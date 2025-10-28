आ गए नए रोबोट शूज, मोटर और बैटरी की मदद से तेज वॉकिंग और रनिंग में करेंगे मदद

Nike ने हाल ही में Project Amplify का ऐलान किया है. इसमें रनिंग और वॉकिंग के लिए पावर वाले फुटवियर सिस्टम बनाए जाएंगे. इस प्रोजेक्ट में आने वाले जूतों को ऐसे डिजाइन किया जाएगा, जिससे एथलीट को बिना ज्यादा कोशिश किए तेजी से भागने में मदद मिले. इसके लिए इन जूतों को पांव और टखनों को एक्स्ट्रा सपोर्ट भी दिया जाएगा. कंपनी ने इस प्रोजेक्ट के तहत पहले वर्जन को पेश कर दिया है. आइए जानते हैं कि यह कैसे एथलीट को तेज भागने में मदद करेगा.

एथलीट की कैसे मदद करेगा रोबोट शू?

इस प्रोजेक्ट के पहले वर्जन में एक मोटर, एक ड्राइव बेल्ट और रिचार्जेबल कफ बैटरी लगी हुई है. ये सारे कंपोनेट कार्बन-फाइबर से बने एक रनिंग शूज पर लगाए गए हैं. Nike के मुताबिक, इस जूते को ऐसे बनाया गया है, जिससे एथलीट को ज्यादा दूरी और ज्यादा देर तक भागने में मदद मिलेगी. कंपनी का दावा है कि ये जूते रनिंग, जॉगिंग और वॉकिंग को आसान बना देंगे. ये बिल्कुल वैसे ही काम करेंगे, जिसे साइकलिस्ट के लिए इलेक्ट्रिक बाइक काम करती है. यह एथलीट को काफ मसल के एक्स्ट्रा सेट की तरह सपोर्ट देंगे, जिससे उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी. अगर कोई एथलीट चाहे तो इस पूरे सेटअप के बिना भी जूते को पहन सकता है.

सालों की टेस्टिंग के बाद तैयार हुआ सिस्टम

Nike ने अपने रोबोटिक पार्टनर Dephy के साथ मिलकर इन जूतों को डिजाइन किया है. इसके लिए कंपनी के स्पोर्ट्स रिसर्च लैब के डेटा का यूज किया गया है, जहां अलग-अलग एथलीट ट्रेनिंग करते हैं. ट्रायल के दौरान पाया गया कि इन जूतों की मदद से कई रनर को तेज भागने में मदद मिली और जो एथलीट 12 मिनट की एक मील की दूरी तय कर पा रहे थे, वो इन जूतों के सहारे 10 मिनट में उतनी दूरी तय करने में सफल रहे. कंपनी का कहना है कि कई सालों की इनडोर और आउटडोर टेस्टिंग के बाद इस सिस्टम को तैयार किया गया है.

