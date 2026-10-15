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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीHP का प्रीमियम लैपटॉप लॉन्च, 192GB मेमोरी और AI प्रोसेसिंग पर फोकस

HP का प्रीमियम लैपटॉप लॉन्च, 192GB मेमोरी और AI प्रोसेसिंग पर फोकस

HP ZBook Ultra G3a भारत में लॉन्च हो गया है. इस प्रीमियम लैपटॉप में 192GB तक की मेमोरी और AI मॉडल चलाने की क्षमता मिलती है. जानिए इसकी कीमत और प्रोफेशनल्स के लिए मिलने वाले खास फीचर्स

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 15 Oct 2026 06:59 PM (IST)
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  • ₹2,89,990 कीमत, 120Hz OLED स्क्रीन और 96Wh बैटरी.

HP ने भारत में अपना नया ZBook Ultra G3a लैपटॉप पेश किया है. कंपनी ने इसे खास तौर पर AI, इंजीनियरिंग, डिजाइन और कंटेंट तैयार करने वाले प्रोफेशनल्स के लिए तैयार किया है. इसकी सबसे बड़ी खासियत 192GB तक की यूनिफाइड मेमोरी और डिवाइस पर ही बड़े AI मॉडल चलाने की क्षमता है. इसके अलावा इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट वाली OLED स्क्रीन और 96Wh की बैटरी भी मिलती है. तो आइए जानते हैं कि इसकी कीमत और खास फीचर्स क्या है. 

HP ZBook Ultra G3a की कीमत कितनी है?

HP के इस नए लैपटॉप की भारत में कीमत 2,89,990 रुपये है. इसे देश में HP के ऑनलाइन और ऑफलाइन रिटेल पार्टनर्स के जरिए खरीदा जा सकता है. यह लैपटॉप ग्रे कलर ऑप्शन में उपलब्ध है. इसमें Windows 11 Pro ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है. 
 
HP ZBook Ultra G3a के खास फीचर्स क्या है?

HP ZBook Ultra G3a में AMD Ryzen AI Max+ Pro सीरीज का प्रोसेसर मिलता है. इसका टॉप वेरिएंट AMD Ryzen AI Max+ Pro 495 चिप के साथ आता है, जिसमें 16-कोर CPU दिया गया है. इसकी क्लॉक स्पीड 5.2GHz तक जाती है. इसमें AMD ग्राफिक्स चिप भी मिलती है. लैपटॉप में 192GB तक की यूनिफाइड मेमोरी दी गई है, जिसमें 160GB तक की डेडिकेटेड VRAM शामिल है. कंपनी ने इसमें नया थर्मल डिजाइन भी दिया है, जिससे यह 81.8 प्रतिशत तक ज्यादा TDP सपोर्ट कर सकता है. 

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लैपटॉप पर ही चला सकेंगे बड़े AI मॉडल

इस डिवाइस में 55 TOPS क्षमता वाला NPU दिया गया है. HP का दावा है कि यह लैपटॉप 300 अरब पैरामीटर तक वाले बड़े लैंग्वेज मॉडल (LLM) को लोकल स्तर पर चला सकता है. AI से जुड़े कुछ बड़े कामों के लिए सीधे लैपटॉप की प्रोसेसिंग क्षमता का इस्तेमाल किया जा सकता है. 

120Hz OLED डिस्प्ले और बैटरी

HP ZBook Ultra G3a में 16 इंच की OLED स्क्रीन है, जो 2.8K रेजोल्यूशन और 120Hz तक का रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है. इसमें बैकलिट और हॉट-स्वैपेबल कीबोर्ड के साथ अलग Copilot की और फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलता है.कनेक्टिविटी के लिए Wi-Fi और 5G सपोर्ट दिया गया है. लैपटॉप में 96Wh की बैटरी है. USB Type-C पोर्ट के जरिए 180W तक की वायर्ड फास्ट चार्जिंग भी मिलती है. 

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 15 Oct 2026 06:59 PM (IST)
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