'शिवम दुबे के 2 चौके और संजू सैमसन के 97 रन बराबर', गौतम गंभीर का बयान वायरल

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'शिवम दुबे के 2 चौके और संजू सैमसन के 97 रन बराबर', भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद गौतम गंभीर का बयान वायरल

'शिवम दुबे के 2 चौके और संजू सैमसन के 97 रन बराबर', भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद गौतम गंभीर का बयान वायरल

Gautam Gambhir: गौतम गंभीर ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि शिवम दुबे के 2 चौके उतने ही अहम है, जितने संजू के 97 रन हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 02 Mar 2026 04:25 PM (IST)
Preferred Sources

संजू सैमसन ने अकेले दम पर टीम इंडिया को 2026 टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2026) के सेमीफाइनल में पहुंचाया... ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा. वेस्टइंडीज के खिलाफ सुपर-8 के आखिरी मुकाबले में 196 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए संजू ने 50 गेंदों में 97* रनों की पारी खेली. लेकिन भारत के हेड कोच गौतम गंभीर ने संजू की पारी को शिवम दुबे के 2 चौकों के बराबर बता दिया. 

बताते चलें कि संजू के अलावा कोई भी दूसरा भारतीय बल्लेबाज 30 रन का आंकड़ा नहीं पार कर सका था. शिवम दुबे ने 4 गेंदों में 2 चौकों की मदद से 8 रन बनाए. हालांकि दुबे ने बहुत अहम वक्त पर चौके लगाए थे, जिसको मद्दे नजर रखते हुए गौतम गंभीर ने बड़ा बयान दिया. 

गौतम गंभीर का बयान 

टीम इंडिया के सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए कहा, "मुझे लगता है कि मेरे लिए शिवम दुबे के दो अहम चौके संजू सैमसन के 97 रनों जितने ही अहम हैं क्योंकि अगर वह चौके नहीं मार पाते, तो शायद उस 97 रनों के बारे में बात भी नहीं होती. इसलिए उनका छोटा सा योगदान बहुत खास था और यह एक टीम खेल है और हमेशा एक टीम खेल ही रहेगा."

गौतम गंभीर को आंकड़ों पर भरोसा नहीं

गंभीर ने पीसी आंकड़ों को लेकर बात करते हुए कहा, "सच कहूं तो मुझे आंकड़ों पर भरोसा नहीं है. मैं कभी आंकड़े नहीं देखे. मुझे पता भी नहीं है कि आंकड़े क्या होते हैं. मैं उन पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है कि वे ज्यादातर सहज ज्ञान पर आधारित होते हैं."

सेमीफाइनल को लेकर क्या बोले?

सेमीफाइनल में टीम इंडिया की भिड़ंत इंग्लैंड से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगी. इस मुकाबले पर बात करते हुए गंभीर ने कहा, "उनकी टीम (इंग्लैंड) एक वर्ल्ड क्लास टीम है. उनके पास तमाम बेहतरीन खिलाड़ी भी हैं. हम सभी जानते हैं कि वानखेड़े में खेलना आसान नहीं होता है. उम्मीद है कि हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे."

Published at : 02 Mar 2026 04:25 PM (IST)
Tags :
GAUTAM GAMBHIR SANJU SAMSON T20 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
'शिवम दुबे के 2 चौके और संजू सैमसन के 97 रन बराबर', भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद गौतम गंभीर का बयान वायरल
'शिवम दुबे के 2 चौके और संजू सैमसन के 97 रन बराबर', गौतम गंभीर का बयान वायरल
क्रिकेट
कितने बजे से शुरू होंगे सेमीफाइनल के मुकाबले? भारत के मैच की क्या है टाइमिंग? जानें फुल डिटेल्स
कितने बजे से शुरू होंगे सेमीफाइनल के मुकाबले? भारत के मैच की क्या है टाइमिंग? जानें फुल डिटेल्स
क्रिकेट
कब और कहां खेले जाएंगे सेमीफाइनल के मुकाबले? किससे होगा भारत का मैच? जानें टी20 वर्ल्ड कप की सारी डिटेल्स
कब और कहां खेले जाएंगे सेमीफाइनल के मुकाबले? किससे होगा भारत का मैच? जानें डिटेल्स
क्रिकेट
बारिश में धुला टी20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल तो कैसे होगा विजेता का फैसला? जानें इसे लेकर ICC का नियम
बारिश में धुला टी20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल तो कैसे होगा विजेता का फैसला? जानें इसे लेकर ICC का नियम
Advertisement

वीडियोज

Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Khamnei Death: Trump को खुली धमकी..खामेनेई की मौत से गुस्से में ईरान | Iran Israel War | Khamenei
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Iran-Isarel News: ईरान पर सपा और कांग्रेस के 2 मुस्लिम सांसदों के बयान से हलचल, कहा- इस्लाम न कभी...
ईरान पर सपा और कांग्रेस के 2 मुस्लिम सांसदों के बयान से हलचल, कहा- इस्लाम न कभी...
इंडिया
'सूर्यकुमार यादव से आखिरी ओवर में बॉलिंग की उम्मीद....', CJI सूर्यकांत ने T-20 मैचों पर क्या और क्यों कहा, जानें
'सूर्यकुमार यादव से आखिरी ओवर में बॉलिंग की उम्मीद....', CJI सूर्यकांत ने T-20 मैचों पर क्या और क्यों कहा, जानें
क्रिकेट
कब और कहां खेले जाएंगे सेमीफाइनल के मुकाबले? किससे होगा भारत का मैच? जानें टी20 वर्ल्ड कप की सारी डिटेल्स
कब और कहां खेले जाएंगे सेमीफाइनल के मुकाबले? किससे होगा भारत का मैच? जानें डिटेल्स
विश्व
Iron Beam: न रॉकेट, न ड्रोन... सिर्फ एक लेजर से दुश्मन खत्म! कैसा है इजरायल का आयरन बीम वाला हथियार, पहली बार हुआ इस्तेमाल
न रॉकेट, न ड्रोन... सिर्फ एक लेजर से दुश्मन खत्म! कैसा है इजरायल का आयरन बीम वाला हथियार, पहली बार हुआ इस्तेमाल
टेलीविजन
दुबई में बसीं कसौटी जिंदगी की फेम एरिका फर्नांडिस ने बताए हालात, बोलीं- ये डरावना है, मेरा दिल रो रहा
दुबई में बसीं कसौटी जिंदगी की फेम एरिका फर्नांडिस ने बताए हालात, बोलीं- ये डरावना है, मेरा दिल रो रहा
विश्व
Israel Attack On Iran: अमेरिका संग जंग में कौन सी मिसाइलें दाग रहा ईरान, कहां तक पहुंच, ये रही पूरी लिस्ट
अमेरिका संग जंग में कौन सी मिसाइलें दाग रहा ईरान, कहां तक पहुंच, ये रही पूरी लिस्ट
यूटिलिटी
क्या है दिल्ली सरकार की लखपति बिटिया योजना, इसमें लड़कियों के खाते में आएंगे कितने रुपये? 
क्या है दिल्ली सरकार की लखपति बिटिया योजना, इसमें लड़कियों के खाते में आएंगे कितने रुपये? 
यूटिलिटी
लखपति बिटिया योजना का कौन उठा सकता है लाभ, जानें कौन से डॉक्यूमेंट होने जरूरी?
लखपति बिटिया योजना का कौन उठा सकता है लाभ, जानें कौन से डॉक्यूमेंट होने जरूरी?
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget