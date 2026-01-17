इंस्टाग्राम से कैसे डाउनलोड करें रील? ये तरीके अपनाएंगे तो नहीं पड़ेगी किसी और ऐप की जरूरत

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







इंस्टाग्राम पर स्क्रॉलिंग करते समय अगर आपको किसी दूसरे यूजर की कोई रील पसंद आ जाए तो आप उसे डाउनलोड नहीं कर सकते. दरअसल, इंस्टाग्राम किसी दूसरे क्रिएटर की रील को डाउनलोड करने की परमिशन नहीं देती है. आप किसी थर्ड-पार्टी ऐप की मदद से ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पर रील डाउनलोड करने का कोई तरीका नहीं है. आज हम आपको कुछ ऐसी टिप्स बताने जा रहे हैं, जिससे आप अपनी पसंद आई रील्स को दोबारा उस अकाउंट पर जाए बिना भी देख पाएंगे और अपने फोन में लीगल तरीके से डाउनलोड भी कर सकेंगे.

लीगल तरीके का क्या मतलब?

इंस्टाग्राम पर आप किसी यूजर की परमिशन के बिना उसकी रील को डाउनलोड या रिपोस्ट नहीं कर सकते. ऐसा करना इंस्टाग्राम के नियमों का उल्लंघन है और इससे आपका अकाउंट भी ब्लॉक हो सकता है.

अपनी रील्स को कर सकते हैं डाउनलोड

इंस्टाग्राम पर आप अपनी रील्स को डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए रील खोलें और थ्री-डॉट मेनू पर टैप कर डाउनलोड का ऑप्शन सेलेक्ट करें. ऐसा करते ही रील आपके डिवाइस में डाउनलोड हो जाएगी.

रील को करें सेव

अगर आपको कोई रील पसंद आ गई है और आप उसे दोबारा देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम उसे सेव करने का ऑप्शन देती है. यह पूरी तरह से लीगल है. इसके लिए रील के नीचे दिए गए बुकमार्क आइकन पर टैप करें और रील को अपने अकाउंट पर सेव कर लें.

क्रिएटर से लें परमिशन

अगर आपको कोई रील पसंद आ गई है और आप उसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो क्रिएटर्स से इसकी परमिशन लें. आप चाहें तो क्रिएटर से ऑरिजनल फाइल की रिक्वेस्ट कर सकते हैं. अगर आप क्रिएटर को क्रेडिट देने के लिए तैयार हैं तो कई क्रिएटर अपनी फाइल आपसे शेयर कर सकते हैं. इस तरह आप नियमों का उल्लंघन किए बिना क्रिएटर से मिली फाइल को डाउनलोड कर सकेंगे.

