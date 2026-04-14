Tech Tips: फोन पर यूज कर रहे हैं 5G hotspot? इस सेटिंग से तूफान जैसी हो जाएगी इंटरनेट स्पीड

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom 5G हॉटस्पॉट स्पीड बढ़ाने के लिए 2.4GHz को 5GHz पर सेट करें।

5GHz बैंड तेज डेटा ट्रांसफर और कम लेटेंसी प्रदान करता है।

2.4GHz की रेंज ज्यादा, पर 5GHz की स्पीड अधिक होती है।

पुराने डिवाइस 5GHz सपोर्ट नहीं करते, फोन पास रखें।

5G Hotspot: पिछले कुछ समय से देश में 5G कनेक्टिविटी बेहतर हुई है. BSNL को छोड़कर बाकी सभी कंपनियों ने 5G सर्विस रोल आउट कर दी है. इसके चलते अब ज्यादातर यूजर्स हाई स्पीड कनेक्टिविटी यूज करने लगे हैं. कनेक्टिविटी बेहतर होने के कारण अब लोग लैपटॉप और दूसरे डिवाइसेस कनेक्ट करने के लिए स्मार्टफोन हॉटस्पॉट ज्यादा यूज कर रहे हैं. 5G नेटवर्क फोन में तो फास्ट स्पीड देता है, लेकिन कई लोग हॉटस्पॉट पर इतनी स्पीड का एक्सपीरियंस नहीं ले पाते. अगर आप भी ऐसी समस्या का सामना कर रहे हैं तो आज हम आपको बताएंगे कि 5G Hotspot पर सुपरफास्ट स्पीड कैसे हासिल की जा सकती है.

5G Hotspot के लिए यह सेटिंग जरूरी?

ज्यादातर स्मार्टफोन बाय डिफॉल्ट 2.4GHz बैंड पर वाईफाई हॉटस्पॉट क्रिएट करते हैं. यह बैंड पुराने डिवाइसेस के लिए कंपैटिबल भी होता है और इसकी रेंज भी ज्यादा होती है, लेकिन स्पीड के मामले में यह पीछे छूट जाता है. भले ही आपके फोन में 5G नेटवर्क है, लेकिन अगर इसका हॉटस्पॉट 2.4GHz बैंड से क्रिएट हुआ है तो यह हाई स्पीड इंटरनेट नहीं दे पाएगा. यह बैंड हाई स्पीड ट्रांसफर नहीं कर सकता. फोन की हॉटस्पॉट या कनेक्शन सेटिंग में जाकर इस बैंड को बदला जा सकता है.

5G Hotspot पर कैसे पाएं तूफान जैसी सेटिंग?

अगर आप हॉटस्पॉट पर तूफान जैसी स्पीड पाना चाहते हैं तो आपको 2.4GHz बैंड को बदलकर 5GHz पर सेट करना होगा. यह हायर डेटा ट्रांसफर रेट को सपोर्ट करता है. यानी आपके कनेक्टेड डिवाइसेस पर भी एकदम फास्ट स्पीड मिलेगी. मॉडर्न स्मार्टफोन में आपको हॉटस्पॉट या टेथरिंग सेटिंग में आपको यह ऑप्शन मिल जाएगा. एक बार इनेबल होने के बाद आप पाएंगे कि कनेक्टेड डिवाइसेस को भी फास्ट कनेक्टिविटी मिल रही है और लेटेंसी भी कम हो जाएगी. हालांकि, आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि इस बैंड की रेंज 2.4GHz से कम होती है और कई पुराने डिवाइसेस इसे सपोर्ट नहीं करते. इसलिए आपको अपने कनेक्टेड डिवाइसेस को फोन के पास रखना पड़ेगा.

2.4GHz vs 5GHz: दोनों में क्या अंतर?

फोन के साथ-साथ वाईफाई राउटर से भी फास्टर कनेक्टिविटी पाने के लिए इन दोनों बैंड का अंतर समझना जरूरी है. 2.4GHz बैंड की बात करें तो इसकी रेंज ज्यादा, लेकिन स्पीड कम होती है. यानी अगर आपको घर में ज्यादा दूर तक रेंज चाहिए तो यह बैंड यूज किया जा सकता है. वहीं 5GHz बैंड की स्पीड ज्यादा होती है, लेकिन इसकी कवरेज कम होती है. इसलिए स्पीड के मामले में हमेशा 5GHz बैंड बेहतर रहता है.

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