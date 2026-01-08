हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीGalaxy S26 सीरीज की लॉन्च से पहले धड़ाम हो गई Galaxy S25 Ultra की कीमत, यहां से उठाएं छप्परफाड़ छूट का फायदा

Galaxy S26 सीरीज की लॉन्चिंग से पहले सैमसंग के फ्लैगशिप डिवाइस Galaxy S25 Ultra पर भारी छूट मिल रही है. अमेजन से इस फोन की खरीद पर 25,000 रुपये से ज्यादा की बचत की जा सकती है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 08 Jan 2026 11:16 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

सैमसंग फरवरी में अपनी नई Galaxy S26 सीरीज लॉन्च करेगी. इसके फ्लैगशिप डिवाइस Galaxy S26 Ultra पर सबकी नजरें रहने वाली हैं. इस सीरीज को 25 फरवरी को लॉन्च किया जा सकता है और उससे पहले सैमसंग के मौजूदा फ्लैगशिप डिवाइस Galaxy S25 Ultra की कीमतें धड़ाम हो गई हैं. अमेजन पर यह फोन छप्परफाड़ छूट के साथ उपलब्ध है, जिससे आप भारी बचत कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि इस फोन में क्या-क्या फीचर्स हैं और इसे किस कीमत पर खरीदा जा सकता है.

Galaxy S25 Ultra के फीचर्स

Galaxy S25 Ultra को पिछले साल जनवरी में 6.9 इंच की QHD+ Dynamic AMOLED 2X स्क्रीन के साथ लॉन्च किया गया था, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आती है. यह फोन क्वालकॉम का पावरफुल Snapdragon 8 Elite चिपसेट के साथ आता है, जिसे 12GB रैम से पेयर किया गया है. फोटो और वीडियो के लिए इस फोन में जबरदस्त कैमरा सेटअप दिया हुआ है. इसके रियर में 200MP का प्राइमरी सेंसर, 50MP का अल्ट्रावाइड लेंस, 50MP का टेलीफोटो सेंसर और 10MP का एडिशनल 3x टेलीफोटो लेंस मिलता है, वहीं फ्रंट में 12MP का सेंसर लगा हुआ है. यह फोन 5,000mAh के बैटरी पैक के साथ लॉन्च हुआ था. 

अमेजन पर मिल रहा इतना सस्ता

भारत में Galaxy S25 Ultra का 12GB + 256GB वेरिएंट 1,29,999 रुपये की कीमत के साथ लॉन्च हुआ था, लेकिन अमेजन पर अभी इसका टाइटैनियम ग्रे कलर वेरिएंट 17 प्रतिशत डिस्काउंट के साथ 1,07,420 रुपये में लिस्टेड है. 22,000 रुपये की सीधी छूट के अलावा 3,222 रुपये तक का कैशबैक भी पा सकते हैं, जिसके बाद कुल छूट 25,000 रुपये से ज्यादा हो जाती है.

iPhone 16 पर पाएं 5,000 रुपये की छूट

Galaxy S25 Ultra के अलावा इस समय आईफोन 16 पर भी डिस्काउंट चल रहा है. भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले इस आईफोन के बेस वेरिएंट की कीमत अब 69,90 रुपये है, लेकिन क्रोमा पर यह 5,000 रुपये के फ्लैट डिस्काउंट के बाद यह 64,900 रुपये में लिस्टेड है.

WhatsApp का नए साल पर धमाका, लेकर आ गई 3 नई दमदार अपडेट्स, ऐसे आसान हो जाएगा यूजर का काम

Published at : 08 Jan 2026 11:16 AM (IST)
