हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बीएमसी चुनाव परिणाम 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीइंस्टाग्राम से कैसे डाउनलोड करें रील? ये तरीके अपनाएंगे तो नहीं पड़ेगी किसी और ऐप की जरूरत

इंस्टाग्राम से कैसे डाउनलोड करें रील? ये तरीके अपनाएंगे तो नहीं पड़ेगी किसी और ऐप की जरूरत

इंस्टाग्राम पर कोई रील पसंद आ गई और उसे डाउनलोड करना चाहते हैं? इंस्टाग्राम डाउनलोडिंग का ऑप्शन नहीं देती है, लेकिन कुछ तरीकों से आप इसे लीगल तरीके से अपने डिवाइस में स्टोर कर सकते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 17 Jan 2026 09:35 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

इंस्टाग्राम पर स्क्रॉलिंग करते समय अगर आपको किसी दूसरे यूजर की कोई रील पसंद आ जाए तो आप उसे डाउनलोड नहीं कर सकते. दरअसल, इंस्टाग्राम किसी दूसरे क्रिएटर की रील को डाउनलोड करने की परमिशन नहीं देती है. आप किसी थर्ड-पार्टी ऐप की मदद से ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पर रील डाउनलोड करने का कोई तरीका नहीं है. आज हम आपको कुछ ऐसी टिप्स बताने जा रहे हैं, जिससे आप अपनी पसंद आई रील्स को दोबारा उस अकाउंट पर जाए बिना भी देख पाएंगे और अपने फोन में लीगल तरीके से डाउनलोड भी कर सकेंगे.

लीगल तरीके का क्या मतलब?

इंस्टाग्राम पर आप किसी यूजर की परमिशन के बिना उसकी रील को डाउनलोड या रिपोस्ट नहीं कर सकते. ऐसा करना इंस्टाग्राम के नियमों का उल्लंघन है और इससे आपका अकाउंट भी ब्लॉक हो सकता है.

अपनी रील्स को कर सकते हैं डाउनलोड

इंस्टाग्राम पर आप अपनी रील्स को डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए रील खोलें और थ्री-डॉट मेनू पर टैप कर डाउनलोड का ऑप्शन सेलेक्ट करें. ऐसा करते ही रील आपके डिवाइस में डाउनलोड हो जाएगी. 

रील को करें सेव

अगर आपको कोई रील पसंद आ गई है और आप उसे दोबारा देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम उसे सेव करने का ऑप्शन देती है. यह पूरी तरह से लीगल है. इसके लिए रील के नीचे दिए गए बुकमार्क आइकन पर टैप करें और रील को अपने अकाउंट पर सेव कर लें.

क्रिएटर से लें परमिशन

अगर आपको कोई रील पसंद आ गई है और आप उसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो क्रिएटर्स से इसकी परमिशन लें. आप चाहें तो क्रिएटर से ऑरिजनल फाइल की रिक्वेस्ट कर सकते हैं. अगर आप क्रिएटर को क्रेडिट देने के लिए तैयार हैं तो कई क्रिएटर अपनी फाइल आपसे शेयर कर सकते हैं. इस तरह आप नियमों का उल्लंघन किए बिना क्रिएटर से मिली फाइल को डाउनलोड कर सकेंगे.

ये भी पढ़ें-

अचानक से 16 साल पुराने आईफोन के पीछे क्यों पड़ गए लोग? वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

Published at : 17 Jan 2026 09:35 AM (IST)
Tags :
Instagram Instagram Reels TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
इंदौर दौरे पर राहुल गांधी, दूषित पानी से मौतों के बाद पीड़ित परिवारों से करेंगे मुलाकात, CM मोहन यादव क्या बोले?
इंदौर दौरे पर राहुल गांधी, दूषित पानी से मौतों के बाद पीड़ित परिवारों से करेंगे मुलाकात, CM मोहन यादव क्या बोले?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
AR Rahman Controversy: एआर रहमान के बयान से सियासी सुर गरम, बॉलीवुड से संसद तक छिड़ी बहस
एआर रहमान के बयान से मचा सियासी बवाल, अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया समर्थन
क्रिकेट
RCB vs GG Highlights: श्रेयंका पाटिल की शानदार गेंदबाजी से आरसीबी की हैट्रिक जीत, अकेले पलट दिया RCB vs GG मुकाबला
श्रेयंका पाटिल की शानदार गेंदबाजी से आरसीबी की हैट्रिक जीत, अकेले पलट दिया RCB vs GG मुकाबला
बॉलीवुड
Friday Box Office: 'द राजा साब', 'धुरंधर' सहित नई फिल्मों पर भी भारी पड़ी चिरंजीवी की फिल्म ,जानें- फ्राइडे का कलेक्शन
शुक्रवार को चिरंजीवी की फिल्म ने मारी बाजी, जानें- 'द राजा साब' सहित बाकी फिल्मों का हाल
Advertisement

वीडियोज

Bharat Ki Baat:जब दो ठाकरे लड़े, तो शिंदे-भाजपा ने मारी बाजी! कहां हार गए Thackeray Brothers? | BMC Election Result 2026
Sansani:पटना में हैवानियत की हॉरर पिक्चर ! | Crime News
Parking Area में Air India प्लेन हुआ हादसे का शिकार! | breaking | National Capital | delhi | ABP News
Parking Area में Air India प्लेन हुआ हादसे का शिकार! | breaking | delhi | ABP News
Chitra Tripathi: ठाकरेशाही का पतन... इनसाइड फैक्ट्स जो चौंकाने वाले | BMC Election Results
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इंदौर दौरे पर राहुल गांधी, दूषित पानी से मौतों के बाद पीड़ित परिवारों से करेंगे मुलाकात, CM मोहन यादव क्या बोले?
इंदौर दौरे पर राहुल गांधी, दूषित पानी से मौतों के बाद पीड़ित परिवारों से करेंगे मुलाकात, CM मोहन यादव क्या बोले?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
AR Rahman Controversy: एआर रहमान के बयान से सियासी सुर गरम, बॉलीवुड से संसद तक छिड़ी बहस
एआर रहमान के बयान से मचा सियासी बवाल, अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया समर्थन
क्रिकेट
RCB vs GG Highlights: श्रेयंका पाटिल की शानदार गेंदबाजी से आरसीबी की हैट्रिक जीत, अकेले पलट दिया RCB vs GG मुकाबला
श्रेयंका पाटिल की शानदार गेंदबाजी से आरसीबी की हैट्रिक जीत, अकेले पलट दिया RCB vs GG मुकाबला
बॉलीवुड
Friday Box Office: 'द राजा साब', 'धुरंधर' सहित नई फिल्मों पर भी भारी पड़ी चिरंजीवी की फिल्म ,जानें- फ्राइडे का कलेक्शन
शुक्रवार को चिरंजीवी की फिल्म ने मारी बाजी, जानें- 'द राजा साब' सहित बाकी फिल्मों का हाल
इंडिया
Weather Today: उत्तर भारत में ठंड ने बढ़ाई ठिठुरन, दिल्ली-NCR में घना कोहरा, यूपी-बिहार में शीतलहर
उत्तर भारत में ठंड ने बढ़ाई ठिठुरन, दिल्ली-NCR में घना कोहरा, यूपी-बिहार में शीतलहर
बिजनेस
रविवार को एनएसई-बीएसई पर होगा कारोबार, 1 फरवरी को बजट वाले दिन खुला रहेगा शेयर बाजार
रविवार को एनएसई-बीएसई पर होगा कारोबार, 1 फरवरी को बजट वाले दिन खुला रहेगा शेयर बाजार
विश्व
ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के रुख में आई नरमी, अब मुस्लिम देश में दखल नहीं देगा अमेरिका! खामेनेई शासन ने क्या कर दिया ऐसा?
ईरान को लेकर ट्रंप के रुख में नरमी, अब मुस्लिम देश में दखल नहीं देगा US! खामेनेई शासन ने क्या कर दिया ऐसा?
यूटिलिटी
दिल्ली में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए, रेलवे ने कैंसिल की इन राज्यों से गुजरने वाली ट्रेनें
दिल्ली में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए, रेलवे ने कैंसिल की इन राज्यों से गुजरने वाली ट्रेनें
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
ENT LIVE
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
ENT LIVE
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
ENT LIVE
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
ENT LIVE
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Embed widget