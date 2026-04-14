हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीTech Tips: फोन पर यूज कर रहे हैं 5G hotspot? इस सेटिंग से तूफान जैसी हो जाएगी इंटरनेट स्पीड

Tech Tips: फोन पर यूज कर रहे हैं 5G hotspot? इस सेटिंग से तूफान जैसी हो जाएगी इंटरनेट स्पीड

5G Hotspot: अगर आप फोन में आ रही 5G स्पीड को ही हॉटस्पॉट से कनेक्टेड डिवाइसेस में चाहते हैं तो आपको कुछ सेटिंग बदलनी पड़ेगी. इसके लिए सबसे पहले बैंड को बदलकर 5GHz पर सेट करना होगा.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 14 Apr 2026 09:15 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • 5G हॉटस्पॉट स्पीड बढ़ाने के लिए 2.4GHz को 5GHz पर सेट करें।
  • 5GHz बैंड तेज डेटा ट्रांसफर और कम लेटेंसी प्रदान करता है।
  • 2.4GHz की रेंज ज्यादा, पर 5GHz की स्पीड अधिक होती है।
  • पुराने डिवाइस 5GHz सपोर्ट नहीं करते, फोन पास रखें।

5G Hotspot: पिछले कुछ समय से देश में 5G कनेक्टिविटी बेहतर हुई है. BSNL को छोड़कर बाकी सभी कंपनियों ने 5G सर्विस रोल आउट कर दी है. इसके चलते अब ज्यादातर यूजर्स हाई स्पीड कनेक्टिविटी यूज करने लगे हैं. कनेक्टिविटी बेहतर होने के कारण अब लोग लैपटॉप और दूसरे डिवाइसेस कनेक्ट करने के लिए स्मार्टफोन हॉटस्पॉट ज्यादा यूज कर रहे हैं. 5G नेटवर्क फोन में तो फास्ट स्पीड देता है, लेकिन कई लोग हॉटस्पॉट पर इतनी स्पीड का एक्सपीरियंस नहीं ले पाते. अगर आप भी ऐसी समस्या का सामना कर रहे हैं तो आज हम आपको बताएंगे कि 5G Hotspot पर सुपरफास्ट स्पीड कैसे हासिल की जा सकती है. 

5G Hotspot के लिए यह सेटिंग जरूरी?

ज्यादातर स्मार्टफोन बाय डिफॉल्ट 2.4GHz बैंड पर वाईफाई हॉटस्पॉट क्रिएट करते हैं. यह बैंड पुराने डिवाइसेस के लिए कंपैटिबल भी होता है और इसकी रेंज भी ज्यादा होती है, लेकिन स्पीड के मामले में यह पीछे छूट जाता है. भले ही आपके फोन में 5G नेटवर्क है, लेकिन अगर इसका हॉटस्पॉट 2.4GHz बैंड से क्रिएट हुआ है तो यह हाई स्पीड इंटरनेट नहीं दे पाएगा. यह बैंड हाई स्पीड ट्रांसफर नहीं कर सकता. फोन की हॉटस्पॉट या कनेक्शन सेटिंग में जाकर इस बैंड को बदला जा सकता है.

5G Hotspot पर कैसे पाएं तूफान जैसी सेटिंग?

अगर आप हॉटस्पॉट पर तूफान जैसी स्पीड पाना चाहते हैं तो आपको 2.4GHz बैंड को बदलकर 5GHz पर सेट करना होगा. यह हायर डेटा ट्रांसफर रेट को सपोर्ट करता है. यानी आपके कनेक्टेड डिवाइसेस पर भी एकदम फास्ट स्पीड मिलेगी. मॉडर्न स्मार्टफोन में आपको हॉटस्पॉट या टेथरिंग सेटिंग में आपको यह ऑप्शन मिल जाएगा. एक बार इनेबल होने के बाद आप पाएंगे कि कनेक्टेड डिवाइसेस को भी फास्ट कनेक्टिविटी मिल रही है और लेटेंसी भी कम हो जाएगी. हालांकि, आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि इस बैंड की रेंज 2.4GHz से कम होती है और कई पुराने डिवाइसेस इसे सपोर्ट नहीं करते. इसलिए आपको अपने कनेक्टेड डिवाइसेस को फोन के पास रखना पड़ेगा. 

2.4GHz vs 5GHz: दोनों में क्या अंतर?

फोन के साथ-साथ वाईफाई राउटर से भी फास्टर कनेक्टिविटी पाने के लिए इन दोनों बैंड का अंतर समझना जरूरी है. 2.4GHz बैंड की बात करें तो इसकी रेंज ज्यादा, लेकिन स्पीड कम होती है. यानी अगर आपको घर में ज्यादा दूर तक रेंज चाहिए तो यह बैंड यूज किया जा सकता है. वहीं 5GHz बैंड की स्पीड ज्यादा होती है, लेकिन इसकी कवरेज कम होती है. इसलिए स्पीड के मामले में हमेशा 5GHz बैंड बेहतर रहता है.

ये भी पढ़ें- आपके फोन से गूगल के पास जा रहा है सारा डेटा, प्राइवेसी की चिंता है तो आज ही बदल लें ये सेटिंग्स

Published at : 14 Apr 2026 09:15 AM (IST)
Tags :
Tips And Tricks 5G Connectivity TECH NEWS Mobile Hotspot
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
WhatsApp Web का बदल जाएगा पूरा लुक, कंपनी करने जा रही है यह धाकड़ काम
WhatsApp Web का बदल जाएगा पूरा लुक, कंपनी करने जा रही है यह धाकड़ काम
टेक्नोलॉजी
Tech Tips: फोन पर यूज कर रहे हैं 5G hotspot? इस सेटिंग से तूफान जैसी हो जाएगी इंटरनेट स्पीड
Tech Tips: फोन पर यूज कर रहे हैं 5G hotspot? इस सेटिंग से तूफान जैसी हो जाएगी इंटरनेट स्पीड
टेक्नोलॉजी
कहीं और तो नहीं चल रहा आपका WhatsApp? 2 मिनट में ऐसे पकड़ें कौन देख रहा है आपकी चैट
कहीं और तो नहीं चल रहा आपका WhatsApp? 2 मिनट में ऐसे पकड़ें कौन देख रहा है आपकी चैट
टेक्नोलॉजी
ऐप्पल बनी सबसे ज्यादा फोन बेचने वाली कंपनी, गूगल ने भी लगाई बड़ी छलांग
ऐप्पल बनी सबसे ज्यादा फोन बेचने वाली कंपनी, गूगल ने भी लगाई बड़ी छलांग
Advertisement

वीडियोज

होर्मुज के पानी मेें 'मौत का जाल' !
Noida Labour Protest Update: नोएडा में हिंसक प्रदर्शन, कई सेक्टर में फैली टेंशन ! | Noida News
Chitra Tripathi: ट्रंप का 'होर्मुज' प्रहार ईरान भी तैयार! | Hormuz | IranUSCeasefire | Janhit
Bharat Ki Baat: होर्मुज़ को लेकर Trump की अगली चाल क्या? | Strait Of Hormuz | Iran- Irael
Sandeep Chaudhary: गैस और महंगाई पर क्यों गरमाई जनता ? सटीक विश्लेषण | Labour Protest | Seedha Sawal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Delhi Dehradun Expressway: दिल्ली से सिर्फ ढाई घंटे में पहुंच जाएंगे देहरादून, आज शुरू हो जाएगा एक्सप्रेस-वे, PM मोदी देंगे गिफ्ट
दिल्ली से सिर्फ ढाई घंटे में पहुंच जाएंगे देहरादून, आज शुरू हो जाएगा एक्सप्रेस-वे, PM मोदी देंगे गिफ्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
श्रमिक आंदोलन के बीच योगी सरकार का बड़ा फैसला, न्यूनतम मजदूरी में 3 हजार रुपये की बढ़ोतरी
श्रमिक आंदोलन के बीच योगी सरकार का बड़ा फैसला, न्यूनतम मजदूरी में 3 हजार रुपये की बढ़ोतरी
विश्व
इस्लामाबाद वार्ता फेल होने के बाद झुका ईरान? ट्रंप का बड़ा दावा, बोले- 'तेहरान ने किया...'
इस्लामाबाद वार्ता फेल होने के बाद झुका ईरान? ट्रंप का बड़ा दावा, बोले- 'तेहरान ने किया...'
बॉलीवुड
The Kerala Story 2 BO Lifetime: ‘द केरल स्टोरी 2’ का थिएट्रिकल सफर हुआ खत्म, जानें- कितना रहा लाइफटाइम कलेक्शन और कितना कमाया मुनाफा?
‘द केरल स्टोरी 2’ का कितना रहा लाइफटाइम कलेक्शन? कितना कमाया मुनाफा?
आईपीएल 2026
Praful Hinge First Over: 1 रन और 3 विकेट... प्रफुल्ल हिंगे का वो ओवर जिसने पलट दिया पूरा मैच, चारों खाने चित हुए वैभव सूर्यवंशी
1 रन और 3 विकेट... प्रफुल्ल हिंगे का वो ओवर जिसने पलट दिया पूरा मैच, चारों खाने चित हुए वैभव सूर्यवंशी
विश्व
US-Iran War: होर्मुज समेत ईरान के बंदरगाहों को अमेरिका के लड़ाकू विमानों ने घेरा, F-35B और MV-22 काट रहे चक्कर
होर्मुज समेत ईरान के बंदरगाहों को अमेरिका के लड़ाकू विमानों ने घेरा, F-35B और MV-22 काट रहे चक्कर
एग्रीकल्चर
Ethanol Plant Setup: गन्ना किसान कैसे लगा सकते हैं एथेनॉल प्लांट, कितनी सब्सिडी देती है सरकार?
गन्ना किसान कैसे लगा सकते हैं एथेनॉल प्लांट, कितनी सब्सिडी देती है सरकार?
ऑटो
अगर आप भी क्लच को लेकर कर रहे ये गलती तो बड़े खर्च के लिए हो जाएं तैयार, जानिए जरूरी टिप्स
अगर आप भी क्लच को लेकर कर रहे ये गलती तो बड़े खर्च के लिए हो जाएं तैयार, जानिए जरूरी टिप्स
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
ENT LIVE
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
ENT LIVE
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
Embed widget