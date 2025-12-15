ऐप्पल लाएगी सस्ता आईफोन, किफायती दामों में मिलेंगे iPhone 17 वाले फीचर्स, जानें कब होगा लॉन्च

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







अगर आप किफायती कीमत में ऐप्पल के लेटेस्ट फीचर्स वाला आईफोन लेना चाहते हैं तो आपको थोड़ा-सा इंतजार करना होगा. कंपनी अगले साल की शुरुआत में आईफोन 17 सीरीज के किफायती वेरिएंट आईफोन 17e को लॉन्च करेगी. लॉन्चिंग से पहले इसके फीचर्स से जुड़ी लीक्स सामने आ रही हैं, जिनसे पता चलता है कि इसमें आईफोन 17 वाले कई फीचर्स मिल सकते हैं. बताया जा रहा है कि ग्राहकों को लुभाने के लिए ऐप्पल इसमें कई दमदार अपग्रेड्स दे सकती है.

स्लिम डिजाइन के साथ आएगा आईफोन 17e

आईफोन 17e के ओवरऑल डिजाइन में बदलाव की उम्मीद कम है. यह इसी साल की शुरुआत में लॉन्च हुए iPhone 16e जैसा ही नजर आएगा, लेकिन इस बार इसे स्लिम प्रोफाइल दिया जा सकता है. यानी यह पतली चेसिस के साथ लॉन्च होगा और यह कई कलर ऑप्शन के साथ लॉन्च हो सकता है. इसमें डायनामिक आईलैंड के साथ 6.1 इंच का OLED डिस्प्ले दिया जा सकता है, जो ताजा लीक्स के मुताबिक 60Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आएगा.

मिल सकता है आईफोन 17 वाला चिपसेट

आईफोन 17e में सबसे बड़ी अपग्रेड चिपसेट को लेकर मिल सकता है. कयास लगाए जा रहे हैं कि इसे आईफोन 17 वाला A19 चिपसेट दिया जा सकता है. इसके अलावा इसमें C1 मॉडम और N1 वायरलेस चिप मिलने की भी उम्मीद है, जो बेहतर पावर एफिशिएंसी के साथ आएगी.

कैमरा और बैटरी

आईफोन 16e की तरह अपकमिंग आईफोन 17e के रियर में भी सिंगल कैमरा होगा. उम्मीद है कि इसे 48MP रियर कैमरा से लैस किया जाएगा और इसके फ्रंट में सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 18MP का लेंस मिल सकता है. इसमें 4000mAh का बैटरी पैक मिलने की संभावना है.

कितनी रह सकती है कीमत?

आईफोन 17e को अगले साल फरवरी में लॉन्च किया जा सकता है और भारत में इसकी कीमत 60,000-65,000 रुपये हो सकती है. हालांकि, ये कयास ही हैं और अभी तक कंपनी की तरफ से इसे लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है.

ये भी पढ़ें-

iPhone 16 Pro की कीमत हो गई धड़ाम, आ गया भारी बचत का मौका, यहां मिल रही है बंपर छूट