फेस्टिव सीजन में कई कंपनियां सेल लेकर आती हैं और बड़ी संख्या में लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं. हाल ही में फ्लिपकार्ट और अमेजन समेत कई दूसरी कंपनियों में अपनी दिवाली स्पेशल सेल का ऐलान किया है. इन सेल्स से लोग फैशन और ब्यूटी प्रोडक्ट्स लेकर स्मार्टफोन और घर के लिए फर्नीचर आदि तक ऑर्डर करते हैं. दूसरी तरफ हैकर्स और साइबर अपराधी भी इस समय का इंतजार करते हैं और लोगों को अपने जाल में फंसाकर ऑनलाइन फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं. अमेजन ने इस फेस्टिव सीजन ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए कुछ टिप्स बताई हैं.

I4C के साथ मिलकर चला रही कैंपेन

अमेजन ने गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले इंडियन साइबरक्राइम कॉर्डिनेशन सेंटर (I4C) के साथ पार्टनरशिप की है और इस फेस्टिव सीजन लोगों को साइबर क्राइम से बचाने के लिए कैंपेन चला रही है. कंपनी ने अपने यूजर्स को साइबर क्राइम से बचने के लिए ये टिप्स बताई हैं.

खुद को एजुकेट करें- अमेजन ने लोगों को फिशिंग और साइबर फ्रॉड के दूसरे तरीकों के बारे में जानकारी जुटाने को कहा है.

वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी चेक करें- अमेजन ने ग्राहकों से URL और https के जरिए वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी चेक करने और

मैसेज में आए लिंक पर क्लिक करने से बचने को कहा है.

पब्लिक वाईफाई पर न करें पेमेंट- पब्लिक वाईफाई पर पेमेंट करना भारी पड़ सकता है. इसलिए हमेशा भरोसेमंद इंटरनेट कनेक्शन के जरिए ही पेमेंट करें.

सेलर्स और रिव्यूज को करें वेरिफाई- शॉपिंग करने से पहले सेलर्स को वेरिफाई कर लें और किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले उसके रिव्यू अच्छे से पढ़ें.

संदिग्ध मैसेज से रहें सावधान- अमेजन कभी भी अपने ग्राहकों को फोन या ईमेल पर पेमेंट के लिए नहीं कहती. अगर आपके पास ऐसा मैसेज आता है तो सावधान रहें.

पॉप-अप का रखें ध्यान- अगर किसी पेज पर बार-बार पॉप-अप आ रहे हैं तो उसे बंद कर दें. हमेशा भरोसेमंद लिंक से ही वेबसाइट या कोई पेज ओपन करें.

सुरक्षित पेमेंट- पेमेंट करते समय फोन पर किसी को भी OTP न बताएं और हमेशा अमेजन ऐप या वेबसाइट पर ही पेमेंट करें.

बैंक स्टेंटमेंट पर रखें नजर- शॉपिंग का बिल सुरक्षित रखें और अपनी बैंक स्टेटमेंट पर नजर बनाएं रखें. किसी भी संदिग्ध ट्रांजेक्शन की जानकारी तुरंत बैंक को दें.

