटाइप की झलक दिखाई. यह बाईपैडल रोबोट है और अपने पहले वर्जन की तुलना में बेहतर संंतुलन के साथ चल सकता है. इसके ज्वाइंट्स और हैंड्स पूरी तरह फंक्शनल है और इसे फैक्ट्रीज में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है. यह 2028 से जॉर्जिया में हुंडई के प्लांट में काम करना शुरू कर देगा. इसे जेमिनी एआई मॉडल से लैस करने के लिए कंपनी ने गूगल से हाथ मिलाया है.

Published at : 08 Jan 2026 12:13 PM (IST)
