Cockroach Janta Party: 20 मिलियन फॉलोअर्स वाली कॉकरोच पार्टी सिर्फ तीन लोगों को करती है फॉलो, जानें कौन हैं ये तीन लोग?
Cockroach Janta Party: सोशल मीडिया की मशहूर 'कॉकरोच जनता पार्टी' के इंस्टाग्राम पर दो करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं. आइए जान लेतें जिन तीन लोगों को यह फॉलो करती है वो आखिर हैं कौन.
- बेरोजगार युवा तेजी से इस अनोखे आंदोलन से जुड़ रहे हैं.
Cockroach Janta Party: सोशल मीडिया पर इन दिनों 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) का जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. यह कोई असली राजनीतिक दल नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर उपजा एक अनोखा डिजिटल आंदोलन है. सुप्रीम कोर्ट की एक हालिया टिप्पणी के बाद शुरू हुए इस पेज ने लोकप्रियता के मामले में बड़े-बड़े दिग्गजों को धूल चटा दी है. महज पांच दिनों के भीतर इंस्टाग्राम पर इसके 20 मिलियन (दो करोड़ से ज्यादा) फॉलोअर्स हो चुके हैं. इस भारी-भरकम फैन फॉलोइंग के बीच सबसे दिलचस्प बात यह है कि इतनी बड़ी वर्चुअल पार्टी अपने ऑफिशियल अकाउंट से सिर्फ तीन चुनिंदा लोगों को ही फॉलो करती है. आइए जानते हैं कि कौन हैं वो तीन चेहरे जिनके इर्द-गिर्द यह पूरी डिजिटल सेना घूम रही है.
कोर्ट की टिप्पणी से हुआ इस अनोखे आंदोलन का जन्म
इस पूरी कहानी की शुरुआत भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकान्त की एक अदालती टिप्पणी से हुई थी. सुनवाई के दौरान उन्होंने कथित तौर पर फर्जी डिग्री लेकर पत्रकारिता और एक्टिविज्म में आने वाले कुछ लोगों की तुलना तिलचट्टों और परजीवियों से कर दी थी. हालांकि, बाद में उन्होंने साफ किया कि उनका निशाना सिर्फ फर्जी डिग्री वालों पर था, न कि देश के आम युवाओं पर, लेकिन तब तक यह बयान सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया. इसी गुस्से और चुटकुलों के बीच युवाओं ने तंज कसते हुए 'कॉकरोच जनता पार्टी' नाम का एक मजाकिया डिजिटल आंदोलन खड़ा कर दिया.
किसने रखी इस दल की नींव?
लाखों लोगों की पसंद बन चुके इस अनोखे सोशल मीडिया पेज को बनाने वाले शख्स का नाम अभिजीत दीपके है. अभिजीत पैसे से एक राजनीतिक संचार रणनीतिकार हैं और फिलहाल अमेरिका की मशहूर बोस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं. उन्होंने ही देश के युवाओं की भड़ास और बेरोजगारी के मुद्दे को इस मजाकिया अंदाज में इंटरनेट पर पेश किया.
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किन तीन लोगों को फॉलो करती है CJP?
कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर जिन तीन लोगों को फॉलो किया जाता है, उनमें सबसे पहला और मुख्य नाम खुद इसके फाउंडर अभिजीत दीपके का ही है.
इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर कौन?
करोड़ों की फौज वाली यह वर्चुअल पार्टी इंस्टाग्राम पर जिस दूसरे शख्स को फॉलो करती है, उनका नाम मेघनाद है. इंटरनेट की दुनिया में मेघनाद एक जाना-माना नाम हैं और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम बायो में खुद को डिजिटल क्रिएटर लिखा हुआ है. मेघनाद का अपना एक लोकप्रिय यूट्यूब चैनल भी है, जिस पर वे देश की राजनीति और समसामयिक मुद्दों से जुड़े वीडियो साझा करते रहते हैं. इसके साथ ही वे विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक विषयों पर पॉडकास्ट भी करते हैं, जिसके चलते युवाओं के बीच उनकी अच्छी पकड़ है.
एक्सीडेंटल चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तीसरा चेहरा
इस खास लिस्ट में शामिल तीसरा और आखिरी नाम अर्पित शर्मा का है, जिन्हें कॉकरोच जनता पार्टी फॉलो करती है. अर्पित शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम बायो में खुद को 'एक्सीडेंटल चार्टर्ड अकाउंटेंट' बता रखा है. मेघनाद की तरह अर्पित भी एक मशहूर यूट्यूबर हैं और डिजिटल स्पेस में काफी सक्रिय रहते हैं. वे अपने यूट्यूब चैनल पर देश के राजनीतिक घटनाक्रमों पर खुलकर टिप्पणियां करते हैं और कई तरह के पॉडकास्ट शो भी चलाते हैं. इन तीनों डिजिटल दिग्गजों को छोड़कर यह पेज किसी अन्य को फॉलो नहीं करता है.
CJP के साथ जुड़ रहे हैं देश के बेरोजगार युवा
इस वर्चुअल राजनीतिक आंदोलन की सदस्यता की शर्तें भी इसके नाम की तरह ही बेहद अनोखी और मजेदार रखी गई हैं. इसमें शामिल होने के लिए किसी व्यक्ति का बेरोजगार होना, आलसी होना, चौबीसों घंटे इंटरनेट पर एक्टिव रहना और पेशेवर तरीके से अपनी भड़ास निकालने की कला में माहिर होना जरूरी माना गया है. इन्हीं मजाकिया नियमों के कारण देश के युवा इस पेज से खुद को बड़ी तेजी से जोड़ रहे हैं. यही वजह है कि इंस्टाग्राम पर केवल पांच दिनों में इस पेज ने 20.4 मिलियन फॉलोअर्स का रिकॉर्ड आंकड़ा पार कर लिया है.
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Source: IOCL