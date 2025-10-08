iPhone 16 की कीमत में 7,000 रुपये की और कटौती, अब हो गया एकदम सस्ता, जानें कहां मिल रही डील

अगर आप iPhone 16 लेने का मन बना रहे हैं तो बता दें कि इसकी कीमत और कम हो गई है. अब आप इस फोन को खरीदने पर पहले से ज्यादा बचत कर सकेंगे. फ्लिपकार्ट ने इसकी कीमत में भारी कटौती की है, जिसके बाद यह अब यह फोन बेस्ट डील के साथ उपलब्ध है. साथ ही इस एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहा है. ऐसे में आप पुराना फोन देकर नया फोन खरीदते समय भारी बचत कर सकते हैं. आइए इस फोन में मिलने वाले फीचर्स और फ्लिपकार्ट की डील के बारे में जानते हैं.

iPhone 16 के फीचर्स

ऐप्पल ने पिछले साल सितंबर में इस फोन को लॉन्च किया था. इसमें 6.1 इंच का OLED डिस्प्ले मिलता है, जो HDR कंटेट सपोर्ट और 2,000 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है. इस फोन में A18 प्रोसेसर दिया गया है, जो मल्टीटास्किंग और ऐप्पल इंटेलीजेंस फीचर्स को आसानी से हैंडल कर लेता है. हाई परफॉर्मेंस के साथ-साथ यह प्रोसेसर एफिशिएंट और अपकमिंग सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए कंपेटिबल भी है.

कैमरा और बैटरी

आईफोन 16 के रियर में 48MP का फ्यूजन कैमरा और 12MP का मैक्रो कैमरा दिया गया है. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए इसके फ्रंट में 12MP का कैमरा है. बैटरी की बात करें तो ऐप्पल का कहना है कि फुल चार्जिंग पर यह आईफोन 22 घंटे का वीडियो प्लेबैक सपोर्ट करता है. इसे पिछले साल 79,900 रुपये की कीमत के साथ लॉन्च किया गया था.

फ्लिपकार्ट पर मिल रहा धांसू डिस्काउंट

फ्लिपकार्ट पर यह आईफोन धांसू डिस्काउंट के साथ लिस्टेड है. यह ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म iPhone 16 (128GB, Ultramarine) को महज 62,999 रुपये में ऑफर कर रहा है. यह इसकी मौजूदा कीमत 69,900 से 7 हजार रुपये सस्ता है. इस छूट के अलावा ग्राहक कैशबैक ऑफर का फायदा उठाकर इसकी कीमत और कम करवा सकते हैं. सिर्फ इतना ही नहीं, कंपनी इस पर एक्सचेंज ऑफर भी दे रही है. फ्लिपकार्ट के एक्सचेंज प्रोग्राम में इस पर 43,840 रुपये तक एक्सचेंज बोनस लिया जा सकता है. इस तरह आईफोन 16 बेहद कम कीमत पर खरीदा जा सकता है.

