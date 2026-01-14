WhatsApp की इस एक सेटिंग से तुरंत दिख जाएंगे डिलीट हुए मैसेज, जानिए कैसे

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Whatsapp Deleted Message: WhatsApp आज हर स्मार्टफोन यूजर की रोजमर्रा की जरूरत बन चुका है. चैटिंग के दौरान कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला मैसेज भेजकर तुरंत डिलीट कर देता है और स्क्रीन पर सिर्फ “This message was deleted” लिखा नजर आता है. ऐसे में जिज्ञासा और भी बढ़ जाती है कि आखिर उस मैसेज में क्या लिखा था. बहुत कम लोग जानते हैं कि WhatsApp की एक सेटिंग ऐसी है जिससे कई मामलों में डिलीट हुए मैसेज का कंटेंट देखा जा सकता है.

कौन-सी सेटिंग है ये?

दरअसल यह WhatsApp की नहीं, बल्कि Android फोन की एक इनबिल्ट सेटिंग है, जिसे Notification History कहा जाता है. जब भी WhatsApp पर कोई मैसेज आता है तो उसका नोटिफिकेशन फोन में रिकॉर्ड हो जाता है. अगर सामने वाला व्यक्ति बाद में वही मैसेज डिलीट कर दे, तब भी नोटिफिकेशन हिस्ट्री में उसका टेक्स्ट सेव रह सकता है. इसी ट्रिक की मदद से डिलीट हुआ मैसेज पढ़ा जा सकता है.

Notification History कैसे ऑन करें?

इस फीचर को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले अपने Android फोन की Settings में जाना होता है. वहां Notifications का ऑप्शन मिलेगा जिसके अंदर Advanced या सीधे Notification History का विकल्प दिया होता है. जैसे ही आप Notification History को ऑन करते हैं, उसके बाद WhatsApp समेत सभी ऐप्स के नोटिफिकेशन सेव होने लगते हैं. ध्यान रहे कि यह सेटिंग पहले से ऑन नहीं होगी तो पुराने डिलीट मैसेज नहीं दिखेंगे.

डिलीट मैसेज कैसे देखें?

जब कोई WhatsApp मैसेज आता है और बाद में डिलीट कर दिया जाता है तो आप Notification History में जाकर उस समय का नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं. वहां अक्सर मैसेज का टेक्स्ट दिखाई दे जाता है. हालांकि यह तरीका सिर्फ टेक्स्ट मैसेज के लिए ही काम करता है. फोटो, वीडियो, वॉयस नोट या GIF इस तरह से नहीं देखे जा सकते.

इस ट्रिक की क्या हैं सीमाएं?

यह समझना जरूरी है कि यह तरीका हर स्थिति में काम नहीं करता. अगर मैसेज आने के समय आपका फोन साइलेंट था या नोटिफिकेशन बंद थे तो Notification History में कुछ भी सेव नहीं होगा. इसके अलावा अगर चैट बहुत लंबी है, तो पूरा मैसेज दिखने की बजाय उसका कुछ हिस्सा ही नजर आ सकता है. iPhone यूजर्स के लिए यह फीचर सीधे तौर पर उपलब्ध नहीं है.

क्या यह तरीका सुरक्षित है?

यह पूरी तरह फोन की सिस्टम सेटिंग पर आधारित है और इसमें किसी थर्ड पार्टी ऐप की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए यह अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जाता है. हालांकि प्राइवेसी के लिहाज से यह ध्यान रखना जरूरी है कि Notification History ऑन होने पर आपके फोन में आने वाले सभी नोटिफिकेशन सेव होते हैं.

क्या सच में काम की है ये सेटिंग?

अगर आप अक्सर डिलीट हुए WhatsApp मैसेज देखने की कोशिश करते हैं, तो यह सेटिंग आपके लिए काफी काम की साबित हो सकती है. हालांकि इसे किसी जादुई ट्रिक की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि एक लिमिटेड लेकिन उपयोगी फीचर के तौर पर समझना बेहतर है.

